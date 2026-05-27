Das Unspektakuläre als große Literatur: »Erzähl mir alles« von Elizabeth Strout

In »Erzähl mir alles« verbindet Elizabeth Strout vertraute Figuren, alte Geschichten und neue Brüche zu einem eindrucksvollen Roman über das Menschsein. Selbst ein möglicher Kriminalfall bleibt bei ihr vor allem eines: eine Erkundung menschlicher Beziehungen.

Ein Nachhausekommen für die Fans

Die amerikanische Schriftstellerin Elizabeth Strout gehört zu den großen Erzählerinnen der Gegenwart. Für ihren Roman »Olive Kitteridge« erhielt sie den Pulitzer-Preis. Mit »Erzähl mir alles« kehrt Strout erneut in die kleine Küstenstadt Crosby in Maine zurück – und für ihre Fans fühlt sich dieser Roman wie ein Nachhausekommen an.

Die Autorin hat über viele Jahre hinweg ein ganz eigenes literarisches Universum geschaffen. In ihrem jüngsten Roman gelingt ihr das Kunststück, alle Protagonisten aus vergangenen Werken zusammenzuführen. Für Fans ihrer Bücher ist dies ein kleines Geschenk, fast ein literarisches Bonbon.

Da ist natürlich Olive Kitteridge, eine schroffe, unbequeme Frau, die hinter ihrer Härte mehr Mitgefühl und Verletzlichkeit verbirgt, als sie selbst zeigen möchte. Mittlerweile ist sie 90 Jahre alt, zweimal verwitwet und lebt in einem Pflegeheim. Eine weitere Roman-Protagonistin ist Lucy Barton, eine sensible Frau aus ärmlichen Verhältnissen mit schwerer Kindheit, die zu einer erfolgreichen Autorin geworden ist. Zusammengebracht werden die beiden Figuren durch einen gemeinsamen Freund und Bekannten, Bob Burgess, ebenfalls eine vertraute Figur aus Strouts literarischem Kosmos. Sogar »Amy und Isabelle«, Mutter und Tochter aus dem gleichnamigen Debüt von Elizabeth Strout bekommen einen Auftritt im Roman, und viele bekannte Namen mehr.

Noch-nicht-Fans beginnen »Mit Blick aufs Meer«

Man kann den Roman auch lesen, ohne ein anderes Werk zu kennen. Allerdings wäre es ein wenig schade, weil man sich das »Finale«, in dem alle bekannten Protagonisten zusammentreffen, entgehen lässt. Daher ist es ratsam, mit einem anderen Buch der Autorin zu beginnen, z. B. mit der Olive-Kitteridge-Reihe »Mit Blick aufs Meer«.

Ein auktorialer Erzähler führt durch den Roman und blickt tief in die Gedanken und Gefühlswelt der Figuren. Denn wie so oft bei Strout geht es weniger um äußere Spannung als um die leisen Bewegungen im Inneren.

Doch auch in Crosby geschieht etwas Beunruhigendes: Eine ältere Frau verschwindet. Bald zeigt sich, dass hinter dem Fall ein Verbrechen steckt. Bob Burgess vertritt den Sohn des Opfers – und Elizabeth Strout blickt dabei tief in menschliche Abgründe.

Beinahe kriminalistische Züge

Dieser Handlungsstrang verleiht »Erzähl mit alles« beinahe kriminalistische Züge und eine gewisse Schwere. Dennoch bleibt Strout ihrem eigentlichen Thema treu: dem Innenleben ihrer Figuren. Mit außergewöhnlicher Beobachtungsgabe beschreibt sie kleine Gesten, flüchtige Gedanken und scheinbar beiläufige Momente, die bei ihr eine große emotionale Wirkung entfalten. Das Alltägliche bekommt eine Selbstverständlichkeit und Tiefe, in der man sich als Leser oft selbst wiedererkennt.

Elizabeth Strouts Bücher handeln von Liebe, Freundschaft, Einsamkeit, Alter, Familie. Man könnte sagen, dass es übergeordnet um zwischenmenschliche Beziehungen geht. Vor allem aber erzählen die Romane davon, wie schwer und zugleich wie notwendig menschliche Nähe ist. Ihre Figuren suchen Verbindung, obwohl sie einander oft verfehlen. Auch die Frage nach dem Leben selbst und dem Sinn dahinter werden thematisiert.

»Was sagen Sie dazu?« Und Bob, schon im Aufstehen, sagte langsam: »Sowas nennt sich einfach Leben.« Das sind typische Elizabeth-Strout-Sätze.

Widersprüchen Raum geben

In ihrem jüngsten Roman greift Elizabeth Strout auch gesellschaftliche und politische Spannungen auf. Die Pandemie ist überraschend präsent, immer wieder ist von einem »gespaltenen Land« die Rede, auch der Krieg in der Ukraine findet Eingang in die Gespräche der Figuren. Das verankert den Roman stark in seiner Entstehungszeit – und macht ihn zugleich stellenweise leider fast zu zeitgeistig.

»Erzähl mir alles« – dieser Satz ist nicht nur der Titel, sondern fällt im Roman öfter. Anders als in anderen Werken erzählt Strout in ihrem jüngstem Werk durch ihre Figuren noch mehr Geschichten. Sie sind das verbindende Element zwischen den Protagonistinnen Olive Kitteridge (was will eine 90-Jährige sonst noch tun?) und Lucy Barton, der Autorin, die von Natur aus auf Geschichtensuche ist.

»Erzähl mir alles« ist deshalb mehr als nur der Titel des Romans – es ist auch Strouts literarisches Prinzip: aufmerksam zuhören, genau hinschauen und dem Menschlichen in all seinen Widersprüchen Raum geben.

Juliane Hartmann

Elizabeth Strout; Sabine Roth (Übersetzung): Erzähl mir alles. Gebundene Ausgabe. 2026. Luchterhand Literaturverlag. ISBN/EAN: 9783630877495. 25,00 € » Bestellen bei amazon.de Anzeige oder im Buchhandel

Elizabeth Strout; Sabine Roth (Übersetzung): Erzähl mir alles. Kindle Ausgabe. 2026. Luchterhand Literaturverlag. 23,99 € » Herunterladen bei amazon.de Anzeige