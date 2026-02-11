Literaturkurs zum Bachmannpreis 2026: Nach dem Ausfall ist vor dem Neustart

Trotz Budgetkrise gibt es gute Nachrichten: Der Klagenfurter Literaturkurs findet 2026 wieder statt, nachdem er im Vorjahr ausfallen musste. Vom 21. bis 24. Juni, kurz vor dem Bachmannpreis, werden neun Autorinnen und Autoren unter 35 Jahren ihre Texte mit den Tutoren Julia Weber, Thomas Lang und Josef Winkler besprechen können. Die Bewerbung ist ab sofort möglich.

1. Literaturkurs neu

Lange schien es so, dass der Kurs 2026 erneut ausfallen würde, doch die Rettung kam vom Land Kärnten und der Alpen-Adria-Universität, nachdem die Stadt Klagenfurt den traditionsreichen Literaturkurs aus Budgetgründen im Vorjahr 2025 hatte streichen müssen. Das Musilinstitut hat in bewährter Weise die Organisation übernommen, Dominik Srienc leitet den »1. Literaturkurs neu«. Rund 24.000 Euro investiert das Land. Es wäre schade gewesen, wenn es zum Doppeljubiläum keinen Kurs gegeben hätte.

Für Nachwuchsautorinnen und -autoren ist der Kurs mehr als eine Schreibwerkstatt. Der einwöchige Kurs findet stets zeitnah zum Bachmannpreis statt und gilt als »Trainingslager« für spätere Bachmann-Preisträger. Thomas Lang und Therézia Mora hatten den Kurs vor ihren späteren Bachmann-Lesungen besucht, auch 30 weitere Teilnehmende gewannen später bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur einen der Preise. Traditionell lesen die Kursteilnehmer am Nachmittag des Eröffnungstag der »Tage der deutschsprachigen Literatur« im Musil-Haus aus ihren Texten, und Literaturagentinnen und Verlage sehen sich dort nach neuen Schützlingen um.

Die Tutoren 2026

Das diesjährige Tutoren-Team arbeitet bereits seit 2022 zusammen. Thomas Lang gewann 2005 den Bachmannpreis und arbeitet als Redakteur beim Literaturportal Bayern sowie als Lehrer für Literarisches Schreiben. Julia Weber war 2021 selbst Kandidatin beim Bachmannpreis, ihr Debüt »Immer ist alles schön« stand auf der Shortlist des Schweizer Buchpreises. Josef Winkler, selbst in Klagenfurt lebend, erhielt 2008 den Georg-Büchner-Preis.

Wer kann sich für den Literaturkurs bewerben?

Neun Plätze werden vergeben. Voraussetzung ist mindestens eine literarische Veröffentlichung auf Deutsch – Prosaarbeiten in Buchform oder Beiträge für im Buchhandel erhältliche Anthologien und Zeitschriften. Veröffentlichungen im Eigenverlag zählen nicht, Übersetzungen werden ebenfalls nicht akzeptiert. Am Stichtag der Bewerbungsfrist, dem 6. März 2026, dürfen Bewerberinnen und Bewerber nicht älter als 35 Jahre sein.

Die Bewerbung erfolgt per E-Mail an literaturkurs@aau.at und sollte eine anonymisierte Textprobe umfassen (maximal 10 Normseiten, mindestens 12 Punkt, als PDF) sowie einen gesonderten Lebenslauf mit Kurzbiografie, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Einsendeschluss ist der 6. März 2026.

Wer zu den Tagen der deutschsprachigen Literatur 2026 als Kandidatin oder Kandidat eingeladen ist, darf nicht gleichzeitig am Literaturkurs teilnehmen. Die Tutorinnen und Tutoren wählen die Stipendiatinnen und Stipendiaten aus, das Ergebnis wird im April 2026 persönlich mitgeteilt.

Alle Infos zur Ausschreibung gibt es auf bachmannpreis.orf.at.