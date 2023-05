Schreibzeug – Live-Mitschnitt aus Leipzig und eure Stimme für den Podcast-Preis

Premiere auf der Leipziger Buchmesse: Erstmals nahmen Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer ihren Schreibzeug-Podcast live und vor Publikum auf. Der Mitschnitt ist jetzt online. Diana und Wolfgang beantworten Fragen rund ums Schreiben, sie verraten ihre Lieblingsbücher, und Wolfgang lernt, seinen Namen zu schreiben. Bitte stimmt für Schreibzeug zudem beim »Deutschen Podcast Preis« (sic!) ab.

An drei Tagen standen Diana und Wolfgang live auf der Bühne in Halle 5 der Leipziger Buchmesse 2023. Viele Fans, Hörerinnen und Hörer waren gekommen. Es hat so viel Spaß gemacht, den Schreibzeug-Podcast live aufzunehmen. Die drei mal dreißig Minuten sind jetzt überall, wo es Podcasts gibt, als eine Podcast-Folge zu hören.

Gebt Schreibzeug eure Stimme beim »Deutschen Podcast Preis«

Außerdem kann für Schreibzeug beim »Deutschen Podcast Preis« für den Publikumspreis abgestimmt werden (Ja, der fehlende Bindestrich schmerzt fast körperlich). Wir sind in der Kategorie »Wissen« gelistet, und die Konkurrenz ist groß, denn dort finden sich makabererweise auch die ganzen True-Crime-Podcasts. Dennoch: Bitte stimmt für uns ab!

Wir bitten um eure Stimme! Vielen Dank! Hier klicken und abstimmen.

Live-Mitschnitt von der Leipziger Buchmesse 2023

