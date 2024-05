Politik und Geld: Ein Beitrag in der ZEIT enthüllt scheinbar, wie Literaturjurys arbeiten

Ein »Insider-Bericht« in der ZEIT scheint die Vorurteile gegenüber Literaturpreisjurys zu bestätigen. Es geht »um Politik, um Geld, um Weltanschauung, auch um Macht«, aber nicht um literarische Qualität. Ein in mehrfacher Hinsicht skandalöser Beitrag.

Ausschließlich die literarische Qualität

Die beiden Schriftstellerinnen Juliane Liebert und Ronya Othmann waren im vergangenen Jahr Jurymitglieder beim Internationalen Literaturpreises, der jährlich vom Haus der Kulturen der Welt (HKW) in Berlin vergeben wird. Prämiert werden übersetzte Werke der Gegenwartsliteratur. Der Preis ist mit 35.000 Euro dotiert, den sich Autor (20.000 Euro) und Übersetzer (15.000 Euro) teilen.

In einem Beitrag in der ZEIT vom 16. Mai 2024 berichten die beiden Jury-Mitglieder scheinbar detailliert und genau, wie die interne Organisation und die Jurysitzung ablief. Der Beitrag ist auch online abrufbar, allerdings hinter einer Paywall.

Gemäß den Statuten des Wettbewerbs soll durch die Jury ausschließlich die literarische Qualität der zu bewertenden Werke beurteilt werden. Das Ansehen von Autor oder Übersetzer soll keine Rolle spielen. Ist ja logisch, möchte man da sofort sagen, um vielleicht gleich darauf die Frage zu stellen: Ist das überhaupt möglich? Rund 140 Titel musste die Jury sichten, bevor daraus eine Shortlist mit sechs Büchern entstand, am Ende waren es acht.

Wie bei vielen Literaturpreisen üblich, wird zunächst per Punktevergabe eine Liste erstellt, die dann bei einer Jurysitzung final diskutiert wird.

»Ich liebe Literatur, aber Politik ist wichtiger«

Juliane Liebert und Ronya Othmann berichten, dass es bei dieser Sitzung zu einem großen Schlagabtausch gekommen sei, bei dem literarische Kriterien keine Rolle mehr gespielt hätten. »Sorry, ich liebe Literatur, aber Politik ist wichtiger«, soll ein Jury-Mitglied offen zugegeben haben. Die Namen der übrigen fünf Jury-Mitglieder werden im Beitrag nicht genannt, sie können jedoch im Netz nachgelesen werden. Die beiden Autorinnen lassen sich selbst in ihrem Bericht als »Juliane L.« und »Ronya O.« auftreten.

Nach der Punktevergabe standen laut den beiden Autorinnen auf der Shortlist: »Ein senegalesischer Autor, der auf Französisch schreibt und in Paris lebt, eine südkoreanische Autorin, die in den USA lebt, eine russische Autorin, die mittlerweile im Berliner Exil lebt, eine belarussische Autorin, eine mexikanische und eine französische. Es wären ein Mann und fünf Frauen nominiert gewesen.«

Laut Liebert und Othmann beschwerte sich eine Jurorin (sic!) darüber, dass aufgrund der Punkteliste die weiße französische Autorin Mariette Navarro auf der Shortlist stehe, während es drei schwarze Autorinnen nicht auf die Liste geschafft hätten. Navarro solle von der Shortlist verschwinden, weil sie »eine weiße Französin« sei. Auch der renommierte Autor Péter Nádas, dessen Buch viele Jury-Mitglieder mit Abstand die höchste literarische Qualität bescheinigten, käme nicht auf die Shortlist, weil er ein »vom Feuilleton geliebter, privilegierter weißer Autor« sei.

»Kein Grund, persönlich zu werden«

Haarklein berichten Juliane Liebert und Ronya Othmann nun vom Hin und Her der Diskussion und Abstimmung. »Kein Grund, persönlich zu werden: Du als weiße Frau hast hier eh nichts zu sagen!«, soll eine Mitjurorin zu »Juliane L.« gesagt haben.

Durch ihre nachträgliche Intervention hätten die Veranstalter schließlich acht Namen auf die Shortlist gesetzt, gewonnen hat den Preis 2023 dann Mohamed Mbougar Sarr. Doch auch hier habe es bis zuletzt die Diskussion gegeben, ob ein schwarzer Autor von weißen Menschen übersetzt werden dürfe und ob man in der Übersetzung das N-Wort verwenden dürfe, obwohl es vom Autor im Original bewusst eingesetzt wurde, um die Diskriminierung der Hauptfigur zu zeigen.

Genau so, möchte man an dieser Stelle sagen, stellt man sich aktuell die Diskussion in Literaturjurys vor. Längst entscheidet bei Literaturpreisen nicht mehr die literarische Qualität, sondern Hautfarbe und Herkunft. Endlich sagt bzw. schreibt es mal einer bzw. schreiben es zwei. Natürlich schlägt der Bericht hohe Wellen im Netz und im Feuilleton.

In mehrfacher Hinsicht ein Skandal

Dabei ist der Beitrag in der ZEIT aus ganz anderen Gründen mehrfach ein Desaster und als skandalös zu bezeichnen, wie es auch Andreas Platthaus in der FAZ tut.

Der Veranstalter, das Haus der Kulturen (HKW), schreibt in einer Stellungnahme: »Weder das HKW noch die anderen Jurymitglieder wurden im Vorfeld des Beitrages um eine Stellungnahme und Prüfung der Fakten sowie der wörtlichen Aussagen gebeten, damit wurde die journalistische Sorgfaltspflicht nicht eingehalten. Die gebotene Diskretion, die notwendige Grundlage unabhängiger Juryarbeit ist, wurde nicht gewahrt.«

Das erste Problem ist, dass viele den Beitrag von Liebert und Othmann als Tatsachenbericht lesen. Jurys sind nicht selten eine Ansammlung problematischer Egos, deren Blick auf die Bücher und die Umstände nicht immer objektiv ist. Man sieht, was man gerne sehen will. Davon darf man auch Liebert und Othmann nicht ausnehmen.

Allein der Zeitpunkt der ZEIT-Veröffentlichung ist seltsam. Juliane Liebert und Ronya Othmann beschreiben erst jetzt etwas, was ziemlich genau vor einem Jahr passiert sein soll, weil gerade in diesen Tagen die Shortlist für 2024 veröffentlicht wurde. Es leidet nicht nur der Ruf und die Glaubwürdigkeit des Preises, der Juroren und nominierten Autoren vom Vorjahr, sondern auch von denen in diesem Jahr. Ist das ohne Anführung einer Gegenmeinung journalistisch seriös? Wie lange war der Bericht schon fertig? Wann hat ihn die ZEIT bekommen? Was ist davon zu halten, wenn man sich vorstellt, dass in der Kulturredaktion der ZEIT jemand entschieden hat: »Wir warten bis die Shortlist 2024 veröffentlicht wird, dann bringen wir den ›Insider-Bericht‹ von 2023, das wird uns maximale Aufmerksamkeit und Klicks sichern. Danach können wir immer noch eine Gegenmeinung bringen.«

Nichts Besonderes bei Literaturpreisen

Denn das Prozedere an sich, dass Juliane Liebert und Ronya Othmann beschreiben, ist nichts Besonderes bei Literaturpreisen. Es wird in Jurys nicht selten hart diskutiert und manchmal auch gestritten. Würden allein Punktelisten zum Preisträger führen, ist dies nicht immer sinnvoll, denn erst eine abschließende Diskussion kann Dinge aufzeigen, die Punkte nicht abbilden können. Vielleicht erkennt man durch die Diskussion Qualitäten an einem Text, die einem zuvor nicht aufgefallen waren. Oder umgekehrt. Das persönliche Ausdiskutieren einer Long- oder Shortlist ist wichtig, darauf weise ich auch in meinem Online-Kurs zum Thema Schreibwettbewerbe hin.

Denn so hehr und scheinbar naiv Liebert und Othmann die Wettbewerbsstatuten zitieren und die im Grunde ebenfalls hehre und naive Aussagen, dass allein literarische Qualität zu bewerten und auszuzeichnen sei, so unmöglich ist dies. Wäre literarische Qualität messbar, so würde man keine Jury benötigen. Das Ergebnis einer Jury-Diskussion ist immer das Ergebnis vieler Aspekte. Nicht alle davon sind literarisch, aber alles mittelt sich im Allgemeinen selbst nach der hitzigsten Diskussion gut aus. Literatur und Literaturpreise sind immer das Ergebnis ihrer Zeit.

Preisträger Mohamed Mbougar Sarr ist durch den Bericht ebenfalls beschädigt, und er könnte jetzt zu Unrecht als zweite Wahl gesehen werden, dabei hat der Autor in der Vergangenheit bereits den Prix Stéphane Hessel, den Prix Goncourt und den Grand Prix du Roman Métis gewonnen.

Es gibt keine Wahrheit, nur ein Jury-Urteil

Aber egal, was und wie und auf welchem Niveau dort wirklich diskutiert wurde, ist eines der obersten Gebote bei der Teilnahme in einer Jury die Diskretion. Denn es gibt dort keine Wahrheit, es gibt häufig Unzufriedene, man mag als Mitglied nicht immer mit dem Ergebnis zufrieden sein. Ich weiß, wovon ich spreche, ich habe das selbst schon erlebt. Wer sich für eine Jury entscheidet, muss sich auch dem abschließenden Urteil beugen, auch wenn es scheinbar falsch ist. Vielleicht kann man sich im schlimmsten Fall vom Ergebnis distanzieren, was Skandal genug wäre, aber man sollte die Gründe verschweigen. Alles andere ist unlauter, unseriös und unkollegial. Niemand mehr würde dort offen seine Meinung sagen und diskutieren.

So schaden Juliane Liebert und Ronya Othmann am meisten sich selbst mit diesem unsouveränen, nachtretenden Beitrag, dessen Wahrheitsgehalt niemand überprüfen kann.

Wolfgang Tischer

P. S.: Bevor es dazu Bemerkungen in den Kommentaren gibt: Ja, überall, wo im Text »scheinbar« vorkommt, ist nicht »anscheinend« gemeint.

P. P. S.: Ein weiterer Lesetipp zum Thema

Leider auch hinter der Paywall: Autorin Nele Pollatschek ärgert sich in einem Beitrag für die Süddeutsche, dass sie als Jurymitglied primär angefragt werde, weil sie eine Frau sei. Sie gibt zu Bedenken, dass bei einem Literaturpreis, deren Jury so divers besetzt ist, die beiden Autorinnen des ZEIT-Artikels vielleicht auch nicht primär aufgrund ihrer literarischen Kompetenz ausgewählt wurden, sondern wegen ihres Geschlechts, Alters und ihrer Herkunft.