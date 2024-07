Gerlinger Lyrikpreis 2024 geht an Manon Hopf

Der zum fünften Mal vergebene und mit 10.000 Euro dotierte Gerlinger Lyrikpreis geht im Jahre 2024 an Manon Hopf. Die fünfköpfige Jury, zu der auch literaturcafe.de-Herausgeber Wolfgang Tischer zählt, zeichnet die in Mannheim lebende Lyrikerin für ihre lakonischen Gedichte aus, die »überraschend neu, ebenso aufregend wie auf den ersten Blick rätselhaft« erscheinen.

Die Jury – bestehend aus Carolin Callies, Irene Ferchl, Walle Sayer, Hans Thill und Wolfgang Tischer – begründet nach ihrer Sitzung in Gerlingen ihre Entscheidung wie folgt:

Manon Hopf erhält den Gerlinger Lyrikpreis für Gedichte von hoher Sprachkunst. Es sind kleine Texte, lakonisch, als wären sie aus Stein gemeißelt. Dabei sind sie der sehr alten Technik der Übertragung aus dem Imaginären ins Körperliche verpflichtet. Metamorphosen in moderner Diktion, überaschend neu, ebenso aufregend wie auf den ersten Blick rätselhaft. Hier spricht eine Dichterin der Jetztzeit und was sie uns sagt, ist auf eine andere, besondere Weise autofiktional. Ihre Gedichte rufen uns beinahe beiläufig nahezu vergessene kulturelle Tatsachen ins Gedächtnis: die Materialität dessen, was uns aus antiken Mythen überliefert ist. All dies scheint in ihren Gedichten auf mit einer poetischen Selbstverständlichkeit, die ihresgleichen sucht.

Eine ausführliche Laudatio von Carolin Callies wird bei der Preisverleihung am 7. Oktober 2024 in der Gerlinger Stadtbücherei zu hören sein. Drei der preisgekrönten Gedichte finden sich auf der Website des Gerlinger Lyrikpreises 2024 (Link zur PDF-Datei unten).

Manon Hopf, *1990, lebt in Mannheim. Literaturstudium in Mainz, Masterstudium in Frankfurt am Main. M.A. Literarisches Übersetzen aus dem Französischen an der LMU München. Seit 2021 Mitglied im VdÜ, 2021 erschien der Lyrikband »hand, legungen«; 2024 erscheint »hier steht dein mensch. verwandlungen« bei hochroth Heidelberg.

Der Gerlinger Lyrikpreis der Petra Schmidt-Hieber Literatur-Stiftung wird alle zwei Jahre an eine Lyrikerin oder einen Lyriker aus Baden-Württemberg vergeben. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert.

Die bisherigen Preisträger sind Rainer René Mueller (2016), Walle Sayer (2018), Anne Nimmesgern (Förderpreis 2018), Carolin Callies (2020), Markus Manfred Jung (2022) und Manon Hopf (2024).

