Online-Kurs: Erfolgreich an Schreibwettbewerben teilnehmen

Wie man relevante und seriöse Schreibwettbewerben erkennt und die Chancen auf einen Gewinn steigert

An Schreibwettbewerben teilzunehmen sollte vor allem Spaß machen. Sie fördern Ihre Kreativität und können im Idealfall auch etwas gewinnen. Doch Sie sollten nicht blindlings bei jedem Schreibwettbewerb mitmachen.

Wolfgang Tischer, Journalist, Literaturkritiker und Gründer des literaturcafe.de, zeigt Ihnen, was Sie vor der Teilnahme an einem Schreibwettbewerb alles beachten sollten, um relevante Wettbewerbe zu ermitteln und Ihre Gewinnchancen zu erhöhen. Wolfgang Tischer sitzt selbst regelmäßig in Jurys von Literaturwettbewerben und berichtet aus der Praxis.

Wie grenzen sich Schreibwettbewerbe zu Einreichungen für Zeitschriften oder Literaturpreise ab?

Sie bekommen Kriterien an die Hand, wie Sie für sich relevante und seriöse Wettbewerbe ermitteln können.

Die zwei wichtigsten Fragen, die Sie bei jedem Schreibwettbewerb stellen sollten

Sie erfahren, wie Sie Ausschreibungen zu Schreibwettbewerben lesen und bewerten sollten.

Warum es wichtig ist, die Formalien genau einzuhalten.

Konkrete Schreibtipps speziell für Wettbewerbe helfen bei der Textarbeit.

Welche Nutzungsrechte Sie am Text abtreten müssen und welche besser nicht.

Sie erfahren, wie Jurys über Ihren Text urteilen.

Gewonnen: Wie nutzen Sie einen Gewinn möglichst effektiv für Ihre weitere Arbeit und das Marketing?

Nicht gewonnen: Wie Sie Absagen konstruktiv verarbeiten und beim nächsten Mal besser werden können.

Bitte beachten Sie: In diesem Online-Kurs geht es um Schreibwettbewerbe und nicht um Bewerbungen für Stipendien oder Einreichungen für Literaturzeitschriften.

Dauer und Umfang des Kurses

Der Kurs dauert 1:23 Stunden und ist in 19 Lektionen eingeteilt. Der Kurs ist bequem über die Schulungsplattform Udemy zu buchen und kann jederzeit aufgerufen, unterbrochen und fortgesetzt werden. Weitere Infos zu Udemy finden Sie unten.

Wolfgang Tischer, Seminarleiter

Wolfgang Tischer ist Journalist, Literaturkritiker und der Gründer und Herausgeber des literaturcafe.de. Seit über 20 Jahren beschäftigt sich der gelernte Buchhändler mit dem Schreiben und Veröffentlichen von Romanen. Seit vielen Jahren gibt Wolfgang Tischer Seminare zu diesen Themen u. a. an der Bundesakademie für kulturelle Bildung in Wolfenbüttel, der Hochschule der Medien in Stuttgart und bei der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg. Wolfgang Tischer ist Vorstandsmitglied des Stuttgarter Schriftstellerhauses und gehört regelmäßig der Jury von Literatur- und Schreibwettbewerben an.

Profitieren Sie vom langjährigen Praxiswissen des Experten Wolfgang Tischer vom literaturcafe.de.

Zur Buchung auf Udemy

Der Kurs wird von uns beim bekannten E-Learning-Anbieter Udemy bereitgestellt. Es gelten die dort auf der Website aufgeführten aktuellen Preise, Voraussetzungen und Geschäftsbedingungen von Udemy, auf die wir keinen Einfluss haben.