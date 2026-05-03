Das Literarische Quartett vom Mai 2026: »Ich höre gerne zu. Es ist ganz reizvoll.«

Was war los? Gerade etwas verspätet das Literarische Quartett vom 1. Mai 2026 in der Mediathek nachgeschaut. Eine hervorragende Diskussion, der man gerne mit Genuss und Gewinn folgte. Es tut mir leid, aber ich kann nichts Negatives sagen. So sollte über Bücher im Fernsehen gesprochen werden.

Fans der Quartett-Kritik im literaturcafe.de mögen enttäuscht sein. Menschen, die behaupten, hier würde das Quartett immer nur schlechtgeredet, könnten erst recht enttäuscht sein. Denn die Sendung vom 1. Mai 2026 – halten wir das Datum fest – muss gelobt werden.

Dabei war die letzte Sendung alles andere als lobenswert gewesen, die davor allerdings auch sehr gut. Und jetzt das.

Dabei diskutierten wieder die Immergleichen, zu denen sich diesmal erstmalig Sandra Richter, die Leiterin des Marbacher Literaturachivs, gesellte. Sie fügte sich gut in die Runde ein. Ja, mit Ijoma Mangold, Wolfram Eilenberger und Thea Dorn waren es wieder einmal die, die sich routiniert über Bücher auslassen. Doch nie war das Gespräch langweilig oder nervig. Man unterhielt sich, ließ ausreden, ergänzte, widersprach sich – aber immer im Duktus eines angenehmen Gesprächs und nie besserwisserisch oder um sich zu gefallen oder eine Meinung durchzudrücken.

Die vier redeten über vier Bücher, ohne langweiliges Nacherzählen der Handlung, aber doch so, dass einem – als Nicht-Kenner der Bücher – der Inhalt vermittelt wurde. Man hielt sich nicht mit Nebensächlichem auf, sezierte Inhalte, Absichten und Sprache und weckte durchaus den Wunsch, in die Werke hineinzuschauen und hineinzulesen, um das Urteil selbst zu überprüfen.

Viel mehr soll daher diesmal gar nicht gesagt werden, außer: Chapeau!

Wolfgang Tischer

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Die in der Sendung vom 01.05.2026 besprochenen Bücher: