Der Buchspazierer im Kino: Wir verlosen Bücher und Kinotickets

Am 10. Oktober 2024 kommt der Film »Der Buchspazierer« in die Kinos, basierend auf dem gleichnamigen Bestseller von Carsten Henn. In der Titelrolle ist Christoph Maria Herbst zu sehen. Die berührende Geschichte erzählt von der besonderen Freundschaft zwischen einem alten Mann, der Bücher ausliefert, und einem jungen Mädchen, das mit ihm die Liebe zu Geschichten entdeckt. Zum Kinostart verlosen wir 3 Gewinnpakete mit Kinotickets, Buch oder Hörbuch.

Carsten Henn ist Weinkenner, Restaurantkritiker und Krimi-Autor. Einer seiner größten Bestsellererfolge war jedoch der Roman »Der Buchspazierer« aus dem Jahre 2020. Jetzt läuft die Geschichte als Kinofilm an. Die Filmadaption markiert das Kinoregiedebüt von Ngo The Chau, der auch die Kamera verantwortet. Das Drehbuch stammt von Andi Rogenhagen. In der Hauptrolle ist Christoph Maria Herbst zu sehen und an seiner Seite Yuna Bennett.

Tag für Tag steht der alte Buchhändler Carl Kollhoff im Hinterzimmer eines Buchladens und schlägt sorgfältig Bücher in Papier ein, um sie in einem speziellen Rucksack zu den Stammkunden in der Stadt zu bringen. Bücher sind das größte Glück des wortkargen älteren Mannes, der ansonsten jeglichen Kontakt zu anderen Menschen scheut. Auf einem seiner Rundgänge heftet sich die neunjährige Schascha an seine Fersen. Widerwillig lässt sich Carl auf das Mädchen ein, das ihn fortan auf seinen Botengängen begleitet und ihn den »Buchspazierer« nennt. Schnell gewinnt Schascha auch die Herzen von Carls Stammkunden und wirbelt nicht nur deren Leben gehörig durcheinander. Doch dann verkündet Carls neue Chefin, dass man seine Botendienste nicht mehr benötigt.

Der Buchspazierer. Deutschland 2023. Mit Christoph Maria Herbst, Yuna Bennett, Ronald Zehrfeld, Edin Hasanovic, Hanna Hilsdorf, Tristan Seith und als Gast Maren Kroymann. Drehbuch: Andi Rogenhagen. Regie: Ngo The Chau. Basierend auf dem Roman „Der Buchspazierer“ von Carsten Henn. Eine Wüste Medien/Studiocanal-Produktion. Laufzeit: 98 Min. FSK: 6. Kinostart: 10.10.2024.

Zum Kinostart des Buchspazierers am 10. Oktober 2024 verlosen wir insgesamt drei Gewinnpakete (Zweimal 2 Eintrittskarten und das Buch von Carsten Henn und einmal 2 Eintrittskarten und das Hörbuch). Das Buch ist im Piper Verlag erschienen, das Hörbuch bei Osterwold Audio.

