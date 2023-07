Taktisches Spiel beim Bachmannpreis: Stimmte Insa Wilke bewusst nicht für den besten Text?

Der ORF hat jetzt das detaillierte Abstimmungsergebnis beim Bachmannpreis 2023 veröffentlicht. Bereits am Sonntag war klar, dass nur ein einziger Punkt den Sieg ausmachte. Nun enthüllen die Daten, wie Jury-Mitglieder offenbar bewusst für schlechtere Texte stimmen, um den eigenen Kandidaten zum Sieg zu verhelfen.

Der Bachmannpreis ist ein Abstimmungspreis. Zwar diskutieren die sieben Jury-Mitglieder drei Tage lang öffentlich über jeden einzelnen Text, doch am Sonntag wird die Preisträgerin oder der Preisträger nicht in einem finalen Diskurs ermittelt, sondern mit einer verdeckten Abstimmung. Die Jury-Mitglieder wissen also bis zuletzt ebenfalls nicht, wer am Ende gewinnen wird, da die Punktsummen entscheiden.

Jedes Jury-Mitglied muss 5 bis 1 Punkt(e) auf die favorisierten Texte vergeben. Für die beiden selbst eingeladenen Texte dürfen keine Punkte vergeben werden. Aufgrund von Absagen hatten die beiden Juroren Brigitte Schwens-Harrant und Klaus Kastberger in diesem Jahr nur einen Text im Rennen.

Erstmals wurden am vergangenen Sonntag, 2. Juli 2023, die Punktsummen der Gewinner-Texte in der Live-Sendung bekannt gegeben. Alle konnten sehen: Nur ein einziger Punkt Vorsprung verhalf Valeria Gordeev zum Bachmannpreis. Sie kam auf 19 Jury-Punkte. Die zweitplatzierte Anna Felnhofer erhielt mit 18 Punkten den Deutschlandfunk-Preis. Laura Leupi und Martin Piekar erhielten beide 11 Punkte, sodass eine Stichwahl erforderlich war, bei der sich Piekar durchsetzte.

Nun hat der ORF auf seiner Website das genaue Abstimmungsergebnis der sieben Jury-Mitglieder veröffentlicht (unten auf der verlinkten Seite). Wir haben es in eine Matrix übertragen. Das x kennzeichnet die Einladung, sodass hier keine Punkte vergeben werden durften.

Demnach sieht das vollständige Ranking nach der zunächst verdeckten Wahl wie folgt aus.

Reihenfolge nach Punktzahl

Gordeev (19 Punkte) Felnhofer (18 Punkte) Leupi, Piekar (11 Punkte) Breyger, Wurmitzer (10 Punkte) Robinet (9 Punkte) Nandi (7 Punkte) Stichmann, Utlu (5 Punkte) Gien, Klieeisen (0 Punkte)

Man sieht, dass es bei Breyger und Wurmitzer ebenfalls nur ein Punkt war, der sie aus der Stichwahl und von möglichen Preisen ausschloss. Aber so sind die Regeln.

Interessant wird es, wenn man die Punkte außer acht lässt und nur die Anzahl der Nennungen anschaut, also wie viele Juroren haben für den jeweiligen Text überhaupt Punkte vergeben. Demnach sieht das Ranking so aus.

Reihenfolge nach Nennungen

Gordeev, Felnhofer, Breyger (5 Nennungen) Piekar, Robinet (4 Nennungen) Leupi, Wurmitzer, Nandi (3 Nennungen) Stichmann (2 Nennungen) Utlu (1 Nennung) Gien, Klieeisen (keine Nennung)

Gefettet sind die Namen der Gewinner. Hier wird deutlich, dass insbesondere Yevgeniy Breyger von genauso vielen Jury-Mitgliedern Punkte bekam wie die beiden Erstplatzierten, es in der Summe aber tragischerweise wegen des erwähnten einen Punktes nicht in die Gewinnregion reichte. Konsens macht keine Preisträger. Laura Leupi hingegen schaffte es trotz der Punkte von nur drei Jury-Mitgliedern in die Preisregion.

Noch interessanter wird es, wenn man sich das Stimmverhalten einzelner Jurorinnen und Juroren anschaut. Hier sind wir natürlich im Bereich der Spekulation, da kein Jury-Mitglied die finale Stimmabgabe begründen muss, obwohl es bisweilen bemerkenswerte Abweichungen zur Diskussion gibt.

