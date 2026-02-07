Schreibzeug live in Leipzig – Anmelden zum Podcast-Event während der Buchmesse

Während der Leipziger Buchmesse, am Samstag, 21. März 2026 um 20 Uhr, nehmen Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer ihren Schreibzeug-Podcast live in Leipzig vor Publikum auf – eine einmalige Chance, dabei zu sein und Fragen zu stellen, wenn die beiden über Schreibtipps, die Literaturbranche und aktuelle Themen sprechen. Eintritt frei! Jetzt gleich anmelden und dabei sein!

📅 Wann: Samstag, 21. März 2026, 20 Uhr 📍 Wo: Musik & Kosmos, Weißenfelser Str. 52, 04229 Leipzig (Ort bei Facebook)

Anfahrt: Z. B. Linie 14 ab Leipzig Hbf bis Karl-Heine-/Merseburger Str. (ca. 16 Minuten), dann fünf Minuten Fußweg bis zur Weißenfelser Str. 52 → Route in Google Maps ansehen

Der Eintritt ist frei. Getränke sind vor Ort erhältlich.

Seid live dabei, erlebt die Podcast-Aufnahme hautnah mit und stellt alle eure Fragen rund ums Schreiben. Freut euch auf Überraschungen und nutzt die Gelegenheit zum direkten Austausch mit den beiden Podcastern und untereinander. Damit die Veranstalter besser planen können, wie viele Gäste kommen, bitten wir um eine kurze Anmeldung über das Formular unten auf dieser Seite. Wir weisen darauf hin, dass bei der Veranstaltung Ton- und Bildaufnahmen erfolgen.

Wir freuen uns auf einen spannenden Abend mit euch in Leipzig!