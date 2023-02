Literarisches Quartett: ZDF sucht Buchhändlerinnen und junge Menschen

Gleich zwei Sonderausgaben des Literarischen Quartetts will das ZDF auf der Leipziger Buchmesse 2023 produzieren. Für beide kann man sich ab sofort bewerben. Zum einen werden Buchhändlerinnen und Buchhändler gesucht, zum anderen Menschen unter 21.

Runde 1: Das Literarische Quartett U21

Nach der erfolgreichen Premiere im letzten Jahr (siehe hier), soll es erneut eine U21-Ausgabe des Literarischen Quartetts geben. Drei junge Menschen diskutieren mit Gastgeberin Thea Dorn über Bücher.

Wer zwischen 15 und 21 Jahre als ist, kann sich bis zum 5. März 2023 mit einem Video beim ZDF bewerben, in dem man ein selbst ausgewähltes Buch vorstellt. »Angesprochen soll sich fühlen, wer gerne Romane liest und Lust & Mut hat, öffentlich und vor der Kamera mit anderen über das Gelesene zu diskutieren«, heißt es auf der Website des ZDF. Wie immer gilt: Vor der Bewerbung nochmals genau die Bedingungen durchlesen.

Laut ZDF findet die Aufzeichnung am 27. April 2023 auf der Leipziger Buchmesse statt. Ausgestrahlt werden soll die Sendung am 28. April 2023 im ZDF-Hauptprogramm.

Runde 2: Das Literarische Quartett – Buchhandelsausgabe

Und gleich noch ein zweites alternativ besetztes Literarisches Quartett will das ZDF auf der Leipziger Buchmesse 2023 produzieren. Für diese Runde werden drei Buchhändlerinnen oder Buchhändler gesucht, die mit Thea Dorn über Bücher diskutieren. Hierfür kann man sich bis zum 20. März 2023 bewerben, entweder ebenfalls per Video oder auch schriftlich. Neben Angaben zur Person muss man sich für diese Runde sowohl einen eigenen Titel aus aktuellen Verlagsprogrammen aussuchen und eines der Bücher, die das »normale« Quartett in den Sendungen seit Oktober 2022 diskutiert hat (Zur Liste siehe unten).

Anders als die U21-Version wird die Buchhandelsausgabe jedoch nicht im Hauptprogramm des ZDF ausgestrahlt, sondern sie wird am 28. April 2023 live in der ZDF-Mediathek gestreamt.

Die genauen Bewerbungsbedingungen sind derzeit (13.02.2023) noch nicht auf der Website des ZDF zu finden, sie können aber beim Börsenblatt nachgelesen werden. Dort findet sich auch die Liste der Bücher der vergangenen Sendungen.

Dass das ZDF mit alternativ besetzten Formaten experimentiert, ist erfreulich. Bereits die erste U21-Ausgabe zeigte, dass junge Menschen genauso kompetent über Bücher sprechen können wir Schauspieler oder Journalisten.