Live-Webinar: Erfolgreich an Schreibwettbewerben teilnehmen

Beschreibung

Schreib- und Literaturwettbewerbe machen Spaß und sind ein wichtiger Baustein für die eigene Schreibkarriere. In diesem kompakten 2-stündigen Abend-Webinar am Dienstag, 30. Januar 2024 von 19 bis 21 Uhr schauen wir uns gemeinsam an, wie Sie seriöse und hilfreiche Wettbewerbe erkennen und was Sie tun können, um Ihre Gewinnchancen zu erhöhen.

Die Agenda des Live-Webinars:

Was bringt es? Warum an Schreibwettbewerben teilnehmen? Bedeutung von Schreibwettbewerben für die eigene Karriere Welcher Gewinn bringt was? Nicht immer nur gewinnen: Chancen und Möglichkeiten abseits der Siegertreppe

Die richtige Vorbereitung und Einreichung Auswahl geeigneter Schreibwettbewerbe: hilfreich oder nicht, seriös oder nicht? Hintergrundrecherche Themen, Veranstalter, Jury und Gewinne Kommunikation mit dem Veranstalter Form und Formalien

Die kreative Einsendung Thema treffen, Ideen finden und Infodumps meiden Redigieren und Überarbeiten Feedback suchen und annehmen Zeitmanagement Ressourcen und Tools zur Verbesserung der Schreibfähigkeiten Texte aus der Schublade?

Nach der Einreichung Wie mit Absagen umgehen? Teilnahme und Gewinn für die Medien- und Pressearbeit nutzen Wo und wann die Wettbewerbe erwähnen?

Fragerunde

Datum und Uhrzeit des Abend-Webinars

Dienstag, 30. Januar 2024 von 19 bis 21 Uhr

Der digitale Webinarraum wird bereits um 18:45 Uhr geöffnet. Nutzen Sie dies, um Ihre Technik zu prüfen. Funktionieren Kamera und Ton?

Wolfgang Tischer, Seminarleiter

Wolfgang Tischer ist Journalist, Literaturkritiker und der Gründer und Herausgeber des literaturcafe.de. Seit über 20 Jahren beschäftigt sich der gelernte Buchhändler mit dem Schreiben und Veröffentlichen von Romanen. Seit vielen Jahren gibt Wolfgang Tischer Seminare zu diesen Themen u. a. an der Bundesakademie für kulturelle Bildung in Wolfenbüttel, der Hochschule der Medien in Stuttgart und bei der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg. Wolfgang Tischer ist Vorstandsmitglied des Stuttgarter Schriftstellerhauses und gehört regelmäßig der Jury von Literatur- und Schreibwettbewerben an.

Profitieren Sie vom langjährigen Praxiswissen des Experten Wolfgang Tischer vom literaturcafe.de.

Technische Voraussetzungen

Das Seminar wird mit der bekannten Webinar-Software Zoom durchgeführt. Die entsprechende kostenfreie Software sollte auf Ihrem Rechner oder Tablet installiert sein. Ebenso sollten Sie über eine funktionierende Webcam verfügen, da wir uns alle während des Webinars sehen sollten. Wir können keinen Zoom-Support übernehmen, daher sollten Sie ggf. die Funktion hier prüfen: zoom.us/test

Bitte lesen Sie auch die Hinweise zum Rücktritt Ihrer Buchung und unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Webinare des literaturcafe.de

Teilnahmegebühr

17,00 € inkl. 19 % MwSt.