Was in diesem Jahr aus der Abstimmungsmatrix nicht herauszulesen ist, das sind mögliche Allianzen à la »Ich stimme für deinen und du für meinen Text«. Das Ranking bildet durchaus den Tenor der Jury-Diskussion ab.

Deniz Utlu hat nur einmal Punkte bekommen, dafür aber gleich 5 von Mithu Sanyal. Das mögen Gefälligkeits- oder Symphatiepunkte für den Autor sein. Vor der Kamera gab Sanyal offen zu, dass dies für sie beim Bachmannpreis ein Kriterium geworden sei. Man könnte aber auch vermuten, Sayal habe dem eher aussichtslosen Autor ihre 5 Punkte gegeben, damit sich vielleicht auf den eigenen Texten mehr Punkte vereinigen. Allerdings gingen Sanyals Texte preislos aus dem Rennen.

Auch die anderen Jury-Punktvergaben sind plausibel. Bis auf eine!

Stimmte Wilke bewusst nicht für den besten Text?

Überaus interessant ist das Stimmverhalten der Jury-Vorsitzenden Insa Wilke. Nach dem Verlauf der Jury-Diskussion und nach Einschätzungen in den Medien und auf Twitter, waren neben Anna Felnhofer die beiden von ihr Eingeladenen, Valeria Gordeev und Yevgeniy Breyger, heiße Kandidaten für den Bachmannpreis. Doch für beide durfte Wilke selbst keine Punkte vergeben. Was tat sie also allem Anschein nach? Sie gab der dritten Kandidatin Anna Felnhofer keine Punkte, in der Hoffnung, dass dadurch in der zu erwartenden positiven Gesamtwertung ihre beiden Kandidaten vorne liegen. Und tatsächlich ging Wilkes Plan auf – einmal unterstellt, es war ihr Plan – und ihre Kandidatin Valeria Gordeev erhielt mit einem Punkt Vorsprung den Bachmannpreis. Nur für Yevgeniy Breyger reichte es nicht. Er ist so etwas wie der tragische Held des Wettbewerbs

Es muss betont werden, dass dies Mutmaßungen anhand der offensichtlichen Bewertungen sind, denn leider müssen die Jury-Mitglieder keine Begründung für ihre finale Stimmabgabe mitliefern. Die taktischen Spielchen, die früher bei der Shortlist stattfanden, haben sich nun auf die Hauptabstimmung verlagert.

Ohne Frage war der alte Modus mit Shortlist noch ungerechter. Dennoch waren damals alle Jury-Mitglieder gezwungen, bei der finalen Abstimmung kurze Begründungen abzugeben (»Ich stimme für einen Text, der …«).

Verständlich ist der Wunsch, dass der ORF die neue Dramaturgie beibehalten will und der Hauptpreis mit 25.000 Euro am Schluss vergeben wird.

Bitte liefert eine Begründung!

Dennoch sollte es das Ziel des Veranstalters sein, dass gute Texte nicht durch taktische Punktevergaben ausgebremst werden, sodass eine Begründung pro Jury-Mitglied für die finale Punktvergabe helfen könnte – sowohl gegen Taktik als auch für mehr Transparenz. Die Laudatio des oder der Einladenden ist hierfür kein Ersatz.

Wie könnt das aussehen? Freilich würde sich während des Preisjubels unmittelbar nach der Abstimmung niemand mehr für Begründungen interessieren. Denkbar wäre es jedoch, dass die Jury-Mitglieder vor der Abstimmung reihum und sehr kurz die Texte benennen, denen sie Punkte geben werden, ohne die eigentliche Punktzahl zu verraten. So würde sich eine Tendenz ergeben, die tatsächliche Reihenfolge aber erst nach der Abstimmung klar. Dies wäre durchaus im Sinne einer spannenden Dramaturgie.

Oder aber es werden nicht nur wie jetzt nachträglich die Punkte verkündet, sondern die Jury-Mitglieder schreiben zu jedem(!) Text noch einen kurzen Kommentar, warum sie ihm Punkte gegeben haben oder auch nicht. Dies könnte auch in kleinen Video-Statements geschehen, die anschließend auf der Website veröffentlicht werden.

Ausflüchte und fadenscheinige Begründungen wären dann zwar immer noch möglich, aber es würde den Bachmannpreis erneut ein wenig transparenter machen.

Wolfgang Tischer