Leipziger Buchmesse 2026: Was man vor dem Besuch wissen muss

Vom 19. bis 22. März 2026 findet wieder die Leipziger Buchmesse statt – erstmals mit tagesgebundenen Tickets und Staffelpreisen, ohne klassisches Gastland und mit einem 18-stündigen Lesemarathon am Vorabend. Was Tickets kosten, welche Autorinnen und Autoren man treffen kann und warum man den Samstag besser meiden sollte, der Abend aber ein besonderes Highlight bietet: Wir haben alles Wichtige zusammengefasst.

Ein Fluss ersetzt das Gastland

Statt eines klassischen Gastlandauftritts setzt die Leipziger Buchmesse 2026 erstmals auf ein Fokusthema: »Donau – Unter Strom und zwischen Welten«. Das neue Format soll sich künftig im Wechsel mit traditionellen Gastlandauftritten etablieren. Der Journalist und Südosteuropa-Experte Stephan Ozsváth hat als Kurator 24 Veranstaltungen auf einer eigenen Donau-Bühne in Halle 4 zusammengestellt. Die literarische Reise führt durch zehn Länder entlang der 3.000 Kilometer langen Donau – von Deutschland über Österreich, Ungarn und die Balkanstaaten bis in die Ukraine.

Das übergreifende Motto der Messe lautet »Wo Geschichten uns verbinden«. Thematisch geht es auf der Donau-Bühne um Krieg, politische Spannungen, europäischen Zusammenhalt, Migration und Identitätssuche. Partner sind das Auswärtige Amt, die Bundeszentrale für politische Bildung und das Goethe-Institut.

Daneben läuft TACHELES – jüdische Kultur in Sachsen, mit 54 Autor:innen und 41 Verlagen an 18 Veranstaltungsorten. Das TRADUKI-Programm beleuchtet unter dem Titel »Satz, Land, Fluss« literarische Strömungen in Südosteuropa, inklusive Balkan-Film-Woche und einer Balkannacht am 21. März im UT Connewitz. Das Forum Offene Gesellschaft wurde inhaltlich neu ausgerichtet, stärker auf kontroverse gesellschaftspolitische Debatten. Das Forum Mensch und KI, 2025 erstmals eingeführt, wird erweitert fortgesetzt – mit der ehemaligen Ethikrat-Vorsitzenden Alena Buyx, der Netzaktivistin Anke Domscheit-Berg und Vertreter:innen von Correctiv, PEN und Wikimedia.

Was die Tickets kosten und warum der Samstag teurer ist

Die auffälligste Änderung für Besucher: Tickets sind erstmals tagesgebunden. Beim Kauf muss der konkrete Besuchstag gewählt werden. Eine Tageskasse vor Ort gibt es nicht mehr – Tickets sind nur noch online über die offizielle Website der Leipziger Buchmesse oder an Vorverkaufsstellen erhältlich. Das Nachmittagsticket gilt jetzt ab 14 Uhr statt wie bisher ab 15 Uhr.

Die Preise im Überblick (Vorverkaufsphase bis 18. März 2026):

Ticketart Do / Fr / So Samstag Tageskarte regulär 27,00 € 33,00 € Tageskarte ermäßigt 22,50 € 28,50 € Kinder (6–12 Jahre) 12,50 € 16,50 € Nachmittagskarte (ab 14 Uhr) 18,50 € 22,50 € Dauerkarte (alle 4 Tage) 62,50 € 62,50 €

Ab dem 19. März steigen die Preise um jeweils ein bis zwei Euro. Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt. Ermäßigungen gelten für Schüler, Studierende, Auszubildende, Rentner, Schwerbehinderte (ab GdB 20), Arbeitslose und Inhaber eines Sozial- oder Ehrenamtspasses. Für Sozialpass-Inhaber gibt es ein Sonderticket an der Tageskasse (14 € unter der Woche, 19 € am Samstag).

Ein Ticket gilt für die Buchmesse, die Manga-Comic-Con und die Antiquariatsmesse gleichermaßen. Die ÖPNV-Nutzung im Leipziger Tarifgebiet 110 (MDV) für die Hin- und Rückfahrt am Besuchstag ist inklusive.

