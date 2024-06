Bachmannpreis-Podcast: Beobachtungsexzesse am zweiten Lesetag #tddl

Zweiter Lesetag bei den 48. Tagen der deutschsprachigen Literatur und zweite Podcast-Aufnahme live vor Publikum am Lendhafen in Klagenfurt. Gast dieser Folge ist Thomas Wegmann, Professor für Neue Deutsche Literatur an der Universität Innsbruck, mit dem Bozena Badura und Wolfgang Tischer den zweiten Lesetag analysieren. Außerdem schaute Constanze Griessler vorbei, die mit ihrem Team die Social-Media-Kanäle @bachmannwettbewerb des ORF betreut. Und Henrik Szanto spricht über die Entstehung seines Textes.

Zehn von vierzehn Texten sind gelesen, und am zweiten Tag war die Jury-Diskussion lebhafter, die Texte spannender. Oder? Erneut fanden sich am Abend des 29. Juni 2024 um 18:30 Uhr am Lendhafen zahlreiche Menschen ein, um zu hören, wie Bozena Badura, Wolfgang Tischer und ihr zweiter Gast Thomas Wegmann den zweiten Lesetag so fanden.

Thomas Wegmann ist Professor für Neue Deutsche Literatur an der Universität Innsbruck. Seit Jahren besucht er den Literaturwettbewerb mit seinen Studierenden.

Zudem gibt’s in dieser Podcast-Folge ein Gespräch mit Constanze Griessler vom ORF/3sat zu hören, die ebenfalls an den Lendhafen gekommen ist. Mit ihrem vierköpfigen Team betreut sie die Social-Media-Kanäle des Wettbewerbs unter @bachmannwettbewerb (Instagram, Bluesky, Facebook, X).

Außerdem hat sich Wolfgang Tischer nach der Lesung mit dem Autor Henrik Szanto über die Entstehung seines Textes »Eine Treppe aus Papier« unterhalten. Auch dieses Gespräch gibt es im Podcast zu hören.

Besprochen werden die Lesungen vom 28. Juni 2024:

Sophie Stein, D

Henrik Szanto, FIN/UK/D

Denis Pfabe, D

Olivia Wenzel, D

Kaska Bryla, A/POL

Und natürlich gibt es wieder einen Blick auf die Jury. Wie gut war sie am zweiten Tag? Braucht es den »Bad Cop« Philipp Tingler noch? Und darf man so gefühlvoll urteilen wie Mithu Sanyal? All das und noch viel mehr wird im Podcast besprochen.

Vielen Dank an das großartige Publikum am Lendhafen und den Verein Lendhauer, der die Live-Aufnahme auf der Bühne ermöglicht hat.

