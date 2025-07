Salzpfad-Autorin Raynor Winn wehrt sich gegen Betrugsvorwürfe

Nach den schweren Anschuldigungen des Observer hat sich Raynor Winn nun ausführlich zu den Vorwürfen geäußert. In einem detaillierten Statement auf ihrer Website weist die Autorin die Anschuldigungen zurück und veröffentlicht medizinische Dokumente, um die Krankheitsdiagnose ihres Mannes zu belegen. Gleichzeitig räumt sie Fehler in ihrer früheren Berufstätigkeit ein.

Die Vorwürfe an Bestseller-Autorin Raynor Winn

Raynor Winn ist die Autorin des Bestsellers »Der Salzpfad«, in dem sie schildert, wie sie und ihr Mann nach dem Verlust ihres Hauses und der Diagnose einer tödlichen Krankheit den South West Coast Path erwanderten. Doch just zum Kinostart der Verfilmung, sieben Jahre nach der Veröffentlichung ihres Romans, hatte die britische Zeitung »The Observer« der Autorin vorgeworfen, dass wesentliche Teile der Geschichte nicht stimmen. Unter anderem warf die Zeitung der Autorin vor, als Buchhalterin etwa 64.000 Pfund veruntreut zu haben, falsche Namen zu verwenden und die Krankheit ihres Mannes zu übertreiben oder gar zu erfinden. Neurologen zweifelten an der behaupteten 18-jährigen Überlebensdauer mit CBD. Zudem besitze das Paar entgegen der Buch-Darstellung ein Haus in Frankreich (siehe Bericht im literaturcafe.de).

Medizinische Belege für die Krankheitsdiagnose

Den schwersten Vorwurf – dass ihr Mann die Krankheit erfunden habe – nennt Raynor Winn im Statement auf ihrer Website »völlig abscheulich, unfair und falsch«. Mit Erlaubnis ihres Mannes veröffentlicht sie sogar zum Teil geschwärzte Auszüge aus Arztbriefen, die zeigen sollen, dass er seit Jahren wegen CBD/CBS (Corticobasal Syndrome) behandelt werde. Die Dokumente stammen aus den Jahren 2015 bis 2025 und enthalten Diagnosen verschiedener NHS-Neurologen.

Ein Arztbrief von 2015 beschreibt »kortikobalsale Degeneration (CBD)« als Diagnose, während ein späterer Brief von 2019 von einer »atypischen Form der kortikobalsalen Degeneration (CBD)« spricht. Ein Dokument von 2025 erwähnt, dass »der klinische Verlauf in diesem Fall so atypisch war«, betont aber die Fortsetzung der Behandlung.

Winn erklärt den Unterschied zwischen CBD (Corticobasal Degeneration) und CBS (Corticobasal Syndrome): CBD werde als die bei der Obduktion festgestellte Krankheit verwendet, während CBS die klinische Diagnose für die zu Lebzeiten beobachteten Symptome sei. Sie betont, dass CBS eine seltene Erkrankung sei, »über die wir noch sehr wenig wissen«.

Eingeständnis beruflicher Fehler

Bezüglich der Veruntreuungsvorwürfe zeigt sich Winn differenzierter. Sie räumt ein, dass sie in den Jahren vor der Wirtschaftskrise 2008 für Martin Hemmings gearbeitet und »Fehler« gemacht habe, die sie »zutiefst bedauere«.

Hemmings habe Anzeige gegen sie erstattet, sie sei verhört, aber nicht angeklagt worden. Sie habe eine Einigung mit Hemmings erzielt, »weil ich nicht die Beweise hatte, um meine Version der Ereignisse zu belegen«. Ein Teil der Einigung sei gewesen, dass sie Geld »auf einer ‘Nicht-Eingeständnis’-Basis« zahle.

Entscheidend betont Winn jedoch: Diese Angelegenheit sei nicht der Gerichtsfall, der in »Der Salzpfad« beschrieben wird, und habe nicht zum Verlust ihres Hauses geführt. »Mr. Hemmings ist nicht Cooper.«

Die andere Version des Hausverlusts

Winn schildert ihre Version der Ereignisse, die zum Hausverlust führten: In den frühen 1990er Jahren habe ihr Mann in das Immobilienportfolio eines Freundes (»Cooper«) investiert. Als die Investition fällig wurde, habe Cooper behauptet, sie sei fehlgeschlagen. Später hätten sie entdeckt, dass dies nicht stimmte.