2023 kamen 274.000 Besucher, 2024 waren es 283.000, 2025 wurde mit 296.000 ein neuer Rekord aufgestellt. Für 2026 werden erneut rund 300.000 Besucher erwartet.

Preise, Nominierungen und prominente Gäste

Den Auftakt macht am 18. März im Gewandhaus die Verleihung des Leipziger Buchpreises zur Europäischen Verständigung (20.000 €) an den kroatisch-bosnischen Schriftsteller Miljenko Jergović für »Das verrückte Herz. Sarajevo Marlboro Remastered« (Suhrkamp). Die Laudatio hält Barbi Marković.

Am Eröffnungstag, dem 19. März um 16 Uhr in der Glashalle, wird traditionell der Preis der Leipziger Buchmesse vergeben – dotiert mit insgesamt 60.000 Euro, in drei Kategorien. Die Shortlist wurde am 25. Februar veröffentlicht; 177 Verlage hatten 485 Werke eingereicht.

In der Kategorie Belletristik sind nominiert: Helene Bukowski (»Wer möchte nicht im Leben bleiben«), Norbert Gstrein (»Im ersten Licht«), Anja Kampmann (»Die Wut ist ein heller Stern«), Katerina Poladjan (»Goldstrand«) und Elli Unruh mit dem Debüt »Fische im Trüben«. In der Kategorie Sachbuch/Essayistik sticht Ulli Lusts Comic »Die Frau als Mensch: Schamaninnen« (Reprodukt) hervor – ein Comic auf der Sachbuch-Shortlist, das ist tatsächlich bemerkenswert. In der Kategorie Übersetzung finden sich Arbeiten aus dem Niederländischen, Isländischen, Spanischen, Ungarischen und Katalanischen.

Sebastian Fitzek feiert sein 20. Autorenjubiläum – und wagt sich erstmals mit einer Co-Autorin ins Horrorgenre: »REM«, am 19. März pünktlich zum Messebeginn erscheinend, hat er gemeinsam mit Annika Strauss geschrieben. Marc-Uwe Kling liest aus »Die Känguru-Rebellion« – beide Termine im Haus Auensee sind bereits ausverkauft. International angekündigt sind Julia Quinn (Bridgerton-Autorin, Signierstunde am 22. März), Leïla Slimani, Cecelia Ahern und Jonas Jonasson. Bernhard Schlink, Heinz Strunk, Ursula Poznanski, Sophie Passmann, Caroline Wahl, Marc Elsberg, Paul Maar, Dana von Suffrin und Frank Goosen sind ebenfalls dabei.

Leipzig liest: Europas größtes Lesefestival

Was die Leipziger Buchmesse von jeder anderen Buchmesse unterscheidet, ist »Leipzig liest« – mit über 2.500 Veranstaltungen an mehr als 300 Leseorten und über 3.000 Mitwirkenden das größte Lesefestival Europas. Gelesen wird nicht nur auf dem Messegelände, sondern in Buchhandlungen, Bibliotheken, Cafés, Kirchen, Galerien, im Zoo, in Clubs und auf Friedhöfen.

Die spektakulärste Neuerung 2026 ist der 18-stündige Lesemarathon am Vorabend der Messe: Am 18. März ab 18 Uhr lesen rund 70 Personen im Viertelstundentakt in der Schaubühne Lindenfels Juli Zehs kompletten Roman »Unterleuten« (627 Seiten) – darunter Juli Zeh selbst, Thea Dorn, Johannes B. Kerner, Andrea Kiewel und Jo Schück. Der Eintritt ist frei, ein Livestream läuft auf lesemarathon.zdf.de.

Die Lange Leipziger Lesenacht in der Moritzbastei mit Schwerpunkt Debüts, die »Spätausgabe der Unabhängigen« der Kurt Wolff Stiftung am 21. März im Westflügel Leipzig. Auf dem Messegelände selbst bespielt die gemeinsame Literaturbühne von ARD, ZDF und 3sat die Glashalle im 20-Minuten-Takt an allen vier Tagen.

