Filmkritik: »22 Bahnen« nach dem Bestseller von Caroline Wahl

Es gibt Bücher, bei denen man sich fragt, warum sie Bestseller wurden. Nicht, weil sie schlecht wären, sondern weil sie nicht sonderlich herausragend sind. »22 Bahnen« von Caroline Wahl ist so ein Buch. Über eine Million Mal verkauft – jetzt auch im Kino. Und wieder stellt sich dieselbe Frage wie beim Buch.

Einfach locker weglesen

Die Handlung von Film und Buch ist schnell erzählt: Mathematikstudentin Tilda jobbt an der Supermarktkasse und ist die Ersatzmutter für ihre kleine Stiefschwester. Denn beider Mutter ist Alkoholikerin. Dann erhält Tilda das Angebot, ihre akademische Karriere in Berlin fortzusetzen. Aber kann sie ihre kleine Schwester allein mit der Mutter in der Provinz zurücklassen? Angereichert ist die Story mit einer Liebesgeschichte und einem Rätsel aus der Vergangenheit. Ein Coming-of-Age-Roman, der trinkende Elternteil ist keine originelle Plotidee. So ziemlich alles ist auserzählt, beim Lesen muss man sich nicht viel eigene Gedanken machen. Konsequent eingesetzte Zahlen statt Zahlwörter und Dialoge in Drehbuchform simulieren sprachliche Originalität.

Die 2 ½ Gründe für den Erfolg

Fragt man nach dem Erfolg des Buches, so findet man 2 Gründe: Da ist zum einen die Erzählstimme, die Caroline Wahl für ihre Protagonistin gefunden hat. Nie gleitet das Ganze in Kitsch oder billiges Drama ab. Man kann sich mit Tilda identifizieren, egal ob junge Leserin oder Kulturstaatsminister. Alle finden Tilda cool, wie sie ihr Leben meistert und sich um die kleine Schwester kümmert. Die sanfte Form des Sozialdramas, die mitreißt, aber niemand wehtut.

Der zweite Grund für den Bucherfolg ist – Denis Scheck. »22 Bahnen« ist kein New-Adult-Roman. Dennoch bietet das Buch eine Anknüpfung an die junge BookTok-Community, sofern sie auch mal mehr will, als Mr. Right in London finden oder gegen Drachen kämpfen. Zwar wurde von Anfang an auch »22 Bahnen« auf TikTok besprochen, doch so richtig angeschoben hat dies erst Literaturkritiker Scheck, als er als Mitglied der TikTok-Book-Award-Jury den Roman von Caroline Wahl entgegen der Community-Meinung zum »Community Buch des Jahres 2023« erklärte. Danach startete der Titel auf TikTok so richtig durch und gewann im Jahr 2024 erneut in der Kategorie »Bestseller des Jahres«. Das ist ein wenig paradox, denn seinerzeit fand es die TikTok-Community alles andere als okay, dass der omnipräsente Denis Scheck in der Jury saß.

Als dritten Grund mag man die Autorin selbst anführen, die landauf, landab unermüdlich zu Lesungen unterwegs war, die sich als Raucherin und Mercedes-Fahrerin nahbar und verletzlich-tough zeigt und ihr selbsterklärtes Ziel nicht aus den Augen verlor, mit dem Schreiben zur Millionärin zu werden (Was ihr mittlerweile sicherlich gelungen ist).

Der passende Film zum Buch

Da die Handlung simpel ist, lässt sie sich verlustfrei in 102 Minuten wiedergeben. Luna Wedler, derzeit anscheinend abonniert auf nicht stromlinienförmige Buchfiguren, übernimmt die Rolle der Tilda. Auch der Film von Regisseurin Mia Maariel Meyer und Drehbuchautorin Elena Hell bemüht sich darum, dass man sich beim Schauen wenig eigene Gedanken machen muss. Der exzessive Voice-Over-Einsatz erklärt dem Kinopublikum stets, was es sieht. Visuelle Signale machen deutlich, was Sache ist: Tilda mit kürzeren Haaren: aktuelle Erzählzeit. Tilda mit längeren Haaren: Rückblende. Jutetasche mit leeren Flaschen im Bild: Mutter säuft wieder. Leere Jutetasche im Bild: Mutter verspricht wieder einmal, ein besserer Mensch zu werden.

Auch der Film verzichtet auf allzu krasse Bilder, gleitet ebenfalls nicht in Kitsch oder Drama ab. Der passende Soundtrack – allem voran »Durch den Monsun« von Tokio Hotel – rundet den reibungslos-soliden Kinoabend ab.

Die obligatorische Frage, ob nun Film oder Buch besser ist, muss man hier nicht stellen. Es ist ein Film, wie er besser zum Buch nicht passen könnte.

Wolfgang Tischer

22 Bahnen. Deutschland 2025. Mit Luna Wedler, Zoë Baier, Jannis Niewöhner, Laura Tonke. Drehbuch: Elena Hell. Regie: Mia Maariel Meyer. Basierend auf dem Roman »22 Bahnen« von Caroline Wahl. Eine BerghausWöbke Filmproduktion/Constantin Film-Produktion. Laufzeit: 102 Min. FSK: 12. Kinostart: 04.09.2025.

