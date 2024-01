Die besten Wünsche für 2024 mit unserem Jahresrückblick 2023!

Traditionell beginnen wir das neue Jahr mit einem Blick auf das vergangene. Lesen Sie unseren ganz persönlichen literarischen Rückblick auf das Jahr 2023. Welche Themen haben uns bewegt?

Januar 2023

Wie lautet die Floskel des Jahres 2023? Die Macher der Website floskelwolke.de haben sie uns stets zum Jahresanfang vermeldet. 2022 war es das Wort »Freiheit«, das zu oft zur Floskel verkommen sei. Für 2023 werden sie keine Floskel mehr benennen, denn die Journalisten Udo Stiehl und Sebastian Pertsch haben das Projekt im August 2023 nach 9 Jahren eingestellt.

Was ist Ihre persönliche Floskel des Jahres? Nennen Sie sie uns hier und wir schauen mal, ob sich ein Konsens ergibt, den wir vermelden können.

Was ist Ihrer Meinung nach die Floskel des Jahres 2023 gewesen? (notwendig) Noch eine Eingabe

Der bestimmende Begriff des Jahres 2023 war ohne Frage »Künstliche Intelligenz« oder kurz »KI«. Nachdem es abzusehen und angekündigt war, machte die Firma OpenAI den KI-basierten Chatbot ChatGPT für alle zugänglich. Die Ergebnisse waren verblüffend und erschreckend. Hatten Arbeiter Angst, von Maschinen und Robotern ersetzt zu werden, griff diese Angst nun bei denen um sich, die kreativ arbeiten – oder es zumindest glaubten. Werden, so wird in diesem Jahr immer wieder die Frage gestellt, irgendwann auch Autorinnen und Autoren durch eine KI ersetzt? Kann die KI Bücher schreiben? Die Antwort kommt später und wird öfters in diesem Rückblick auftauchen.

Denn nicht nur geschriebener Text kann künstlich erzeugt werden, auch der gesprochene. Apple veröffentlicht Anfang 2023 erste Hörbücher, die nicht von Menschen vorgelesen werden, sondern von einer KI-generierten Stimme. Einer Stimme, die nichts mehr mit den synthetisch klingenden Roboterstimmen oder den neutralen Ansagen eines Navigationssystems gemein hat, sondern erstaunlich menschlich klingt.

Beim Thema »Sprechen«, »Denken« und »Schreiben« gehen wir im Januar einer banalen aber grundlegenden Frage nach, und der Beitrag wird einer der meistabgerufenen des Jahres werden: Schreibt man Gedanken in Anführungszeichen?

Eine dystopische Zukunft denkt sich Celeste Ng in ihrem Roman »Unsre verschwundenen Herzen« für Amerika aus und Ann Helén Laestadius führt uns zu den Rentieren in den Norden Schwedens.

Zurück zum Thema »Schreiben mit KI«: Christian J. Bauer geht in einem Beitrag der Frage nach, ob ChatGPT der Tod des Autors sei oder sein kann.

Gefragt ist die Kritik des Literarischen Quartetts im ZDF. Im Januar gibts die erste Runde und die erste Kritik, im Dezember wird der diskutierende Kreis ein klägliches Bild abgeben. Dazu mehr am Ende des Rückblicks.

Februar 2023

Christian Ankowitsch darf den Bachmannpreis nicht mehr moderieren (Foto: Tischer)

Wird Literatur gefälliger? Und was ist mit der Lyrik? Alles, was nicht einem Kalenderspruch gleicht, ist verdächtig. Die Lyrikerin Judith Zander bekommt es ab. Ein lyrisches Trauerspiel. Wir müssen wieder Lyrik lesen lernen und uns auf das Abenteuer der Sprache einlassen.

Steffen Schroeder erzählt über seinen Max-Planck-Roman und das ZDF sucht Buchhändlerinnen und junge Menschen für Sonderausgaben des Literarischen Quartetts. Man hat die Hoffnung, dass das Format erweitert werden soll. Im Dezember wird die Ernüchterung groß sein.

Wie lang lässt sich ein Bestseller strecken? Wir sehen es uns am Beispiel von »Der Salzpfad« an.

Der langjährige Moderator des Bachmannpreises, Christian Ankowitsch, darf den Literaturwettbewerb in diesem Jahr nicht mehr moderieren. Irgendwie läuft etwas in der Kommunikation schief. Ein unschöner Abgang.

Der Schreibzeug-Podcast von Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer gewinnt von Folge zu Folge mehr Hörerinnen und Hörer. Er wird zu einem der beliebtesten Podcasts für alle, die schreiben – oder auch nicht.

März 2023

Vito von Eichborn stirbt mit 79 Jahren (Foto:privat)

Margaret Atwood schreibt ebenfalls Gedichte, wird aber von Isa Tschierschke gut verstanden.