»Leipziger Autor:innenrunde« und Schreibzeug live

Am Samstag, 21. März, findet im Congress Center Leipzig (CCL) die Leipziger Autor:innenrunde statt – bereits im 13. Jahr und seit Gründung 2013 stets ausverkauft. Das Format richtet sich an Selfpublishing-, Hybrid- und Verlagsautorinnen und -autoren und funktioniert als offene Tischgespräch-Konferenz: 66 Gesprächsrunden an 22 Tischen, parallel, jeweils zweimal. Die Teilnehmer:innen wechseln frei zwischen den Tischen. Organisiert wird die Konferenz von der Leipziger Buchmesse in Kooperation mit Leander Wattig. Themen reichen von Manuskriptfeedback über Community-Aufbau bis zu erfolgreichem Marketing. Tickets kosten 119 Euro (inklusive Messeeintritt) oder 103 Euro (nur Konferenz, Messeticket separat). Ein Interview mit Leander Wattig zur diesjährigen Autor:innerunde ist hier zu lesen.

Am selben Abend, 21. März um 20 Uhr, nehmen Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer vom literaturcafe.de ihren Schreibzeug-Podcast live in Leipzig vor Publikum auf – im Musik & Kosmos, Weißenfelser Str. 52. Eintritt frei, Anmeldung erbeten. Wer tagsüber die Autor:innenrunde besucht, hat damit gleich ein Abendprogramm. Hier kann man sich Plätze sichern und kostenlos anmelden.

Manga-Comic-Con: 40 Prozent im Kostüm

Die Manga-Comic-Con (MCC) belegt die Hallen 1 und 3 und ist längst keine Nische mehr. 2025 kamen 38 Prozent der Messebesucher:innen primär wegen der MCC – rund 40 Prozent davon trugen Cosplay.

Neu 2026 ist der Tancho Award, der am 20. März erstmals vergeben wird: eine Auszeichnung für deutschsprachige Mangaka in den Kategorien Verlagspublikation, Selfpublishing und Webtoon, dotiert mit je 1.000 Euro. Der Cosplay-Wettbewerb findet traditionell am Samstag statt. Daneben gibt es ein Anime-Kino (täglich 10:30–17:30 Uhr), eine neue Synchro-Area und am Freitagabend die MCC-Party in der Moritzbastei mit Karaoke und Korean Streetfood.

In Halle 3 liegt auch der stark gewachsene Phantastik-Bereich mit den neuen Foren »Nebelwald« und »Sternenmeer« sowie einer eigenen Phantastik-Buchhandlung von Hugendubel auf 400 Quadratmetern. Der SERAPH – Preis der Phantastik wird am 20. März vergeben, erstmals auch mit einer Kategorie für Jugendbuch.

Fünf Hallen, eine Glashalle und 2.000 Aussteller

Halle 1: Manga-Comic-Con – Cosplay Corner, Merch City, Artist Area, Signing Area

Manga-Comic-Con – Cosplay Corner, Merch City, Artist Area, Signing Area Halle 2: Belletristik, Sachbuch, Fachbuch, Bildung, Audiowelt (Hörbücher, Podcasts, Hörinseln), neuer Experimentierraum »piks« für Kinder

Belletristik, Sachbuch, Fachbuch, Bildung, Audiowelt (Hörbücher, Podcasts, Hörinseln), neuer Experimentierraum »piks« für Kinder Halle 3: Kinder- und Jugendbuch, Phantastik, MCC Book Town, Hugendubel Kinderbuchhandlung (700 m²) und Phantastikbuchhandlung (400 m²)

Kinder- und Jugendbuch, Phantastik, MCC Book Town, Hugendubel Kinderbuchhandlung (700 m²) und Phantastikbuchhandlung (400 m²) Halle 4: Belletristik, Sachbuch, internationaler Bereich, Donau-Bühne, Hugendubel Messebuchhandlung (1.200 m²)

