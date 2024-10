Gerlinger Lyrikpreis 2024 an Manon Hopf überreicht

Am 7. Oktober 2024 wurde in der Stadtbibliothek Gerlingen der 5. Gerlinger Lyrikpreis an die Mannheimer Dichterin Manon Hopf verliehen. Die von der Petra Schmidt-Hieber Literaturstiftung mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung wurde vor zahlreich anwesendem Publikum überreicht.

Bürgermeister Dirk Oestringer lobte bei seiner Begrüßung die kulturelle Bedeutung der Auszeichnung für die Stadt Gerlingen und dankte der Preisstifterin Petra Schmidt-Hieber, dass der Preis den Namen der Stadt trägt. Auch die Leiterin der Stadtbücherei, Annette Maucher, zeigte sich erfreut über die steigende Bedeutung der Lyrik, die dank der Stiftung ins Zentrum gerückt werde.

Die Preisjury, bestehend aus Carolin Callies, Walle Sayer, Hans Thill, Wolfgang Tischer und der Jury-Vorsitzenden Irene Ferchl, wählte Hopf einstimmig aus 89 anonymisierten Gedicht-Einsendungen aus. Vor der Preisverleihung gedachte Petra Schmidt-Hieber dem langjährigen Jury-Vorsitzenden Michael Braun, der im Dezember 2022 unerwartet und viel zu früh verstarb.

Was ist Sprache?

»Die Gedichte [von Manon Hopf] kreisen immer wieder um eine zentrale Frage: Was ist die Sprache? Und wie kann man mit ihr Beziehungen gestalten?«, so Carolin Callies in ihrer Laudatio. »Die Sprache wird nicht nur als Werkzeug, sondern als lebendiges, atmendes Element verstanden, das sich ständig wandelt, das sich zwischen den Sprechenden aufspannt und zugleich diese Verbindung infrage stellt.«

Zum Anschluss der Veranstaltung las die Preisträgerin aus ihren Werken, die mittlerweile im Lyrik-Bändchen »hier steht dein mensch. verwandlungen.« im hochroth Verlag erschienen sind.

Manon Hopf, geboren 1990 in Kempten, hat deutsch-französische Wurzeln und wuchs in Isny im Allgäu auf. Sie studierte Literatur in Mainz und an der Goethe-Universität Frankfurt am Main sowie literarisches Übersetzen aus dem Französischen an der LMU München.

Neben zahlreichen Preisen gewann sie 2015 den Martha -Saalfeld-Förderpreis, 2018 das mit 10.000 Euro dotierte Literaturstipendium der Jürgen-Ponto-Stiftung im Herrenhaus Edenkoben, 2023 den Hans-Bernhard-Schiff Literaturpreis und 2024 das Stipendium der Kunststiftung Baden-Württemberg.

Die bisherigen Preisträger des Gerlinger Lyrikpreises sind Rainer René Mueller (2016), Walle Sayer (2018), Anne Nimmesgern (Förderpreis 2018), Carolin Callies (2020), Markus Manfred Jung (2022) und Manon Hopf (2024).

Manon Hopf: hier steht dein mensch, verwandlungen. Taschenbuch. 2024. hochroth. ISBN/EAN: 9783949850509 » Bestellen bei amazon.de Anzeige oder im Buchhandel