Die Literarischen Quartette vom April und Mai 2023: Vorschläge

Eine Woche nach der Leipziger Buchmesse trifft sich wieder ein Literarisches Quartett in Berlin. Zuvor probierte das ZDF Varianten der Literatursendung in Leipzig aus. Mit jungen Menschen, mit Menschen aus dem Buchhandel und mit ausgewählten Zuschauern. Dabei schneidet das »normale« Quartett nicht am besten ab.

Hammer, unsere Gebühren!

Vorne in der Glashalle der Leipziger Buchmesse, unmittelbar nachdem man das Messegelände betreten hatte oder verlassen wollte, stand die neue, gewaltig große und hohe Veranstaltungsbühne von ZDF und 3sat. Ein Zeichen. Selbst als ein Befürworter der öffentlich-rechtlichen Medien denkt man unweigerlich: »Hammer, was die da von unserer Gebührenkohle hinstellen!«

Der erste Stopper am Eingang der Messe, auf dessen Bühne Gespräche mit Autorinnen und Autoren stattfinden. »dein buch« heißt jetzt der Gesamtrahmen, nachdem das ZDF beim Blauen Sofa nicht mehr dabei ist. Zudem werden während der Messe die Kultursendungen von ZDF und 3sat wie »aspekte«, »Kulturzeit« und »Buchzeit« hier verortet.

Und das Literarische Quartett.

Das Literarische Quartett spezial – U 21

Allerdings und erstaunlicherweise nicht die »Normalausgabe«, die eine Woche später wie gewohnt im Foyer des Berliner Ensembles aufgezeichnet wird, sondern unter anderem eine zweite Ausgabe der Spezialausgabe mit jungen Menschen unter 21 Jahren.

Die Aufzeichnung findet am Messe-Donnerstag statt, nachdem die Messe an diesem Tag bereits geschlossen hat. Die Sonne steht kurz vor 19 Uhr tief und strahlt auf Thea Dorn und die drei Jugendlichen, die zweimal 16 und einmal 18 Jahre alt sind.

Wieder einmal beeindruckt, mit wie viel Wissen und Referenzen die drei bzw. vier dort diskutieren. Da wird über den verkannten Roman »Frankenstein« genauso ernst und sachlich fundiert gesprochen, wie über das nicht mit Gewalt sparende Buch »Young Mungo« von Douglas Stuart. Erneut drängt sich der Eindruck auf, dass die U21-Ausgabe aufgrund der kompetenten Besetzung das bessere Quartett ist. Man kann und sollte sich die am sehr späten Freitag im ZDF ausgestrahlte Sendung in der Mediathek anschauen.

Spezialausgabe Buchhandel: Weiß man was?

Zwei weitere Spezialausgaben des Literarischen Quartetts haben es leider nicht in die Mediathek geschafft. Von vornherein waren sie nur darauf angelegt, live online ausgestrahlt zu werden bzw. »versendet« zu werden, wie man im Fernsehen und Radio gerne sagt, wenn Inhalte einmalig und unwiderruflich zu sehen sind.

So gab es ein Literarisches Quartett mit Thea Dorn und Buchhändlerinnen und Buchhändlern. Von dieser Runde finden sich kaum Spuren im Netz. Wer war da? Was wurde diskutiert? Wie war’s? Vielleicht wollte man durch das »Versenden« die Protagonisten und das Format vor sich selbst schützen, falls was nicht optimal gelaufen wäre.

Normale Menschen beim Quartett

Eine weitere Art von Testsendung gab es am Sonntag mit »normalen« Leserinnen und Lesern, die, wie bei den anderen Runden, aus vielen Bewerbungen ausgewählt wurden. Da unsere Rezensentin Isa Tschierschke das Glück hatte, unter den fünf Ausgesuchten zu sein (siehe ihr Beitrag hier), ist zumindest über diese Runde mehr bekannt.

Handwerker saßen dort jedoch nicht, es waren dann doch Intellektuelle, die zumeist beruflich mit Literatur zu tun hatten.

Und es war kein Quartett, sondern in gewisser Weise, mit Moderatorin Thea Dorn, ein Sextett, und auch das stimmt nicht, denn es waren drei Terzette, da immer zwei der fünf neben der Moderatorin saßen. Verstanden? Falls nicht, hat es sich ohnehin versendet.

Das Literarische Quartett vom 5. Mai 2023

Eine Woche später, am 5. Mai 2023, dann das »normale« Literarische Quartett nicht aus Leipzig, sondern aus Berlin im ZDF. Diesmal mit dabei: die Schriftstellerin Eva Menasse, die Schriftstellerin Juli Zeh sowie der Journalist und Autor Cornelius Pollmer. Fast unausweichlich wurde zunächst über »Noch wach?« von Benjamin von Stuckrad-Barre diskutiert. Doch die mediale Aufmerksamkeitsamplitude bei diesem Buch schlug bei Erscheinen vor zwei Wochen so hoch, dass die Diskussion im Quartett überflüssig und zu spät war. Zwar wollte Cornelius Pollmer sich bewusst auf die Textebene des Buches begeben, doch Zeh konnte nichts im Werk entdecken, was nicht schon bekannt gewesen wäre, während Menasse sich gut unterhalten fühlte, weil die abgehobene und hohle Medienlandschaft Berlins gut beschrieben sei. Nichts, was man nicht schon an anderen Orten über das Buch gehört und gelesen hatte. Man hätte sich zuvor besser absprechen sollen, um zumindest zu versuchen, zu diesem Buch Neues zu sagen, was vielleicht gar nicht mehr möglich ist. Treffend jedoch Menasses Beobachtung, dass solch ein Gewese wie das um »Noch wach?« nur bei Büchern von Männern gemacht werde.

Auch bei den folgenden Büchern prallten Meinungen aufeinander und das Wie-du-mir-so-ich-dir-Spiel wurde sogar thematisiert.

Mit Zeh und Menasse saßen zwei meinungsstarke Menschen in der Runde. Da beide selbst erfolgreiche Autorinnen sind, war der Aspekt offensichtlich, dass hier Autorinnen und nicht Kritiker über nicht anwesende Kolleginnen und Kollegen sprechen.