Vito von Eichborn ist tot. Der Verleger, Journalist und Lektor stirbt am 6. März 2023 im Alter von 79 Jahren. Er war auch dem literaturcafe.de stets verbunden.

Alle beiden Romane, die Isabel Bogdan bislang geschrieben hat, werden in diesem Jahr verfilmt. Der eine fürs Fernsehen, der andere fürs Kino. Der fürs Kino ist nicht so gelungen. Der zweite folgt im Mai.

Dürfen ältere Romane, in denen Wörter auftauchen, die man heute meiden sollte, als Schullektüre benannt werden?

Wie schreibt man einen Bestseller und wo schreibt man einen Bestseller?

Wie man kommende Bestseller klaut, das wird in einem Gerichtsverfahren in New York geklärt.

April 2023

Laura Kneidl und Wolfgang Tischer vor ihrem Gespräch auf der Leipziger Buchmesse (Foto: Neidhardt)

Nach drei Jahren Absage in Folge findet die Leipziger Buchmesse endlich wieder statt. Eine triumphale Rückkehr des Lesefestivals, und das literaturcafe.de ist wieder mittendrin mit Arno Geiger, Ijoma Mangold, Sebastian Hotz (»El Hotzo«), Ursula Poznanski und Laura Kneidl.

Ein Triumph für Messedirektor Oliver Zille und sein wunderbares kleines Team. Doch die Freude ist kurz, Zille tritt später »aus persönlichen Gründen« von seinem Amt zurück. 30 Jahre lang hat er die Messe zu dem Buchereignis in Leipzig gemacht. Zilles Abgang ist ein unglaublicher Verlust, die Branche ist entsetzt. Zille, so wird gemunkelt, war mit Sparmaßnahmen und angeordneten Neuausrichtungen nicht einverstanden, die ihm die Messegesellschaft aufoktroyieren wollte. Nach und nach geht auch sein Team. Was wird aus der Messe werden, was aus dem Lesefestival »Leipzig liest«? Was wird sich verändern? Alles offen.

Cornelia Lotter berichtet in einem offenen und ehrlichen Beitrag, wie sie mit Selfpublishing erfolgreich wurde und davon leben kann.

Der 23. April ist der Welttag des Buches – und Georgstag. Zeit, für eine üppige Lektüre mit Biss.

Mai 2023

Anna Schudt in der Rolle der im Buch namenlosen Läuferin, die im Film Juliane Hansen heißt (Foto: ZDF/Marion von der Mehden)

Die zweite Bogdan-Verfilmung kommt direkt ins TV und in die ZDF-Mediathek: »Laufen«. Eine gelungene Umsetzung, die immer noch online zu sehen ist.

Ebenfalls im ZDF und nicht im ZDF: das Literarische Quartett und Sonderformate des Literarischen Quartetts.

Dafür überall, wo es Podcasts gibt: der Live-Mitschnitt des Schreibzeug-Podcasts von der Leipziger Buchmesse ist da. Lehren aus Leipzig folgen.

Wir blicken auf Treue und Mr. Goebbels Jazz Band.

Juni 2023

»Wegen Personalmangel geschlossen.« Da fragt sich, wer das ist.

Das erste Buch zu ChatGPT speziell für Autorinnen und Autoren ist da. Geschrieben haben es ChatGPT und Sandra Uschtrin.

Der Buchcover-Trend des Jahres: Schwimmbäder, -becken und Schwimmende.

Olaf Kutzmutz berichtet über Literatur an der Bundesakademie für Kulturelle Bildung in Wolfenbüttel.

In Klagenfurt beginnt der Bachmannpreis. Zwei Lesende müssen leider absagen. Neben dem traditionellen Bachmannpreis-Podcast wird mit Bauchschmerzen per Twitter berichtet. Letzteres das letzte Mal, den kurz darauf wird der Kurznachrichtendienst von Elon Musk zugrunde gerichtet.

Juli 2023

Sie können sich über Ihre Preise freuen: Martin Piekar, Anna Felnhofer, Valeria Gordeev und Laura Leupi beim Bachmannpreis 2023 (Foto: Tischer)

Der Bachmannpreis geht – mit nur einem Punkt Vorsprung – an Valeria Gordeev, Neu-Juror Thomas Strässle ist der beliebteste Bachmannpreis-Juror des Jahres 2023 und Neu-Moderator Peter Fässlacher hat seine Sache gut gemacht. Nur das Abstimmverhalten der Jury-Vorsitzenden Insa Wilke wirft Fragen auf.

Im Juli geht es mit Saša Stanišić ins Ferienlager.

In Lech am Arlberg beginnt das 3. Literaricum: Stolz und Vorurteil auf 2.000 Metern Höhe.

