Podcast-Fest während der Buchmesse: Schreibzeug war live in Leipzig

Der Schreibzeug-Podcast live in Leipzig

Es war wunderbar mit euch! Zum ersten Mal haben wir während der Leipziger Buchmesse den Schreibzeug-Podcast als Abendveranstaltung aufgezeichnet. Der Saal war voll und dennoch war es gemütlich wie im Wohnzimmer.

Herzlichen Dank an Peggy, die uns die wunderbare Location »Musik & Kosmos« zur Verfügung gestellt hatte. Mit den wunderschönen Stühlen, den Sofas, der Küchenzeile und dem Parkettboden war es kuschelig wie bei einer Podcast-Aufnahme im Wohnzimmer. Der Raum war gemütlich voll, rund 50 Fans des Schreibzeug-Podcast waren – trotz plötzlichem heftigen Regen nach der Buchmesse – zu uns gekommen.

Vielen Dank für die vielen Fragen, die uns gestellt wurden!

Ein Dankeschön an den Wiley Verlag, der uns drei Exemplare von »Kreatives Schreiben für Dummies« zur Verfügung gestellt hat, die wir bei einem literarischen Quiz verlost haben. Hauptfiguren aus Büchern haben gefragt: »Wer bin ich?«

Ein unglaublich dickes Dankeschön an Anke mit ihrer Ukulele, die ebenfalls extra angereist war und die die eigens für uns getextete Podcast-Hymne »Wir schreiben (oder auch nicht)« gesungen hat und zum Abschluss noch einen weiteren wunderschönen Song übers Scheiben.

Dank an Jürgen für die technische Unterstützung. Er macht sich jetzt ans Schneiden und die Nachbearbeitung.

Der Mitschnitt der Podcast-Folge wird in 14 Tagen, am 5. April 2026, an dieser Stelle, auf schreibzeug-podcast.de und überall, wo es Podcasts gibt, zu hören sein.

Es war großartig mit euch! Danke, dass ihr da wart! Und die, die nicht da waren, können sich auf den Mitschnitt freuen.

Diana und Wolfgang

vom schreibzeug-podcast.de