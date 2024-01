Jetzt anmelden: Unsere Webinare zu Schreibwettbewerben, ChatGPT, Papyrus Autor und zum erfolgreichen Veröffentlichen

Jetzt anmelden zu den Webinaren des literaturcafe.de z. B. schreiben mit ChatGPT. (Foto: KI/DALL·E)

Insgesamt vier Live-Webinare bietet das literaturcafe.de im Februar und März 2024 an. Ein Abend-Webinar zur erfolgreichen Teilnahme an Schreibwettbewerben findet bereits nächste Woche statt. Ebenso gibt es Tageswebinare zum Schreiben mit KI und ChatGPT, zur Schreibsoftware Papyrus Autor und Self-Publishing oder Verlag – Der erfolgreiche Weg zum eigenen Buch. Melden Sie sich jetzt an. Bei einigen Webinaren gibt es einen Frühbucherrabatt.

Erfolgreich an Schreibwettbewerben teilnehmen (Live-Abendwebinar)

Schreib- und Literaturwettbewerbe machen Spaß und sind ein wichtiger Baustein für die eigene Schreibkarriere. In diesem kompakten 2-stündigen Abend-Webinar schauen wir uns gemeinsam an, wie Sie seriöse und hilfreiche Wettbewerbe erkennen und was Sie tun können, um Ihre Gewinnchancen zu erhöhen.

Dienstag, 30. Januar 2024 von 19 bis 21 Uhr

Teilnahmegebühr nur 17 Euro

Dozent: Wolfgang Tischer, literaturcafe.de

Einführung in Papyrus Autor (Live-Tageswebinar)

Papyrus Autor gilt als die beste Schreibsoftware für Autorinnen und Autoren. Von der ersten Idee bis zur fertigen Normseite, Druckvorlage oder E-Book, Papyrus Autor unterstützt Sie optimal bei allen kreativen Schreibprozessen. Dieses Live-Tageswebinar gibt Ihnen einen Überblick über alle Module, Möglichkeiten und Funktionen des Schreibprogramms.

Sonntag, 4. Februar 2024 von 10 bis 17 Uhr und digitales Lagerfeuer im Anschluss

Dozent: Wolfgang Tischer, literaturcafe.de

Live-Tageswebinar zu ChatGPT: Wie Autorinnen und Autoren die KI für sich nutzen können

Alle reden über ChatGPT. Einige Autorinnen und Autoren befürchten, dass sie bald durch eine KI ersetzt werden. Und wie sieht es mit den Urheberrechten aus? In diesem Webinar wollen wir es gelassener angehen und uns gemeinsam live und praxisnah ansehen, wie und wo ChatGPT Autorinnen und Autoren bei der Arbeit unterstützen kann und wo aktuelle KI-Grenzen und -Risiken liegen. Nach einer Einführung ins Thema geht es von der Ideenfindung, über Figuren und Plot bis zum Text selbst. Mit großem Übungsanteil.

Samstag, 2. März 2024 von 10 bis 17 Uhr und digitales Lagerfeuer im Anschluss

Frühbucherrabatt bis bis 11.02.2024 – 10 Euro sparen

Dozent: Wolfgang Tischer, literaturcafe.de

Self-Publishing oder Verlag – Der erfolgreiche Weg zum eigenen Buch

Sie haben einen Roman geschrieben, Kurzgeschichten, Gedichte oder ein Sachbuch. Sie haben den Text vielleicht schon an Verlage oder Literaturagenten geschickt – oder Sie überlegen, dies zu tun. Sie haben von den Möglichkeiten des Selfpublishing gehört. Könnte das vielleicht die bessere Alternative zum Verlag sein?Anhand aller relevanter Aspekte von der Textformatierung über das Cover bis hin zum Preis und der Vermarktung, analysieren wir, was ein Verlag leistet und was Sie selbst machen müssen. Die Schritte der Selbstveröffentlichung (Selfpublishing als E-Book) werden live mit entsprechender Software und anhand der Amazon- und Tolino-Plattform gezeigt. Ebenso die Wege zum gedruckten Buch.

Samstag, 9. März 2024 von 10 bis 17 Uhr und digitales Lagerfeuer im Anschluss

Frühbucherrabatt bis bis 04.02.2024 – 10 Euro sparen

Dozent: Wolfgang Tischer, literaturcafe.de

Alle Veranstaltungen werden als interaktives Live-Webinar via Zoom angeboten.

