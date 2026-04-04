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Kleines Quiz: Welche Romanfigur bin ich?

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Welche Romanfigur bin ich?Eine Romanfigur trifft vier Aussagen über sich selbst. Wer spricht da? Da das Quiz bei unserem Live-Podcast sehr gut ankam und wir mehr Figuren vorbereitet hatten als notwenig waren, darf man hier mitraten. Welche Romanfigur bin ich?

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