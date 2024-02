Zehn Lesemotive: Warum kaufen, lesen und schreiben Menschen Bücher?

Lesen Sie ein Buch, weil Sie entspannen wollen, Orientierung oder den Nervenkitzel suchen? Lesemotive sind eine neue Klassifikation für Bücher, die der Börsenverein des Deutschen Buchhandels Ende 2023 eingeführt hat. Ein Buch wird dabei einem von zehn spezifischen Lesemotiven zugeordnet. Das ist für Leser, Buchhändler und Autoren gleichermaßen hilfreich.

Die spezifischen Lesemotive

Zehn spezifische Lesemotive für ein Buch wurden definiert:

Leichtlesen

Das Bedürfnis nach unbeschwerter Lektüre mit einfacher Sprache und niedriger Komplexität Entspannen

Das Bedürfnis nach Rückzug, der ausgleichend wirkt Eintauchen

Das Bedürfnis nach anderen, auch fiktiven Welten, die aus dem Alltag entführen Lachen

Das Bedürfnis nach Heiterkeit, vom Schmunzeln bis hin zum Spaß pur Entdecken

Das Bedürfnis nach Unbekanntem, das Lust auf Neues macht und inspiriert Verstehen

Das Bedürfnis nach Erklärungen von Zusammenhängen oder Pflichtlektüre, zum Beispiel in der Schule oder im Studium Optimieren

Das Bedürfnis nach Leistungsverbesserung, die zu persönlichem Erfolg führt Nervenkitzeln

Das Bedürfnis nach Spannung, die einen mitfiebern lässt Auseinandersetzen

Das Bedürfnis nach gesellschaftskritischen und/oder provokativen Inhalten – auch, um damit ein Statement zu setzen. Orientieren

Das Bedürfnis nach Sicherheit, die sich auf Wissen stützt

Quelle: Lesemotive für Dummies, Weinheim 2024

Die generischen Lesemotive

Diesen übergeordnet sind drei sogenannte generische Lesemotive

Freude am Lesen

Das Lesen von Büchern bereitet Lesenden Spaß und Freude. Entscheidungsfreiheit

aus einer großen Vielfalt an Titeln und Themen kann gewählt werden, was man lesen möchte. Das gibt Autonomie und die Chance auf eine freie Meinungsbildung. Mitreden können

Mit Büchern werden Erinnerungen geweckt und sie tragen zum Austausch bei. So kann man sich über aktuelle Themen informieren.

Quelle: Lesemotive für Dummies, Weinheim 2024

Nur ein Lesemotiv pro Buch

In der Praxis wird ein Buch genau einem der zehn spezifischen Lesemotive zugeordnet. Es geht um die Frage, welches Bedürfnis ein Buch in erster Linie erfüllt und warum man es liest oder lesen möchte. Das kann der Buchhändlerin beim Beratungsgespräch helfen, aber auch Autorinnen und Autoren können sich damit bewusst machen, für welche Art von Leserinnen oder Leser sie schreiben. Das Lesemotiv ist Teil der Antwort auf die Frage, an welche Bedürfnisse der Zielgruppe sich ein Buch richtet.

Selbst Buch-Cover können danach beurteilt werden, ob sie das primäre Lesemotiv widerspiegeln und optisch die richtigen Käufer ansprechen.

Speziell bei Autorinnen und Autoren mag die Meinung aufkommen, dass das eigene Buch mehr kann, als nur einem einziges Lesemotiv zu entsprechen (»Mein Buch kann man lesen, um sich zu entspannen, es soll aber auch Orientierung bieten«). Aber genau das ist nicht vorgesehen, die Festlegung muss eindeutig sein, gemäß der Marketingregel: »Sei spezifisch! Was für alle ist, ist für niemanden.«

Die neue Zuordnung zu Lesemotiven ist sowohl im Verzeichnis der lieferbaren Bücher zu finden, als auch bei den Bestsellerlisten auf boersenblatt.net. Hier kann man sehen, wie aktuelle Bestseller von den Verlagen eingestuft sind. Schnell wird man feststellen, dass die Mehrzahl der Belletristik-Top-10 meist dem Motiv »Entspannen« zugeordnet sind, beispielsweise Bücher von Kehlmann oder Murakami. Ein Buch von Fitzek oder Poznanski dient dem Nervenkitzel. Epische Titel aus dem Fantasy-Bereich, wie beispielsweise die von Rebecca Yarros, haben das spezifische Motiv »Eintauchen«.

Im Ratgeber-Bereich überwiegt das Motiv »Optimieren«, es finden sich aber auch Titel mit dem Motiv »Verstehen« oder »Orientieren«.

Lesemotive für Dummies

In der Art und Aufbereitung der bekannten »Für Dummies«-Reihe, gibt es ein kleines Heft, dass die Lesemotive, ihre Vorteile und ihren Einsatz in der buchhändlerischen Praxis erläutert. Man kann das Heft beim Marketing- und Verlagsservice des Buchhandels (MVB) bestellen.

Hat man die Zuordnung der Lesemotive verstanden, so leiten sich mehrere Dinge daraus ab. Die Frage »Welches Lesemotiv erfüllt das Buch primär?« kann vom Klappentext bis hin zu Werbeaktionen helfen, die Zielgruppe und ihre Bedürfnisse besser zu bestimmen und diese Menschen adäquat anzusprechen.

Selbst bei der Frage, wie man Menschen für Bücher begeistert, um sie (wieder) zu Lesenden zu machen, gilt es, auf das motivierendste Motiv zu setzen.

Link ins Web