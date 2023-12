Dotiert mit 10.000 Euro: Gerlinger Lyrikpreis für 2024 erneut ausgeschrieben

Zum 5. Mal vergibt die Petra Schmidt-Hieber Literatur-Stiftung den mit 10.000 Euro dotierten Gerlinger Lyrikpreis 2024. Der Preis würdigt eingereichte Gedichte mit hohem künstlerischem Anspruch. Lyrikerinnen und Lyriker mit Wohnsitz in Baden-Württemberg können ihre Werke vom 1. Dezember 2023 bis zum 15. März 2024 einreichen. Der Jury gehört erneut literaturcafe.de-Herausgeber Wolfgang Tischer an.

Die Auszeichnung wird alle zwei Jahre in Form eines Wettbewerbs vergeben. Der Preis würdigt eine bestimmte Anzahl eingereichter Gedichte mit hohem künstlerischem Anspruch. Es können mindestens vier und höchstens acht selbstverfasste, bisher nicht veröffentlichte Gedichte eingesandt werden. Eine fünfköpfige Jury bestimmt aus allen Einsendungen die Gewinnerin oder den Gewinner.

Mindestens vier bis maximal acht Gedichte zum Wettbewerb einreichen dürfen laut den Wettbewerbsregeln Autorinnen und Autoren, die nachweislich ihren Wohnsitz in Baden-Württemberg haben und Veröffentlichungen in Buchform (kein Selbstverlag), in Literaturzeitschriften, Anthologien oder auf anerkannten literarischen Webseiten belegen können.

Bewerbungen für den Gerlinger Lyrikpreis 2024 sind auf dem üblichen Postweg (nicht per Einschreiben) vom 1. Dezember 2021 bis 15. März 2022 an die Petra Schmidt-Hieber Literaturstiftung einzureichen. Bitte lesen Sie die genauen Einreichungsbedingungen der anonymisierten Einsendungen auf der Wettbewerbssite genau durch.

Die öffentliche Preisverleihung für die Auszeichnung 2024 findet am Montag, dem 7. Oktober 2024 in der Stadtbücherei von Gerlingen statt.

Alle weiteren Informationen und die komplette Ausschreibung zum 5. Gerlinger Lyrikpreis finden Sie auf der Website zum Preis:

www.gerlinger-lyrikpreis.de