Schreibzeug-Podcast: Schreibwettbewerb mit Sommeranfang

Der Schreibzeug-Podcast mit Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer macht (fast) eine Sommerpause. Denn ohne Schreibaufgabe mit tollen Gewinnen schicken wir euch natürlich auch diesmal nicht in die Ferien. Gefragt sind diesmal Anfänge. Macht also erst einmal einen Anfang mit dem Hören der Sommer-Folge, in der die Teilnahmeregeln erklärt werden.

Alles über den und auf Anfang

Bis zum September sind die beiden Schreibzeug-Podcast-Hosts Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer wieder in der Sommerpause. Die nächste reguläre Folge wird es am 4. Oktober 2026 geben. In der letzten Folge vor der Sommerpause sprechen die beiden über das Anfangen und Anfänge. Gleichzeitig ist dies auch eine Referenz an die allererste Podcast-Folge im Jahr 2022.

Wobei: Lasst euch überraschen! Auch in der Pause werden sich Diana und Wolfgang regelmäßig mit Tipps zur Schreibaufgabe melden. Abonniert also auf jeden Fall diesen Podcast – so ihr es nicht schon längst getan habt.

Für die Sommermonate gibt es wie immer eine ganz besondere Schreibaufgabe. Auch die hat natürlich mit Anfängen zu tun. Genauer: Mit exakt einem Anfang, den wir von euch wollen. Wie diese Aufgabe genau lautet und was es zu gewinnen gibt, das ist in der 113. Podcast-Folge zu hören. Also: Hört euch diese Folge genau an, damit ihr die Aufgabe kennt und nutzt dann das Formular unten, um euren Anfang einzureichen (Eine Weitergabe der Gewinne oder eine Auszahlung sind ausgeschlossen).

Mitmachen beim Schreibwettbewerb des Schreibzeug-Podcasts

Schickt uns euren Text bitte ausschließlich über das Formular unten. Einsendeschluss ist der 20. September 2026 um 23:59 Uhr. Mit eurer Teilnahme versichert ihr uns, dass die Rechte am Text bei euch liegen und wir sie – nicht exklusiv – im literaturcafe.de und auf schreibzeug-podcast.de mit eurem Namen veröffentlichen und vertonen dürfen.

Schickt uns eure Geschichte bis spätestens zum 20.09.2026 über unser Formular, dann erreicht sie Diana und Wolfgang sofort. Eines ist jedoch wichtig: Hört euch zuvor die Schreibaufgabe im Podcast an, bevor ihr mitmacht!

Schick uns Deinen Anfang Dein Textanfang (eingeben oder reinkopieren) (erforderlich) Dein Vorname (erforderlich) Dein Nachname (erforderlich) Straße/ Hausnummer (erforderlich) Dein Wohnort (PLZ/Ort) (erforderlich) Land (erforderlich) E-Mail-Adresse (gültige Mail-Adresse) E-Mail wiederholen (gültige Mail-Adresse) Ja, ich habe die Teilnahmebedingungen im Podcast gehört und bin damit einverstanden. Alle Rechte am Text liegen bei mir und er darf im Podcast und auf literaturcafe.de veröffentlicht werden. Falls Du noch eine Nachricht an uns hast, kannst Du sie hier eingeben:

Wir sind gespannt auf eure Anfänge. Aber jeder nur einen! In den Folgen nach der Pause werden dann die Einsendungen wieder transparent analysiert und besprochen.

Viel Spaß und einen schönen Sommer!

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