Ingeborg-Bachmann-Film – Zum Kinostart verlosen wir Kinotickets und Bücher

Am 25. Juni 2026, zum 100. Geburtstag der Autorin, kommt INGEBORG BACHMANN – JEMAND, DER EINMAL ICH WAR in die Kinos. Schauspielerin Sandra Hüller nähert sich der Dichterin in einer poetischen Spurensuche. Wir verlosen zweimal ein Gewinnpaket mit zwei Kinotickets, dem Filmplakat sowie einmal dem Roman »Malina« und einmal der Bachmann-Biografie von Andrea Stoll.

Kaum eine Stimme der deutschsprachigen Literatur wurde so gefeiert, diskutiert und angegriffen wie die von Ingeborg Bachmann. Am 25. Juni 2026 feiern wir ihren 100. Geburtstag und in Klagenfurt findet zum 50. Mal der nach ihr benannte Literaturwettbewerb statt.

In einer poetischen Spurensuche lässt Regisseurin Regina Schilling das Publikum am Entstehen von Kunst teilhaben: Sandra Hüller nähert sich dem Leben der Dichterin an einem imaginären Tag und verleiht ihren Worten eine eindringliche Präsenz.

Mit einem kunstvollen Geflecht aus improvisierten Szenen, Archivschätzen, Interviews und Bachmanns eigenen Texten durchmisst der Film die zentralen Lebensphasen der Autorin – von der Kriegskindheit in Kärnten, dem Aufstieg zum Star der Gruppe 47 bis zu den letzten Tagen in Rom. Der Weg ist gezeichnet von komplizierten Beziehungen zu Paul Celan, Hans Werner Henze und Max Frisch und einem unnachgiebigen Ringen um eine eigene, radikale Sprache zwischen öffentlichem Ruhm und existenziellen Krisen.

Ingeborg Bachmann – Jemand, der einmal ich war. Deutschland/Österreich 2026. Mit Sandra Hüller, Ingeborg Bachmann, Paul Celan, Max Frisch, Hans Werner Henze. Regie: Regina Schilling. Eine Produktion von zero one film und Navigator Film in Koproduktion mit ZDF/3sat, in Zusammenarbeit mit ORF und rbb. Laufzeit: 95 Min. FSK: 6. Kinostart: 25. Juni 2026.

Wir verlosen Bücher, Filmplakat und Kinotickets zu »Ingeborg Bachmann – Jemand, der einmal ich war«

Zum Kinostart von INGEBORG BACHMANN – JEMAND, DER EINMAL ICH WAR am 25. Juni 2026 – dem 100. Geburtstag der Dichterin – verlosen wir zweimal ein Gewinnpaket mit je zwei Kinotickets und dem Filmplakat: Gewinnpaket 1 enthält den Roman »Malina« von Ingeborg Bachmann (Suhrkamp Verlag), Gewinnpaket 2 die Bachmann-Biografie von Andrea Stoll (Piper Verlag).

Einsendeschluss ist der 24. Juni 2026. Bitte geben Sie unten Ihre Daten ein und beantworten Sie ganz spontan die Frage: Was würden Sie Ingeborg Bachmann zum 100. Geburtstag am 25. Juni 2026 wünschen? Ihre Adressdaten werden von uns nicht an Dritte weitergegeben. Lediglich die Gewinneradressen werden zum Versand der Gewinne an Dritte übermittelt. Die Antwort auf die Frage hat keinen Einfluss auf die Gewinnchance. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.