2008 hätten sie das Geld zurückgefordert. Cooper habe es nicht gehabt, aber ein Darlehen über seine Firma angeboten – mit 18 Prozent Zinsen und einer Belastung ihres Hauses auf seinen Namen. Er habe versichert, dies sei nur vorübergehend.

Cooper habe das Geld jedoch weder an sie noch an seine Firma zurückgezahlt und die Belastung ihres Hauses benutzt, um seine Geschäftsgläubiger zu bezahlen. 2010 sei seine Firma in Liquidation gegangen, 2011 hätten die Zwangsvollstreckungsverfahren gegen ihr Haus begonnen.

Die Ruine in Frankreich

Zu dem Vorwurf, sie hätten während ihrer angeblichen Obdachlosigkeit ein Haus in Frankreich besessen, erklärt Winn: Es handele sich um eine »unbewohnbare Ruine in einem Brombeergestrüpp« ohne Wände, mit eingestürztem Dach und ohne Wasser, Abwasser oder Strom. Sie hätten dort nie gelebt und seien seit 2007 nicht mehr dort gewesen.

Das Objekt sei 2007 durch eine Hypothek auf ihr Haus gekauft worden, um zu verhindern, dass ein Immobilienentwickler es kaufe. Es befinde sich an der Grenze eines Familienangehörigen-Grundstücks.

Schulden und Namen

Winn weist darauf hin, dass eine einfache Kreditprüfung gezeigt hätte, dass sie und ihr Mann keine Schulden haben. Nach dem Verlust ihres Hauses hätten sie sich entschieden, nicht in Konkurs zu gehen, sondern Vereinbarungen mit Gläubigern für minimale Rückzahlungen zu treffen. Als sie später einen Vorschuss für »Der Salzpfad« erhalten habe, hätten sie die Schulden zurückgezahlt.

Zu den Namen erklärt sie: Winn sei ihr Mädchenname, den sie wie die meisten verheirateten Frauen neben ihrem Ehenamen Walker verwende. »Ray« sei ein Spitzname, den ihr Mann ihr gegeben habe, weil sie ihren Namen Sally Ann nicht mochte. »Moth« sei einfach eine Abkürzung von Timothy.

Rechtliche Schritte angekündigt

Winn kündigt an, dass sie rechtliche Beratung in Anspruch nehme. Dem Observer habe sie über ihre Anwälte die Gelegenheit angeboten, »die gegen mich erhobenen Vorwürfe im Detail zu besprechen, um ihren unrichtigen Bericht zu korrigieren«. Die Zeitung habe dies abgelehnt.

Belastung für Familie und Fans

Besonders emotional wird Winn bei der Schilderung der Auswirkungen: Sie habe »Häme aus allen Bereichen« erhalten, dazu Drohungen gegen sie, ihre Familie und ihre Kinder. Der Vorwurf, ihr Mann habe die Krankheit erfunden, habe ihn »emotional am Boden zerstört«.

Auch an die Betroffenen denkt sie: Die Vorwürfe hätten Auswirkungen auf andere CBS-Patienten, »die zu Moth als Leuchtfeuer der Hoffnung aufgeblickt haben«.

Ein Kampf um die Wahrheit

Winns Statement zeigt eine Frau, die um ihre Glaubwürdigkeit und die Integrität ihres Werks kämpft. Während sie in einigen Punkten Fehler einräumt, bestreitet sie vehement die zentralen Vorwürfe des Observer. Die medizinischen Dokumente, die sie veröffentlicht, scheinen die Krankheitsdiagnose zu stützen, auch wenn Fragen zur ungewöhnlich langen Überlebensdauer bleiben.

Ob ihre Darstellung die Zweifel ausräumen kann, die durch die Observer-Recherche entstanden sind, bleibt abzuwarten. Der Fall zeigt exemplarisch, wie schwer es sein kann, in Zeiten von Skandalisierung und sozialen Medien zwischen verschiedenen Versionen der Wahrheit zu unterscheiden.

Da Winn rechtliche Schritte angekündigt hat und weitere Recherchen zu erwarten sind, dürfte dies nicht das letzte Wort in dieser Angelegenheit sein. Möglicherweise werden künftige Gerichtsverfahren oder investigative Berichte mehr Klarheit bringen. Bis dahin müssen die Leser von »Der Salzpfad« selbst entscheiden, wie sie mit den widersprüchlichen Darstellungen umgehen – und ob es für ihre Wertschätzung des Buches überhaupt eine Rolle spielt.

Siglinde Auberle