August 2023

Vor 140 Jahren wurde Hans Gustav Bötticher geboren, besser bekannt als Joachim Ringelnatz. Der Mitschnitt eines knallvergnügten Abends.

ChatGPT wird auch mit urheberrechtlich geschützten Texten trainiert. Websites kann man vom Trainings-Bot ausschließen. Ob’s hilft?

Wie sieht Self-Publishing in diesem Jahr aus? Autorin Melissa Ratsch und Michael Döschner-Apostolidis von Tolino Media im Gespräch.

In Stuttgart informiert Wolfgang Tischer vom literaturcafe.de an einem Praxisabend über ChatGPT. Im Zuge dessen wird ein wenig ausprobiert: Welche Schreibtipps gibt ChatGPT?

»Besser als ein Spa-Aufenthalt«, urteilt Barbara Fellgiebel über das Louisiana Literaturfestival in Dänemark.

Archaische Sommerlektüre: »Der Keim« von Tarjei Vesaas.

September 2023

Das von der KI generierte Coverbild (Quelle: DALL-E)

Wolfgang Tischer trifft den Schauspieler und Autor Edgar Selge im Schwarzwald. Wir genießen Pinnegars Garten.

Und erneut spielen wir mit ChatGPT herum, lassen den Sprachbot ein fiktives Buch konzipieren. Ein Spiel mit verblüffendem Ausgang. Es klingt alles so plausibel.

Wer als Self-Publisher ein Buch via Amazon veröffentlicht, muss künftig angeben, in welchem Umfang eine KI an der Entstehung beteiligt war. Alles freiwillig. Und wieder die Frage: Ob’s hilft?

Zur 50. Schreibzeug-Podcast-Folge gibt es die besten Geschichten mit 50.

Noch ein Treffen im Schwarzwald: Michael Ebert berichtet von der Entstehung seines Romans »Nicht von dieser Welt«.

Oktober 2023

Der Video-Filter macht es möglich: @janes.wonda parodiert Denis Scheck (Foto: Screenshot, TikTok)

TikTok scheint die Buchbranche im Griff zu haben. Nun gibt es auch einen TikTok-Award. Dass der omnipräsente Literaturkritiker Denis Scheck dort mitmischt, gefällt den TikTokerinnen weniger gut.

Der Schweizer Literaturclub ist für viele das bessere Literarische Quartett. Nun wechselt die Moderation. Der Literaturclub wirft sich deutlicher an den Massengeschmack heran. Literatur muss gefälliger werden. Ist das besser?

Postkartenkünstlich kommt Margarete von Trottas Bachmann-Film daher.

Achja, da war ja noch was im Oktober: Frankfurter Buchmesse!

Und apropos »Frank-« (Was für eine monstermäßige Überleitung!): Wir lesen Frankenstein.

November 2023

Bonnie Garmus (»Eine Frage der Chemie«) nach dem Podcast-Gespräch (Foto: Tischer)

Und wir lesen New-Adult-Romane und sprechen mit der Bestsellerautorin des Jahres: Bonnie Garmus über ihren Roman »Eine Frage der Chemie«.

Das KI-Thema wird uns sicherlich auch im Jahr 2024 beschäftigen. Eine Videoreihe des Montségur-Autorenforums beschäftigt sich ebenfalls damit.

Da bald Weihnachten ist, gibt es einen Geschenktipp, an dem das literaturcafe.de nicht ganz unbeteiligt war. Zumindest als Impulsgeber.

Dezember 2023

Die Quartett-Besetzung vom 1. Dezember 2023 (von links): Philipp Tingler, Nele Pollatschek, Thea Dorn und Jagoda Marinić (Foto: ZDF/Svea Pietschmann)

Im ZDF läuft wieder einmal das Literarische Quartett. Doch was ist aus diesem Format geworden? Man hat das Publikum abgeschafft. Wie Podcaster im Keller sitzen vier Menschen um einen Tisch und fallen sich ins Wort. Da experimentiert man das ganze Jahr über mit alternativen Besetzungen – und dann das! Ein schleichendes Ende der Sendung?

Das Literarische Buchhandelsqartett auf den Stuttgarter Buchwochen war in diesem Jahr auch anders geplant und wurde zum Duett.

Gesucht und geklaut: verschwundene Manuskripte in Romanen.

Besprechung im Video: »Baumgartner« von Paul Auster

Am Jahresende liest Wolfgang Tischer wieder einmal Paul Auster und vom Bachmannpreis 2024 gibt es erste Neuigkeiten zu vermelden.

Das Team des literaturcafe.de wünscht Ihnen und der ganzen Welt ein wunderbares, friedvolles, gesundes Jahr 2024 mit vielen inspirierenden Begegnungen im echten und im digitalen Leben!