Marco Bülow ist tot

Der Politiker, Autor, Podcaster und Aktivist Marco Bülow ist im Alter von 54 Jahren gestorben. 19 Jahre saß er im Bundestag, fünfmal gewann er seinen Dortmunder Wahlkreis direkt. Viele nannten ihn »den letzten echten Sozialdemokraten«.

Als ich Marco Bülow im August 2021 für den Podcast des literaturcafe.de interviewte, kandidierte er gerade für DIE PARTEI. Die SPD hatte er drei Jahre zuvor verlassen – er trat aus Partei und Fraktion aus, weil er die Große Koalition unter Angela Merkel nicht mehr mittragen wollte. Nicht aus Kalkül, aus Überzeugung. Aufgeben kam nicht infrage.

In seinem Buch »Lobbyland« beschrieb er, wie Lobbyisten die Politik kaufen. Im Februar 2025 erschien sein zweites Buch »Korrumpiert«. Seinen Podcast »Lobbyland« betrieb er bis zuletzt – wenige Tage vor seinem Tod ging die letzte Folge online.

Für die Demokratie mit demokratischen Mitteln kämpfen

Als fraktionsloser Abgeordneter gewann er Freiheit. Er konnte reden, worüber er wollte. Niemand entzog ihm mehr das Wort. Er lud Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten in den Bundestag ein, organisierte Veranstaltungen unter dem Motto »Re:claim the House«. Und er animierte die Menschen, ihre Abgeordneten zu nerven: »Abgeordnete wollen vor allen Dingen ihre Ruhe haben, um sich ungestörter mit Lobbyisten zu treffen.«

Seine zentralen Themen – Lobbyismus, Korruption, die Aushöhlung der Demokratie – wurden von den meisten ignoriert. Doch Bülow machte weiter, nachdem er nach der Wahl 2021 aus dem Bundestag ausschied. Er kritisierte die EU, wenn sie aus seiner Sicht versagte. Er prangerte die Kriegstreiber in der Politik an. Er analysierte, wie die Rüstungslobby von Milliarden profitiert, während soziale und ökologische Bereiche gekürzt werden. In einem seiner letzten Texte für die Berliner Zeitung schrieb er, der Bundestag habe sein »Königsrecht« über den Haushalt faktisch verloren.

»Demokratie ist nicht nur eine Bringschuld vom Staat, sondern auch immer wieder eine Verantwortung von der Bevölkerung«, sagte er mir. Genau darum ging es ihm: nicht abschalten, nicht abschotten, sondern mitmachen. Mit demokratischen Mitteln für mehr Demokratie streiten.

Marco Bülow war kein bequemer Gesprächspartner. Er polarisierte, er eckte an. Manche hielten ihn für naiv, andere für einen der wenigen aufrechten Politiker.

Marco Bülow starb im Januar 2026 im Alter von 54 Jahren. Nach Angaben seiner Familie erkrankte er am Wochenende vor seinem Tod und starb plötzlich und unerwartet.

»Warum werden die Arschlöcher so alt, und die Guten sterben zu jung?«, schrieb sein PARTEI-Kollege Martin Sonneborn.

Wolfgang Tischer

Hinweis: In einer früheren Version dieses Artikels hieß es unter Berufung auf die Berichterstattung der Ruhr Nachrichten, Marco Bülow sei nach langer schwerer Krankheit gestorben. Seine Familie teilte dem literaturcafe.de mit, dass dies nicht den Tatsachen entspreche. Er erkrankte am Wochenende vor seinem Tod und starb plötzlich und unerwartet. Wir haben die Formulierung entsprechend korrigiert. (31. Januar 2026)