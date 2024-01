Meine TikTok-Challenge: »Fourth Wing« von Rebecca Yarros lesen

»Fourth Wing« von Rebecca Yarros auf TikTok lesen und besprechen

Nie zuvor hatte ein Soziales Netzwerk solch enorme Auswirkungen auf die Bestsellerlisten wie TikTok. Grund genug, einmal das Buch zu lesen, das seit Monaten dort ganz oben steht: den Fantasy-Roman »Fourth Wing« von Rebecca Yarros und diesen auf TikTok zu besprechen. Das erste Ergebnis ist unerwartet.

Wie Reich-Ranicki: TikTok macht Bestseller

Vor vielen Jahren schafften es Bücher auf die Bestsellerliste, die Marcel Reich-Ranicki im Literarischen Quartett im Fernsehen empfohlen hat. Zuletzt gelang das noch Elke Heidenreich mit »Lesen!« Aber auch das ist lange her. Das derzeitige Literarische Quartett macht keine Bestseller mehr, sondern bespricht sie höchstens.

Und dann kam TikTok.

Plötzlich fanden sich auf der SPIEGEL-Bestsellerliste Bücher von Autorinnen wie Colleen Hoover, Laura Kneidl, Rebecca Yarros oder Mona Kasten. Namen, die aus dem Nichts zu kommen schienen und die in keiner Büchersendung besprochen wurden.

Aber auf TikTok.

Unter dem Hashtag #BookTok werden dort in Videos Bücher meist aus den Genres New Adult, Young Adult und Fantasy vorgestellt, besprochen und Leseerfahrungen überwiegend von jungen weiblichen Leserinnen geteilt. Und das in einem solchen Umfang, dass diese Titel auf den Bestsellerlisten landen.

Was auf TikTok »trendet«, verhilft den Verlagen zu Umsatz. Für den altehrwürdigen dtv Verlag ist Rebecca Yarros aktuell zur wichtigen Umsatzbringerin geworden, da man sich rechtzeitig die deutschen Übersetzungsrechte sicherte. Auch andere Verlage haben »BookTok-Titel« im Programm, LYX ist für Bastei-Lübbe das wichtigste Imprint geworden.

Kein anderes Soziales Netzwerk hat und hatte solche direkten Auswirkungen auf den Buchmarkt. Das liegt auch daran, dass ByteDance, die Firma hinter TikTok, einiges dafür tut, die BookTokerinnen zu umgarnen. Zusammen mit der Frankfurter Buchmesse schuf man den BookTok-Award und mit einem eigenen Stand zeigte man sich nahbar wie kein anderes Soziales Netzwerk zuvor. Mit seinen chinesischen Wurzeln will ByteDance nicht mehr viel zu tun haben, obwohl TikTok von den EU- und US-Behörden kritisch gesehen wird.

Der allmächtige Algorithmus

Das Geheimnis von TikTok ist der Algorithmus. Anders als bei anderen Netzwerken sind es nicht Follower und Freunde, die einen maßgeblichen Einfluss haben, welche Videos man primär zu sehen bekommt, sondern das eigene Verhalten beim Betrachten der Videos. Welche Clips schaut man sich wie lange an? Für welche Videos vergibt man Likes? Was wird kommentiert? Dies kann im negativen Fall dazu führen, dass man in finsteren Ecken des Video-Netzwerks landet. Wer bei zweifelhaften Videos hängen bleibt, dem wird TikTok weitere zweifelhafte Videos zeigen. Die Macht des Algorithmus ist groß und längst hat beispielsweise Instagram die Anzeige »Für dich« von TikTok kopiert.

Wo geht es hier zu BookTok?

Wer bei TikTok in die BookTok-Community eintauchen möchte, sollte daher am besten über die Suchfunktion nach »BookTok« suchen und die Videos dort ansehen, liken und kommentieren. Dann wird man verstärkt Videos mit Buchinhalten sehen. Dennoch wird der Algorithmus immer wieder versuchen, auch andere Inhalte anzubieten, die man konsequent schnell nach oben wegwischen sollte. So taucht man als Zuschauerin und Zuschauer in die BookTok-Bubble ein.

Wie erlangt man Reichweite bei TikTok?

Aber wie sieht es als sogenannter »Creator« aus? Gelingt es mit eigenen Videos wirklich, mit TikTok eine große Reichweite zu erzielen? Es wird Zeit, das herauszufinden.

Erfolg wird man auf BookTok nur haben, wenn man das liest, was dort gefragt ist, also New Adult oder Fantasy. Kurz nach Weihnachten halte ich in einer Buchhandlung die englische Ausgabe von »Fourth Wing« in der Hand. Natürlich bin ich als Mann über 30 nicht die Zielgruppe des Romans. Hier soll es um Drachen und eine Liebesgeschichte gehen. Auch »Spice« wird auf einer handgeschriebenen Empfehlung der Buchhändlerin versprochen. Ein Euphemismus für Sex- und Erotikszenen. Mit der englischen Ausgabe könnte ich auch mal wieder die Sprache aufpolieren. So entsteht die Idee, offen an den Roman heranzugehen und als Mensch aus der Nicht-Zielgruppe über dieses Buch zu sprechen.

Über 100.000 Aufrufe in nicht mal 24 Stunden

Mein erstes Video über Fourth Wing hat in kürzester Zeit über 10.000 Abrufe! Ich bin verblüfft. Ein klein wenig unterstelle ich TikTok, dass es mein erstes Video bewusst nach oben pushed, um mich zu motivieren. Doch auch die Zahl der Likes und Kommentare ist enorm hoch.

Was mir besonders auffällt: der Umgangston ist hier enorm freundlich und sachlich. Viele finden mein Experiment super und loben mich. Komplimente ist man auf Sozialen Netzwerken gar nicht mehr gewohnt.

Mein zweites »Dankesvideo« hat nur halb soviel Abrufe, aber dennoch weit mehr, als es Videos bei YouTube haben.

In einem dritten Video gehe ich auf Unterschiede zwischen der englischen Originalausgabe und der deutschen Übersetzung ein. Die habe ich mir zwischenzeitlich als E-Book ebenfalls gekauft.

Das Video geht durch die Decke! Keine 24 Stunden später, hat das rund 3-minütige Video rund 110.000 Abrufe, an die 10.000 Likes und 459 Kommentare (Stand 16.01.2024/9 Uhr). 975 Menschen folgen mir auf TikTok. 1.000 ist die magische Grenze, ab der ich Videos auch live streamen darf.

Das Ergebnis erstaunt mich dann doch und trifft mich unerwartet. Allerdings sollte und muss ich jetzt als »Creator« dranbleiben. Mein TikTok- und BookTok-Experiment hat gerade erst begonnen. Über mehr Details, Einzelheiten und Erfahrungen werde ich demnächst berichten. Bis dahin können Sie mir und dem literaturcafe.de auf TikTok folgen unter tiktok.com/@literaturcafe.de

Wolfgang Tischer

Englische Ausgabe: Rebecca Yarros: Fourth Wing. Gebundene Ausgabe. 2023. Piatkus. ISBN/EAN: 9780349436999. 18,99 € » Bestellen bei amazon.de Anzeige

Deutsche Ausgabe: Rebecca Yarros; Melanie Korte (Illustration); Michaela Kolodziejcok (Übersetzung): Fourth Wing – Flammengeküsst: Roman. Gebundene Ausgabe. 2023. dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG. ISBN/EAN: 9783423283403. 24,00 € » Bestellen bei amazon.de Anzeige oder im Buchhandel