Wunderbarer Tipp: Verschenken Sie »Weihnachten aus dem Kaugummiautomat«

Manchmal geschehen Wunder an Weihnachten. In der Geschichte von Claudia Knoßalla Steffens kommen sie aus dem Kaugummiautomat. Das kleine Büchlein mit Illustrationen von Claudia Weitzel ist ein wunderbares Mitbringsel in der Advents- und Weihnachtszeit.

Vor zwei Jahren stellten Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer in ihrem Podcast »Schreibzeug – für alle, die schreiben – oder auch nicht« die Aufgabe, eine Weihnachtsgeschichte in nur fünf Sätzen zu schreiben.

Zu den vier besten Texten gehörte damals die Einsendung »Weihnachten aus dem Kaugummiautomat« von Claudia Knoßalla Steffens. Die Begründung kann in einem Video angehört werden, das Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer zu diesem kleinen Schreibwettbewerb aufgenommen haben. Und die Geschichte selbst in hier nachzulesen.

Wunderbar ist, was dann passierte.

Schon während der Einsendefrist, wurde die Geschichte von Claudia Weitzel illustriert. Die beiden Claudias fanden sich in einer Schreibgruppe zusammen. Claudia Weitzel malt mit dem Mund, da sie seit dem Alter von 11 Jahren infolge eines Badeunfalls querschnittgelähmt ist.

Claudia Knoßalla Steffens vertonte die Geschichte damals selbst und erstellte ein kleines Video.

Das Schönste passierte der Geschichte jetzt, zwei Jahre nach dem Wettbewerb. Der Neufeld Verlag hat daraus ein wunderschönes kleines Büchlein gemacht.

»Auch wenn es vielleicht ›nur‹ ein Mini-Buch sein mag … für mich und die Illustratorin Claudia Weitzel ist es ein wunderbarer kleiner Erfolg und eine Bestärkung, weiterzumachen, zu schreiben, zu illustrieren und an der nächsten kuriosen Geschichte zu arbeiten«, schreibt Claudia Knoßalla Steffens.

Wir meinen: Das kleine Büchlein mit der wundersamen Geschichte und den schönen Zeichnungen ist ein perfektes kleines Mitbringsel in der Advents- und Weihnachtszeit. Da es sehr günstig ist, kann man es am besten gleich mehrfach erwerben und verschenken.

Und dieser Hinweis in eigener Sache sei hier auch gegeben: In der Schreibzeug-Podcast-Ausgabe vom 17. Dezember 2023 wird es wieder eine Schreibaufgabe geben. Verschenken Sie »Weihnachten aus dem Kaugummiautomat« und abonnieren Sie »Schreibzeug« überall dort, wo es Podcasts gibt und über schreibzeug-podcast.de.

Weihnachten aus dem Kaugummiautomat: Ein kurioses Weihnachtswunder. Broschüre. 2023. Neufeld Verlag. ISBN/EAN: 9783862561865. 4,00 € » Bestellen bei amazon.de Anzeige oder im Buchhandel