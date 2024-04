Neuer Service: Aktuelle Schreibwettbewerbe im literaturcafe.de

Symbolbild: Schreibwettbewerb (erstellt mit Bildgenerator DALL-E)

Ab sofort gibt es im literaturcafe.de eine Liste aktueller Schreibwettbewerbe. Neue Wettbewerbe sind zudem im Newsletter des literaturcafe.de gelistet. Schreibwettbewerbe machen Spaß, fördern die Kreativität, das literarische Renommee und man kann im besten Fall etwas gewinnen. Wie man seine Chancen erhöht, zeigt zudem ein Online-Kurs.

Es gibt einige Listen zu Schreibwettbewerben im Internet, doch nicht selten sind diese unübersichtlich und veraltet. Grund genug, dass es endlich eine eigene Liste im literaturcafe.de gibt, und auch unser Newsletter informiert regelmäßig über neue Wettbewerbe. Die Liste der aktuellen Schreibwettbewerbe finden Sie unter dem Menüpunkt »Schreiben«.

Welche Schreibwettbewerbe listen wir auf?

Wir listen aktuelle einmalige oder wiederkehrende Wettbewerbe mit Gewinnmöglichkeit auf, deren Einsendefrist noch nicht verstrichen ist. In der Regel Wettbewerbe, bei denen zu einem vorgegebenen Thema Kurzgeschichten und Kurzprosa gesucht werden, bisweilen Lyrik. Seltener sind umfangreiche Manuskripte gefragt. Über die Gewinnertexte dieser Wettbewerbe entscheidet meist eine Jury.

Welche Schreibwettbewerbe listen wir nicht auf?

Auf unserer Liste finden sich keine Aufrufe von Literaturzeitschriften oder Verlagen, die ausschließlich Texte für Anthologien, Websites oder Themenhefte suchen.

. Selbstverständlich listen wir auch keine Wettbewerbe, für die offene oder versteckte Kosten anfallen oder die uns aus anderen Gründen als nicht seriös erscheinen. Hierzu zählt auch das Abtreten exklusiver Nutzungsrechte.

Die Liste ist nach dem Einstelldatum der Wettbewerbe sortiert. Wer regelmäßig vorbeischaut findet somit neue Einträge immer gleich oben aufgeführt. Dort findet sich auch das Datum der letzten Aktualisierung.

Neue Wettbewerbe per Newsletter abonnieren

Mit dem Start der Liste erweitern wir auch den Newsletter des literaturcafe.de. Im Newsletter finden sich immer die neu hinzugekommenen Wettbewerbe seit dem letzten Versand und Sie werden automatisch per E-Mail informiert. Tragen Sie sich gleich hier für unseren Newsletter ein.

Fehlende Schreibwettbewerbe melden

Fehlt ein wichtiger aktueller Wettbewerb auf unserer Liste, oder sind Sie gar selbst Veranstalter eines Schreibwettbewerbs? Dann teilen Sie uns dies über unser Formular mit und wir prüfen die Aufnahme in die Liste. Bitte beachten Sie, dass kein Anspruch auf Aufnahme besteht.

Tipp: Unser Online-Kurs »Erfolgreich an Schreibwettbewerben teilnehmen«

In diesem kompakten Online-Kurs (Dauer 1:23 Stunden) auf der E-Learning-Plattform Udemy zeigt Ihnen Wolfgang Tischer vom literaturcafe.de, wie Sie seriöse und hilfreiche Wettbewerbe erkennen, was Sie vor der Teilnahme unbedingt beachten sollten und was Sie tun können, um Ihre Gewinnchancen zu erhöhen.

Wichtiger Hinweis

Wir tragen die Liste nach bestem Wissen und Gewissen zusammen. Die Aufnahme ist jedoch kein automatisches Qualitätssiegel. Es ist es uns wichtig zu betonen, dass die finale Entscheidung, ob Sie an einem Wettbewerb teilnehmen und ob sie diesen als seriös einstufen, stets bei Ihnen liegt. Auch uns können Fehler bei der Datenerfassung unterlaufen. Bindend und maßgebend sind daher immer die Infos und Vorgaben auf der Website des Veranstalters, die wir verlinkt haben. Lesen Sie sich die Teilnahmebedingungen des Veranstalters gut durch!

