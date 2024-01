Live-Webinar: Einführung in Papyrus Autor

Beschreibung

Warum Sie das Papyrus-Webinar besuchen sollten

Das schreiben Teilnehmer:

»Das ideale Webinar für alle, die in kurzer Zeit Papyrus Autor kennen- und anwenden lernen wollen. … Kompetent erklärt. Hoher Praxisbezug.«



Komplette Bewertung lesen Sonja von treffpunktschreiben.at

Von der ersten Idee bis zum fertigen Buch hilft Ihnen die Software Papyrus Autor beim Erstellen, Organisieren, Schreiben und Veröffentlichen Ihres Buches, egal ob Roman, Fach- und Sachbuch, Kurzgeschichte oder journalistischer Text. Doch das Programm und seine Module sind komplex, wer optimale Texte schreiben und erstellen möchte, sollte sie alle kennen.

Das Seminar richtet sich an Papyrus-Neulinge und diejenigen, die das Programm schon länger einsetzen, aber nicht alle Funktionen nutzen oder kennen. Sie können auch teilnehmen, ohne das Programm bereits zu besitzen. Oder Sie installieren die kostenlose Testversion auf papyrus.de.

Die Oberfläche: Zurechtfinden in Papyrus Autor und den eigenen Bedürfnissen anpassen

Mit Navigator und Organizer alles im Blick behalten

und alles im Blick behalten Texte selbst optimieren mit dem Papyrus-Lektorat: Stilanalyse , Rechtschreibprüfung, Lesbarkeitsanalyse

, Rechtschreibprüfung, Lesbarkeitsanalyse Texte gliedern und strukturieren: Kapitel , Szenen und Ereignisse

, und Die Charaktere Ihres Romans im Blick behalten mit den Charakterkarten (Figurendatenbank)

(Figurendatenbank) Den zeitlichen Ablauf einer Geschichte mit dem Zeitstrahl planen

planen Visuelles Planen mit dem Denkbrett

Persönliche Ziele oder Verlags-Deadline: Zielvorgaben im Blick

im Blick Texte optimal layouten und ausgeben als Normseite, für Druck oder E-Book

für oder Tipps und Tricks

Im Seminar wird die aktuelle Version 11 von Papyrus Autor behandelt. Sollte bis dahin bereits die Version 12 auf dem Markt sein, werden die Neuerungen selbstverständlich auch behandelt. Ob Sie mit MacOS oder Windows 10 arbeiten, ist dabei unerheblich. Am Ende des Seminars werden Sie alle Funktionen und Module kennen, und Sie haben einen umfassenden Überblick über die Schreibsoftware.

Wolfgang Tischer, Seminarleiter

Wolfgang Tischer ist Journalist, Literaturkritiker, Sprecher und Moderator und der Gründer und Herausgeber des literaturcafe.de. Seit über 20 Jahren beschäftigt sich der gelernte Buchhändler mit dem Schreiben und Veröffentlichen von Romanen. Seit langem arbeitet Wolfgang Tischer täglich mit Papyrus Autor und er kennt das Programm wie kaum ein anderer. Wolfgang Tischer hat zudem die offiziellen Lehrvideos für die Schreibsoftware erstellt. Seit vielen Jahren gibt Wolfgang Tischer Seminare u. a. an der Bundesakademie für kulturelle Bildung in Wolfenbüttel, der Hochschule der Medien in Stuttgart und bei der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg. Wolfgang Tischer ist Vorstandsmitglied des Stuttgarter Schriftstellerhauses und gehört regelmäßig der Jury von Literatur- und Schreibwettbewerben an.

Profitieren Sie vom langjährigen Praxiswissen des Papyrus-Experten Wolfgang Tischer vom literaturcafe.de.

Datum, Uhrzeit und Ablauf

Es handelt es sich um ein vollwertiges Tagesseminar, bei dem ausreichend Pausen gelassen werden.

Samstag, 4. Februar 2024 von 10 bis 17 Uhr

anschließendes digitales Lagerfeuer. Die Seminarblöcke an diesem Tag teilen sich wie folgt auf:

9:45 Uhr Loggen Sie sich am besten schon mal ein. Funktioniert alles?

10:00-11:30 Uhr Erster Seminarteil mit Kennenlernrunde

Kaffeepause

11:45-13:00 Zweiter Seminarteil

Mittagspause

14:00-15:30 Uhr Dritter Seminarteil

Kaffeepause

15:45- 17:00 Uhr Vierter Seminarteil

Anschließend offene Runde am digitalen Lagerfeuer

Das Webinar bleibt nach dem Ende »unmoderiert« noch geöffnet. Sie können sich über die Seminarinhalte, über Buchprojekte und anderes austauschen. Halten Sie am besten was zu trinken und evtl. was zu essen bereit 🙂

Bonus: Mitschnitt des Live-Webinars

Nach dem Seminar haben Sie Zugang zu einem Mitschnitt des Webinars ausschließlich für Ihre privaten Zwecke zur Wiederholung des Gelernten. Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit der Aufnahme einverstanden. Der Mitschnitt steht exklusiv für die Teilnehmenden zur Verfügung. Der Erhalt ohne Teilnahme ist nicht möglich.

Technische Voraussetzungen

Das Seminar wird mit der bekannten Webinar-Software Zoom durchgeführt. Die entsprechende kostenfreie Software sollte auf Ihrem Rechner oder Tablet installiert sein. Ebenso sollten Sie über eine funktionierende Webcam verfügen, da wir uns alle während des Webinars sehen sollten. Wir können keinen Zoom-Support übernehmen, daher sollten Sie ggf. die Funktion hier prüfen: zoom.us/test

Bitte lesen Sie auch die Hinweise zum Rücktritt Ihrer Buchung und unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Webinare des literaturcafe.de

Teilnahmegebühr und Buchung

189,00 € inkl. 19 % MwSt.