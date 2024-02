Das Literarische Quartett vom Februar 2024: Knipst das Licht aus

Es wird Zeit zu gehen. Das Literarische Quartett hat jegliche Relevanz verloren. Vier Menschen sitzen an einem Tisch unter einer hellen Lampe, die man besser ausknipsen sollte.

Bereits im Dezember war es offensichtlich. Mit dem Verschwinden des Publikums hat das Literarische Quartett im ZDF jeglichen Reiz verloren. Vier Menschen saßen unter einer Lampe und fielen sich unschön ins Wort.

Für die Februar-Runde wählte man eine Viererbesetzung aus der Berlin-Bubble. Die immergleichen Menschen des Literaturbetriebs, die sich wahrscheinlich ohnehin alle 14 Tage auf irgendeinem Podium in der Hauptstadt treffen: Eva Menasse, Svenja Flaßpöhler, Adam Soboczynski und Thea Dorn.

Eine aufeinander abgestimmte Diskussion von Bühnenprofis, eine langweilige Diskussion. Hier wurde niemand laut, hier wirkten Rede und Gegenrede wie tausendmal geprobt. Hier wusste jeder, wann man reden und schweigen sollte, um einen Dialog zu mimen. Hier waren sich alle vier stets bewusst, dass es eine inszenierte Diskussion fürs Publikum da draußen ist, selbst wenn man im hellen Schein der Studiolampe sitzt.

Es wäre, so schrieb ich in einer ersten der Quartett-Besprechungen, doch auch einmal schön, einen Bestseller aus literaturkritischer Sicht zu besprechen. Aber welchen Sinn hat es, dass im Literarischen Quartett das aktuelle Buch von Haruki Murakami positiv besprochen wird, dass bereits in sämtlich Feuilleton positiv besprochen wurde und das auf der Bestsellerliste Platz 1 belegt? Was bringt das an Mehrgewinn? Verschwendete Sendezeit!

Wenigstens wissen wir nun, dass Bodo Kirchhoffs Roman »Seit er sein Leben mit einem Tier teilt« offenbar nicht so peinlich ist, wie es die Vorurteile befürchten lassen.

»Wellness« von Nathan Hill ist ein kalkuliert auf den Publikumsgeschmack hingeschriebener Text und »Nachbarn« von Diane Oliver eine literarische Wiederentdeckung, bei der die erschreckensten Dinge in einer erschütternden Sachlichkeit beschrieben sind. Ein Allgemeinplatz, der für viele gute Kurzgeschichten gilt.

Warum nur strahlt man eine Radiosendung im Fernsehen aus? Welchen Sinn hat es, dass die Vier bieder von Menschen mit Kameras abgefilmt werden? Jeder YouTube mit Jumpcuts hat mehr Dynamik im Bild. Man könnt doch in der nächsten Ausgabe vier Webcams vor die Diskutierenden positionieren, wie sie z. B. beim Bachmannpreis eingesetzt werden, und dann das Quartett im Vierer-Splitscreen ausstrahlen. Dann wäre noch mehr gespart und das Bild wirkt innovativ.

Vielleicht hat man nur deshalb Angst, das Licht über dem Tisch auszuknipsen, weil Börsenverein, Verlage und Kulturschaffende sich darüber entrüsten würden, dass wieder eine Büchersendung im Fernsehen eingestellt wurde.

Dabei sollte man sich schon jetzt beizeiten darüber entrüsten, zu was für einem lieblosen Format das Literarische Quartett verkommen ist. Nicht nur die Zuschauer, auch die Macher interessiert diese Sendung offenbar schon lange nicht mehr. Knipst das Licht aus.

Wolfgang Tischer

