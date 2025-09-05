Übersicht: Jetzt buchen – Alle kommenden Webinare und Seminare mit Wolfgang Tischer

Papyrus-Webinare für Schreibende und Lektorat, Self-Publishing vs. Verlag, KI-Werkstatt in Wolfenbüttel und VHS-Abend in Peine: Alle kommenden Seminar und Webinar-Termine mit Wolfgang Tischer vom literaturcafe.de im Überblick. Frühbucherrabatte und Sonderpreise sichern! Jetzt buchen.

Nutzen Sie die Gelegenheit und profitieren Sie vom langjährigen Praxiswissen des Literatur- und Verlags-Experten Wolfgang Tischer. Hier finden Sie alle aktuell buchbaren Termine im Überblick:

Live-Webinar: Papyrus (Autor) – Das Schreibprogramm perfekt beherrschen

Datum: Samstag, 27. September 2025, 10:00 – 17:00 Uhr

Zielgruppe: Autorinnen und Autoren (Papyrus-Neulinge und -Anwender)

Format: Online-Tageswebinar via Zoom

Von der ersten Idee bis zum fertigen Buch: Lernen Sie in diesem intensiven Tagesseminar alle Funktionen und Module der Schreibsoftware Papyrus kennen. Das Seminar behandelt sowohl die Grundlagen der Oberfläche als auch fortgeschrittene Features wie Charakterkarten, Zeitstrahl, Denkbrett und den neuen Buchdesigner der Version 12. Mit praktischen Übungen und Tipps aus der Praxis erhalten Sie einen umfassenden Überblick über das komplexe Schreibprogramm.

Teilnahmegebühr: 250,00 € (inkl. 19% MwSt.)

Besonderheiten: Limitiert auf max. 15 Teilnehmer, inkl. Mitschnitt und digitalem Lagerfeuer

Zur Anmeldung und Details →

Webinar des VfLL: Manuskripte mit Papyrus prüfen und redigieren

Datum: Freitag, 12. September & Samstag, 13. September 2025, jeweils 09:00 – 12:30 Uhr

Zielgruppe: Lektorinnen und Lektoren

Format: Online-Seminar via Zoom (2-teilig)

Speziell für das Freie Lektorat konzipiert: Dieses Webinar des Verbands der Freien Lektorinnen und Lektoren (VfLL) zeigt, wie Sie optimal mit Autorinnen und Autoren zusammenarbeiten, die Papyrus verwenden. Lernen Sie alle Funktionen des Schreibprogramms kennen und erfahren Sie, wo die Kompatibilität zwischen Papyrus und Word gegeben ist und wo Probleme auftreten können.

Teilnahmegebühr: Regulärer Preis und Mitgliederpreis für VfLL, VdÜ, BDÜ, BücherFrauen u.a.

Anmeldung: Ausschließlich über die Website des VfLL

Zur Anmeldung beim VfLL →

Live-Webinar: Verlag oder Self-Publishing? – Der erfolgreiche Weg zum eigenen Buch

Datum: Samstag, 11. Oktober 2025, 10:00 – 17:00 Uhr

Zielgruppe: Autorinnen und Autoren aller Genres

Format: Online-Tageswebinar via Zoom

Sie haben Ihr Manuskript fertig und stehen vor der Entscheidung: Verlag oder Selfpublishing? Dieses umfassende Tagesseminar analysiert beide Wege anhand aller relevanten Aspekte. Live-Demonstrationen zeigen die Schritte der Selbstveröffentlichung, während Sie gleichzeitig lernen, die Chancen Ihres Manuskripts beim Verlag einzuschätzen.

Frühbucherpreis bis 14.09.2025: 230,00 € (statt 250,00 €) – Sie sparen 20,00 €

Regulärer Preis: 250,00 € (inkl. 19% MwSt.)

Besonderheiten: Inkl. Mitschnitt und digitalem Lagerfeuer

Zur Anmeldung und Details →

Werkstatt in Wolfenbüttel: Die Literatur in den Zeiten der KI

Datum: 2. bis 4. November 2025 (Sonntag 16:00 – Dienstag 12:30 Uhr)

Zielgruppe: Autorinnen, Autoren und Verleger

Format: Präsenz-Werkstatt an der Bundesakademie für kulturelle Bildung Wolfenbüttel

Wie verändert Künstliche Intelligenz das Schreiben und den Literaturbetrieb? In dieser dreitägigen Werkstatt beleuchten wir mit vielen Beispielen und Praxisübungen alle Aspekte der KI: von den Möglichkeiten bis zu den urheberrechtlichen Fragen. Gemeinsam mit Dr. Olaf Kutzmutz (Bundesakademie) erkunden Sie, wo KI helfen kann und wo Grenzen bestehen.

Kostenbeitrag: Inkl. Übernachtung und Verpflegung

Sonderpreis für Niedersachsen: Nur 80,00 € (dank Förderung durch das MWK)

Anmeldung: Ausschließlich über die Bundesakademie Wolfenbüttel

Zur Anmeldung bei der Bundesakademie →

VHS-Abend in Peine: Selfpublishing und alles rund um die Verlagssuche

Datum: Dienstag, 4. November 2025, 18:00 Uhr

Zielgruppe: Autorinnen und Autoren aller Genres

Format: Präsenz-Veranstaltung bei der Kreisvolkshochschule Peine

Ein informativer Abend zu den beiden zentralen Wegen der Buchveröffentlichung: Selfpublishing und der klassische Verlagsweg. Erfahren Sie, welche Veröffentlichungsform zu Ihrem Projekt passt, wie die Verlagssuche funktioniert und was Sie für erfolgreiches Selfpublishing wissen müssen.

Kursgebühr: Nur 5,00 €

Dauer: 1 Abend

Ort: Stederdorfer Str. 31, 24 Peine

Zur Anmeldung bei der KVHS Peine →

Über Wolfgang Tischer

Wolfgang Tischer ist Journalist, Literaturkritiker und Gründer und Herausgeber des literaturcafe.de. Seit über 20 Jahren beschäftigt er sich professionell mit dem Schreiben und Veröffentlichen. Als einer der profiliertesten Experten für Schreibsoftware, Verlagswesen und digitales Publizieren gibt er seit vielen Jahren Seminare an renommierten Institutionen wie der Bundesakademie Wolfenbüttel, der Hochschule der Medien Stuttgart und der MFG Baden-Württemberg.

Profitieren Sie vom langjährigen Praxiswissen und buchen Sie noch heute Ihren Platz!