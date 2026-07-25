Gerlinger Lyrikpreis 2026 geht an Jaqueline Isabell Grosser

Der zum sechsten Mal vergebene und mit 10.000 Euro dotierte Gerlinger Lyrikpreis der Petra Schmidt-Hieber-Literaturstiftung geht im Jahr 2026 an Jaqueline Isabell Grosser. Die fünfköpfige Jury, zu der auch literaturcafe.de-Herausgeber Wolfgang Tischer zählt, würdigt einen geschlossenen Gedichtzyklus, der behutsam eine Insel im Norden erbaut.

Die Jury – bestehend aus Carolin Callies, Irene Ferchl, Nancy Hünger, Walle Sayer und Wolfgang Tischer – begründet ihre einstimmige Entscheidung wie folgt:

In einem geschlossenen Gedichtzyklus bauen wir zunächst mit dem lyrischen Ich behutsam die Insel im Norden, die bei Jaqueline Isabell Grosser zum »Eyesland« wird. Wir erleben eine Sammlerin von Eindrücken und Fundstücken. In herausstechenden und archaischen Bildern lässt sie die Natur des Landes selbst zu Wort kommen: In Vulkanen und Kratern bricht Sprache auf. »Sprachbunker« ringen mit den technischen Geräten der Touristen, so wird das Eyesland lyrisch gekonnt in der Gegenwart verankert. Dabei wird die geologische Bildsprache zugleich zum Symbol für Nähe, Verletzung und Erinnerung – Gestein ist nicht nur Landschaft, sondern bildet poetisch ab, was zwischen Menschen geschieht.

Die öffentliche Preisverleihung findet am Montag, 19. Oktober 2026, um 18.30 Uhr in der Stadtbücherei Gerlingen statt. Die Laudatio auf Jaqueline Isabell Grosser hält Wolfgang Tischer.

Jaqueline Isabell Grosser ist in Oberösterreich aufgewachsen und lebt heute in Mühlingen, Landkreis Konstanz. Sie studierte Biologie, Germanistik, Philosophie und Ethik in Stuttgart, ist zertifizierte Kräutererlebnispädagogin und unterrichtet an einer Schule in Mühlingen.

Der Gerlinger Lyrikpreis der Petra Schmidt-Hieber Literatur-Stiftung wird alle zwei Jahre an eine Lyrikerin oder einen Lyriker aus Baden-Württemberg vergeben. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert.

Die bisherigen Preisträgerinnen und Preisträger sind Rainer René Mueller (2016), Walle Sayer (2018), Anne Nimmesgern (Förderpreis 2018), Carolin Callies (2020), Markus Manfred Jung (2022) und Manon Hopf (2024).

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