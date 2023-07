WOLF von Saša Stanišić: Mücken und Mobbing im Ferienlager

Wenn Sie beim Wort »Ferienlager« als erstes an Mücken und Zecken denken, befinden Sie sich in guter Gesellschaft mit dem Erzähler des Romans WOLF von Saša Stanišić. Der preisgekrönte Autor hat einen witzigen und melancholischen Roman für Kinder und Erwachsene geschrieben. Ursprünglich begann alles mit einer Kurzgeschichte. Warum daraus mehr wurde, erzählt uns der Autor selbst.

Im Jahre 2016 veröffentlichte Saša Stanišić den Erzählband »Fallensteller«. Zuvor hatte er den mehrfach ausgezeichneten Roman »Vor dem Fest« geschrieben (u. a. Preis der Leipziger Buchmesse 2014). Danach sollte »Herkunft« folgen (u. a. Deutscher Buchpreis 2019). Zwischen solchen Erfolgen platziert ein Verlag gerne einen Band mit Kurzgeschichten.

In ›Fallensteller‹ findet sich die Kurzgeschichte ›Im Ferienlager im Wald‹. Der namenlose Ich-Erzähler wird gegen seinen Willen von seiner Mutter in ein Ferienlager geschickt, wo er gezwungen ist, sich mit dem Außenseiter Jörg ein Zimmer zu teilen. Es wird schnell klar, dass der Erzähler selbst ein Außenseiter ist. Jörg wird von seinen Klassenkameraden schikaniert, heute würde man es Mobbing nennen. Und nachts lauert ein Wolf im Zimmer. Er hat gelbe Augen und man kann ihn riechen. Rasch ist klar, wofür der Wolf in dieser Geschichte steht. Und dann kommt der Moment, in dem Jörg beim Essen seine Stimme erhebt und »NEIN!« schreit …

Sieben Jahre später ist 2023 aus der Kurzgeschichte ein Roman geworden, der WOLF hat den Titel erobert und der Erzähler einen Namen bekommen. Das Buch ist im Carlsen Verlag erschienen, sodass man es in den Buchhandlungen in der Kinder- und Jugendbuchabteilung finden wird. Dabei können es auch Erwachsene lesen, denn zum einen ist der Roman unglaublich komisch, zum anderen zeigt Stanišić sein ganzes erzählerisches und sprachspielerisches Talent. Selbst beim wiederholten Lesen entdeckt man immer wieder Neues. Kinder und Jugendliche werden das nicht alles erfassen, doch ist es für sie gar nicht notwendig. Jüngere Leser erreicht der Text auf einer anderen Ebene. Das macht WOLF zudem zu einem hervorragenden Vorlesebuch.

Autoren und Autorinnen sollten unbedingt sowohl die Kurzgeschichte als auch den Roman lesen, um zu analysieren, wie Stanišić seine eigene Geschichte als Idee und Grundlage verwendet hat, um daraus einen längeren, besseren und vielschichtigeren Text zu schaffen, der trotz seines ernsten Grundthemas bestens unterhält. Das punktgenaue Scheinwerferlicht der Kurzgeschichte erhellt nun mehr, der großartige Erzähler Saša Stanišić erzählt uns mehr, und seine Figuren bekommen deutlich mehr Tiefe.

Zum wunderbaren Text kommen die wunderbaren Zeichnungen von Regina Kehn, die sich in einer ganz eigenen Art um den Text winden, und die liebevolle Buchgestaltung, die einzelne Seiten auch mal gelb auf schwarz oder schwarz auf gelb präsentiert. Wolfaugengelb.

Und wunderbarerweise lässt auch die Langfassung genügend Leerstellen für die eigene Fantasie und unseren eigenen WOLF.

Wie kam es, dass aus einer Kurzgeschichte unter vielen sieben Jahre später ein Roman wurde? Die Frage hat mich nach der Lektüre nicht losgelassen, und ich habe den Autor einfach danach gefragt.

Den Plan, die Idee und die Geschichte zu erweitern, um das Ganze, aufgrund des Themas, für ein jüngeres Publikum zugänglicher zu machen, habe er schon länger gehabt, schreibt mir Saša Stanišić. Der Erzählband bei Luchterhand habe ein erwachsenes Publikum, der Roman bei Carlsen ganz klar eine jüngere Ausrichtung. Dass WOLF auch von Erwachsenen entdeckt und gelesen werde, freut den Autor.

Die Zusammenarbeit mit Regina Kehn sei entstanden, weil Stanišić ihre Sachen liebe, seit er seinem eigenen Sohn Bücher vorlese. Für ihn und den Verlag sei die Zusammenarbeit einfach perfekt gewesen.

Und der Mut zu Leerstellen? Saša Stanišić schreibt: »Ich habe immer großes Vertrauen in Leser*innen, dass die aus dem, was im Buch davor steht und danach folgt, ihre eigenen Schlüsse ziehen, was dazwischen vorgefallen sein könnte. Literatur, die alles ausschmückt, ist auch öde. Und gerade hier, bei so einem Thema wie Mobbing, finde ich es extrem wichtig, Platz zu lassen für Fantasie sowie für die eigenen Erfahrungen (und den Vergleich mit den Erfahrungen der Protagonist*inen).«

Der WOLF von Saša Stanišić sollte also auch Sie in die Jugendbuchabteilung Ihrer Buchhandlung jagen. Dort steht er und wartet. Mit gelbem Buchrücken.

Wolfgang Tischer

Saša Stanišić; Regina Kehn (Illustrator): Wolf: Ferienlager im Wald. Gebundene Ausgabe. 2023. Carlsen. ISBN/EAN: 9783551652041. 14,00 € » Bestellen bei amazon.de Anzeige oder im Buchhandel

Saša Stanišić; Regina Kehn (Illustrator): Wolf: Kinderbuch von Saša Stanišić. Kindle Ausgabe. 2023. Carlsen. 9,99 € » Herunterladen bei amazon.de Anzeige