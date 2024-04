Tabus und Missverständnisse beim Schreiben – Schreibzeug in zwei Folgen

Schreibzeug-Podcast mit Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer. Überall dort, wo es Podcasts gibt.

Gleich zwei Folgen des Schreibzeug-Podcasts widmen sich dem Thema »Tabus und Missverständnisse«. Welche Fehler kann man beim Schreiben und Veröffentlichen eines Buches machen? Viele! Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer haben alle Problemfelder und -fehler gesammelt.

Beim Schreiben und Veröffentlichen eines Buches kann man vieles falsch machen, egal ob das Buch in einem Verlag erschienen ist oder im Self-Publishing.

Und da fängt es schon an: Leider glauben auch im Jahre 2024 immer noch viele naive Autorinnen und Autoren, dass ein Unternehmen, das sich Verlag nennt, aber von den Schreibenden Geld will, tatsächlich ein Verlag sei. Seriöse Dienstleister sehen anders aus.

In zwei Podcast-Folgen, von denen am 21. April 2024 die zweite online ging. Diskutieren Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer über alles, was man falsch machen kann – oft aus Unkenntnis heraus. Es geht unter anderem um Rechtsverletzungen bei Zitaten, um falsche Freunde, unverlangt eingesandte Manuskripte, Datenschutzprobleme und schlechte Formatierungen.

Tabus und Missverständnisse beim Schreiben und Veröffentlichen – Teil 1

Tabus und Missverständnisse beim Schreiben und Veröffentlichen – Teil 2