Belletristik, Sachbuch, internationaler Bereich, Donau-Bühne, Hugendubel Messebuchhandlung (1.200 m²) Halle 5: Belletristik, Sachbuch, Kunstbuch, Leipziger Antiquariatsmesse, Forum »Die Unabhängigen«, Große Bühne (neu hier, bisher in Halle 3)

Belletristik, Sachbuch, Kunstbuch, Leipziger Antiquariatsmesse, Forum »Die Unabhängigen«, (neu hier, bisher in Halle 3) Glashalle: Medien, ARD/ZDF/3sat-Literaturbühne, Eingang West

Medien, ARD/ZDF/3sat-Literaturbühne, Eingang West CCL: Fachprogramm, Konferenzen, Autor:innenrunde

Die Audiowelt in Halle 2 ist gegenüber 2025 deutlich gewachsen: Neben der Audiobühne für Live-Podcasts gibt es »Hörinseln« mit Klangduschen und eine Silent Hörbuch Disco mit Kopfhörern und mehreren Genre-Kanälen. BookBeat ist erstmals als Aussteller vertreten.

Die 32. Leipziger Antiquariatsmesse in Halle 5 zeigt seltene Bücher, signierte Ausgaben und historische Drucke von 36 Antiquariaten aus vier Ländern – mit täglichen Lesungen um 15 Uhr, die ruhigste Alternative zum Hallentrubel.

Praktische Tipps: Anreise, Timing und das Samstag-Problem

Die schnellste Verbindung ist die S-Bahn S5 oder S5X vom Leipziger Hauptbahnhof – sechs bis acht Minuten bis zur Haltestelle »Leipzig Messe«. Alternativ die Straßenbahnlinie 16. Das Messeticket gilt als Fahrschein im MDV-Tarifgebiet 110. Wer mit dem Auto kommt, zahlt 10 Euro Parkgebühr pro Tag.

Der Samstag ist mit Abstand der vollste Tag. 2025 musste der Einlass zeitweise geschlossen werden. Wer die Wahl hat, kommt besser am Donnerstag oder Freitag – das Programm ist dasselbe, die Schlangen nicht.

Bequeme Schuhe tragen

Nicht mehr als drei feste Termine pro Tag planen, großzügig Puffer lassen, speziell wenn man zu Signierstunden möchte

Essen vor 12 oder nach 14 Uhr, um Schlangen in der Mittagszeit zu umgehen

Bei prominenten Autorinnen und Autoren mindestens 30 Minuten Vorlauf für Signierstunden einplanen

Wer eine Lesung auf dem Gelände verpasst: Bei »Leipzig liest« finden sich oft abends in der Stadt weniger überlaufene Alternativen

Warum Leipzig nicht Frankfurt ist

Die Frankfurter Buchmesse ist eine internationale Fachmesse: Rechtehandel, internationale Geschäftsabschlüsse, rund 7.500 Aussteller aus über 110 Ländern, Privatbesucher erst Freitag und am Wochenende. Leipzig ist eine Publikumsmesse: alle vier Tage sind offen für alle, rund 2.000 Aussteller, mit dem Selbstverständnis, Leser und Autoren direkt zusammenzubringen.

Der größte Unterschied zeigt sich jenseits der Hallen. »Leipzig liest« mit über 2.500 Veranstaltungen in der ganzen Stadt hat kein Pendant in Frankfurt. Auch die Cosplay-Szene ist in Leipzig prägender. Ein häufig zitierter Satz bringt es auf den Punkt: »In Leipzig geht es ums Gefühl, in Frankfurt ums Geschäft.«

Frankfurt zeigt das Herbstprogramm der Verlage, Leipzig das Frühjahrsprogramm. Wer Bücher und ihre Autorinnen und Autoren erleben will, ist in Leipzig richtig.

Stand aller Infos: 4. März 2026. Alle Angaben ohne Gewähr und Änderungen vorbehalten. Prüfen Sie ggf. Preise, Daten und Termine auf der Website der Leipziger Buchmesse oder bei den Verlagen.