Literaricum Lech liest »Lolita«

Beim 4. Literaricum in Lech am Arlberg vom 18. bis 21. Juli 2024 steht Vladimir Nabokovs moderner Klassiker »Lolita« im Mittelpunkt. »Heute ist die Lektüre schockierender denn je – und bedarf dringend einer Rehabilitierung«, schreibt der Veranstalter.

Nach »Stolz und Vorurteil« von Jane Austen im letzten Jahr, stellt man beim Literaricum Lech 2024 einen modernen Klassiker in den Mittelpunkt. »Lolita« von Vladimir Nabokov erschien erstmals vollständig 1958 in den USA, nachdem eine erste englische Fassung 1955 in Frankreich publiziert worden war.

Bis heute ist das Werk umstritten, denn darin verliebt sich der 37-jährige Humbert Humbert in die 12-jährige Lolita. Auf der Website des Literaricum Lech heißt es dazu:

Ein Buch, das zuerst verboten wurde, später einen gewaltigen Erfolg hatte und den russischen Autor schlagartig weltberühmt machte. – Ein Verwirrspiel der Meisterklasse und zugleich eines der grössten Missverständnisse in der Weltliteratur des 20. Jahrhunderts.

«Lolita» ist die Geschichte von Humbert Humbert, der aus seiner Gefängniszelle heraus seinem krankhaften Verlangen nach der 12jährigen Dolores/Lola/Lolita nachsinnt. Eine monströse Figur, mit denen der grosse Schriftsteller Nabokov auf literarisch höchst raffinierte und kunstvolle Weise die Lesenden trotz ihren moralischen Vorbehalten verführt. Als Nabokov einst gefragt wurde, was er zur Verteidigung seines Skandalromans zu sagen habe, meinte er: «Die moralische Verteidigung des Buches ist das Buch selbst!» Heute ist die Lektüre schockierender denn je – und bedarf dringend einer Rehabilitierung.

Die Eröffnungsrede wird am 18. Juli 2024 die Autorin Nora Bossong halten, und der Schauspieler Thomas Sarbacher wird wieder aus dem Klassiker lesen. Wie in den Vorjahren werden sich zahlreiche Diskussionen und Lesungen rund um das Thema des ausgewählten Werkes gruppieren. Angekündigt sind bereits Philipp Hübl und Elisabeth Bronfen und auch Raoul Schrott wird wieder auf der Alm über ein weiteres Antikes Frühwerk erzählen. Kuratiert wird das Literaricum Lech von Nicola Steiner.

Weitere Details zum Programm und den Beteiligten sind für April 2024 angekündigt und werden dann hier nachgetragen.

Clemens J. Setz ist Poeta Laureatus 2024

Clemens J. Setz ist in diesem Jahr der Poeta Laureatus des Literaricums, und er folgt in dieser Funktion auf Michael Krüger. Für den mit 15.000 Euro dotierten Titel muss Setz ein Jahr lang jeden Monat »ein Gedicht ‘Zur Lage’ der Welt, Europas, des deutschen Sprachraums« verfassen. Die Werke erscheinen bei den Medienpartnern ORF, Der Standard, SWR und Die Welt.

Erstmals findet das Literaricum Lech in diesem Jahr zentral im Ort Lech in den sogenannten »Lechwelten« statt, einem neuen Veranstaltungskomplex, der im April seine Pforten öffnen soll.

Karten, die für alle Veranstaltungen des Literaricums gültig sind, können schon jetzt auf der Website von Lech am Arlberg erworben werden.