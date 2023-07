Die 50. Folge feiern: Schreibwettbewerb zum Schreibzeug-Podcast

Die 50. Folge des Schreibzeug-Podcasts von Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer ist online. Wir feiern es mit einer Sonderfolge und einem lang erwarteten Schreibwettbewerb mit tollen Gewinnen. Endlich! Schreibt eine ganz besondere Geschichte zur 50. Ausgabe des Podcasts für alle, die schreiben – oder auch nicht. Der Einsendeschluss ist kurz vor dem Ende der Podcast-Sommerpause am 10. September 2023.

Dank an alle Schreibzeug-Hörerinnen und -Hörer

Am 8. Mai 2021 ging die erste Folge des Schreibzeug-Podcast online. Alle 14 Tage, immer am Sonntag um 0 Uhr erscheint eine neue Folge zu einem Schreib- oder Buchthema. Heute, am 16. Juni 2023, ist es tatsächlich schon die 50. Folge – trotz Sommerpausen! Die Jubiläums-Folge ist eine ganz besondere, mit der Diana und Wolfgang allen Hörerinnen und Hörern Danke sagen. Danke fürs Zuhören, danke fürs Abonnieren, danke für all die Rückmeldungen und Anregungen und nicht zuletzt ein großes Dankeschön an alle, die für den Podcast gespendet haben.

Mitmachen beim Schreibwettbewerb zur 50. Folge des Schreibzeug-Podcasts

Immer wieder kam die Frage: Wann gibt es endlich wieder einen Schreibwettbewerb? Die Antwort lautet: Jetzt, in Folge 50! Wie immer wird die genaue Aufgabe hier im Text nicht verraten, sie ist im Podcast zu hören. Mit der Schreibaufgabe geht der Schreibzeug-Podcast zudem in die Sommerpause. Genug Zeit also, bis zum Einsendeschluss, dem 10. September 2023 um 23:59 Uhr, an der Geschichte zu feilen.

Bei der Schreibaufgabe zur 50. Folge des Schreibzeug-Podcast gibt es natürlich auch wieder etwas zu gewinnen. Was, das ist ebenfalls im Podcast zu hören.

Schickt uns die Geschichten bitte ausschließlich über das Formular unten. Einsendeschluss ist der 10. September 2023 um 23:59 Uhr. Mit eurer Teilnahme versichert ihr uns, dass die Rechte an der Geschichte bei euch liegen und wir sie – nicht exklusiv – im literaturcafe.de und auf schreibzeug-podcast.de mit eurem Namen veröffentlichen und vertonen dürfen.

Anhören und einsenden

Hört euch die Folge 50 des Schreibzeug-Podcast genau bis zum Schluss an, dann erfahrt ihr, was ihr bei eurer Geschichte beachten müsst und was ihr gewinnen könnt.

Schickt uns dann eure Geschichte bis spätestens zum 10.09.2023 über dieses Formular, dann erreicht sie Diana und Wolfgang sofort. Eines ist jedoch wichtig: Hört euch zuvor die Schreibaufgabe im Podcast an, bevor ihr mitmacht!

Schick uns Deine Geschichte zur 50. Podcast-Folge Wie lautet der Titel Deiner Geschichte? (erforderlich) Deine Geschichte (eingeben oder reinkopieren) (erforderlich) Zeichen: Dein Vorname (erforderlich) Dein Nachname (erforderlich) Straße/ Hausnummer (erforderlich) Dein Wohnort (PLZ/Ort) (erforderlich) Land (erforderlich) E-Mail-Adresse (gültige Mail-Adresse) E-Mail wiederholen (gültige Mail-Adresse) Ja, ich habe die Teilnahmebedingungen im Podcast gehört und bin damit einverstanden. Alle Rechte am Text liegen bei mir und er darf im Podcast und auf literaturcafe.de veröffentlicht werden. Falls Du noch eine Nachricht an uns hast, kannst Du sie hier eingeben:

Abonniert »Schreibzeug« überall, wo es Podcasts gibt, dann erhaltet ihr automatisch kostenlos die neueste Folge. Alle 14 Tage. Immer am Sonntag.

Podcast abonnieren bei:

RSS-Feed | Spotify | Google Podcasts | Apple Podcasts | Deezer | Pocket Casts | Overcast | Podcast Addict

Link ins Web: