TikTok-Abhängigkeit des Buchhandels nimmt weiter zu

TikTok meldet für 2025 über 28 Millionen BookTok-getriebene Buchverkäufe in Deutschland. Die Zahlen sind beindruckend, offenbaren jedoch auch, wie stark die Buchbranche von einer Plattform abhängig geworden ist, deren Logik nicht der Literatur, sondern der Aufmerksamkeit folgt. Was ist, wenn sie wegbricht?

Kein Umsatz-Plus ohne TikTok

Mehr als 50 Millionen Bücher, insbesondere im Genre »New Adult«, wurden 2025 laut Analyse von NielsenIQ BookData und Media Control in Europa aufgrund BookTok-Empfehlungen verkauft. Rund 800 Millionen Euro Umsatz seien damit verbunden. TikTok selbst nennt diese Zahlen in einer aktuellen Mitteilung zur Leipziger Buchmesse. Ohne den von TikTok generierten Buchverkauf, wäre der Umsatz im deutschen Buchhandel rückläufig. TikTok und New Adult sorgen für ein leichtes Umsatzplus.

Deutschland stellt dabei den größten Marktanteil. Gleichzeitig entdecken mehr als ein Drittel der 16- bis 39-Jährigen neue Bücher über TikTok, wie das Unternehmen ebenfalls angibt.

Eine Entwicklung, die nicht unproblematisch ist: TikTok ist längst kein ergänzender Kanal mehr, sondern ein zentraler Vertriebsmotor für den Buchmarkt.

Ein Markt richtet sich nach einer Plattform aus

Verlage und Buchhandel orientieren sich zunehmend an TikTok. Bestseller entstehen nicht mehr primär durch Kritik, Feuilleton oder langfristige Leserbindung, sondern wenig nachhaltig durch algorithmisch verstärkte Aufmerksamkeit speziell via TikTok.

Das literaturcafe.de hat diese Entwicklung früh beschrieben: Ganze Marktsegmente werden inzwischen von BookTok dominiert, insbesondere im Bereich New Adult.

Ein ähnlicher Mechanismus lässt sich auch für Instagram beobachten: Unter dem Schlagwort Bookstagram entstehen ebenfalls Trends, Reichweiten und Bestseller – wenn auch meist weniger dynamisch als auf TikTok. Die strukturelle Abhängigkeit von Plattformlogiken ist also kein exklusives TikTok-Phänomen, sondern Teil einer breiteren Entwicklung im Social-Media-Marketing.

Die Folgen sind bereits sichtbar: Programme richten sich stärker an TikTok-tauglichen Stoffen aus, Genres wie Romance und New Adult verdrängen andere Inhalte, Backlist-Titel werden nach Viralität neu bewertet, und Buchhandlungen inszenieren eigene BookTok-Tische.

Was als Demokratisierung der Literatur erscheint, ist in Wahrheit eine Verschiebung der Macht: weg von kuratierten Empfehlungen – hin zur Plattformlogik.

TikTok ist kein Literaturvermittler

TikTok ist kein kultureller Akteur, sondern ein profitorientiertes Technologieunternehmen. Wie bereits im Podcast des literaturcafe.de betont wurde, geht es der Plattform nicht um Literatur oder Leseförderung, sondern um Aufmerksamkeit, Abhängigkeit und Verweildauer.

Der Algorithmus entscheidet, was sichtbar wird – nach Regeln, die Emotionalisierung statt Differenzierung, wiedererkennbare Muster statt Innovation und schnelle Effekte statt nachhaltiger Rezeption bevorzugen. Literarische Qualität ist dabei kein Kriterium. Stattdessen zählen Likes und Kommentare.

Strukturelle Abhängigkeit wächst

Wenn ein ständig wachsender Teil der Umsätze direkt oder indirekt auf TikTok zurückzuführen ist, entsteht eine strukturelle Abhängigkeit. Marketingstrategien orientieren sich an Plattformtrends, Autorinnen und Autoren werden zu Content-Produzentinnen und Content-Produzenten, Sichtbarkeit wird von externen Algorithmen gesteuert. Influencer werden mitsamt ihrer Reichweite eingekauft – oder gleich selbst zu Autoren aufgebaut.

Die Plattform selbst bleibt dabei volatil. Diskussionen über Regulierung, Datenschutz, abhängig machende Algorithmen und politische Einflussnahme begleiten TikTok seit Jahren. Die irische Datenschutzbehörde verhängte 2025 eine Strafe von 530 Millionen Euro wegen unzulässiger Datentransfers nach China. Ein Markt, der sich so stark an eine einzelne und problematische Plattform bindet, macht sich angreifbar.

Was wird, wenn TikTok wegfällt?

Wie problematisch diese Abhängigkeit ist, zeigt sich auch an der hiesigen Debatte um ein Social-Media-Verbot für Jugendliche unter 16 Jahren. Australien hat eine entsprechende Regelung bereits verabschiedet, Frankreich und Großbritannien prüfen ähnliche Schritte, in Deutschland wurde die Frage zuletzt beim CDU-Parteitag im Februar 2026 diskutiert. Eigentlich müssten Verlage und Buchhandlungen eine solche Regelung begrüßen – wer weniger Zeit am Smartphone verbringt, könnte mehr lesen. Doch eine Branche, die ihre Umsatzzuwächse der BookTok-Community verdankt, kann das nicht ohne Weiteres tun: Ein abrupter Wegfall würde die Sichtbarkeit ganzer Genres zerstören, Verkaufszahlen einbrechen lassen und junge Zielgruppen schwer erreichbar machen. Das eigentliche Problem liegt also nicht im möglichen Verbot – sondern in der fehlenden Unabhängigkeit.

Reichweite und Risiko

BookTok und Instagram haben zweifellos neue Lesergruppen erschlossen. Sie haben Bücher sichtbar gemacht, die im Feuilleton keine Aufmerksamkeit bekommen hätten. Und die Plattformen haben gezeigt, dass Literatur auch in digitalen Räumen funktionieren kann.

Doch ein Markt, der sich zunehmend an diesen Plattformen ausrichtet, verliert seine eigene Steuerungsfähigkeit. Die Abhängigkeit von TikTok & Co. ist gewachsen, ohne dass die Branche eine Antwort auf die Frage hätte, was an ihre Stelle treten soll.

Wolfgang Tischer