Shitstorm um Lyrikerin Judith Zander: Gedichte lesen muss man manchmal lernen

Judith Zander erhält in diesem Jahr den Peter-Huchel-Preis, einen der wichtigsten Auszeichnungen für Lyrik, der mit 15.000 Euro dotiert ist. Doch als der SWR dies als Mitveranstalter auf Facebook verkündet, hagelt es Häme und Beleidigungen.

»Gedichte sind das, was sich am Ende reimt«

Für viele Menschen sind Gedichte das, was sich am Ende reimt. Der Vierzeiler zu Tante Ernas Geburtstag (»Du wirst heute sechzig Jahr, das ist einfach wunderbar …«) oder die Werke von Julia Engelmann, die unser Herz berührt und die so wunderbar ihre Gefühle in Gedichte packen kann.

Dabei kann und will Poesie so viel mehr leisten. Doch was lyrische Werke angeht, verhalten sich viele wie Tante Erna im Museum*. Die alten Meister, die findet sie toll, denn die konnten noch malen, da kann man noch was erkennen. Doch die modernen und abstrakten Künstler? Was soll das? Ein Farbgekleckse à la Jackson Pollock? Das, sagt Tante Erna, könne sie auch. Das sei doch keine Kunst.

Ähnlich wie Tante Erna lesen offenbar viele Menschen die Gedichte von Judith Zander, von denen der SWR in einem Facebook-Post zur Vergabe des Peter-Huchel-Preises eines zitiert.

Häme gegen Zander, ihre Gedichte und die Veranstalter

Rund eine Woche nach dem Post, hat der Beitrag über 1.600 Kommentare. Die wenigsten davon sind nett oder lobend. Die meisten kübeln Häme aus. Gegen die Gedichte, gegen Zander, gegen die Veranstalter SWR und Land Baden-Württemberg und gegen die Jury. »Verbale Körperverletzung« ist da noch ein netter Kommentar. Immer wieder wird »Hurz!« und »Krawehl!« gerufen, in Anspielung an Hape Kerkeling und Loriot, die sich mit ernst vorgetragenen Nonsens-Texten über die Bildungsbürger lustig machten.

Rasch merkt man aber auch einen anderen Geist: den des Ordnung liebenden Deutschen. So verwendet Judith Zander unter anderem die Kleinschreibung als poetisches Mittel und jemand verlinkt sofort »Groß- und Kleinschreibung – Grammatik und Regeln einfach erklärt!«. Zander verzichtet auf Orientierung gebende Zeichensetzung und jemand kommentiert: »Ein Komma hier und da an der rechten Stelle erleichtert das Verständnis«.

Alles, was Tante Ernas Geburtstagsgedicht richtig macht, macht Zander offenbar falsch. Dabei ist es nicht die Aufgabe der Kunst, Regeln einzuhalten oder zu gefallen oder jeder und jedem leicht zugänglich zu sein.

Man würde bei Ernst Jandl ja auch nicht den Duden und die korrekte Schreibung des Wortes »Schützengraben« verlinken und dem Autor vorwerfen, er solle erst mal richtiges Deutsch lernen.

Klänge und Wörter öffnen Räume

Manchmal kann man Lyrik auch begreifen, ohne sie zu verstehen. Manchmal öffnen allein Klänge und Wörter Räume. Ein Gedicht kann einen Sinn haben, aber der Sinn kann auch darin liegen, keinen zu haben. Oder mehrere.

Judith Zander will uns keinen Sinn vorsetzen. Ihre Gedichte sind vielsinnig und können auf verschiedene Arten und Weisen gelesen werden. Jedes Lesen kann neue Sinnzusammenhänge erschließen. Das ist natürlich etwas anderes als das Geburtstagsgedicht von Tante Erna.

Fehlende orthografische Orientierung

Viele Menschen wollen heutzutage Klarheit, Regeln, Orientierung. Das mag der Grund sein, warum die Gedichte von Judith Zander sie so verstören. Nicht einmal Satzzeichen, Klein- und Großschreibung oder Zeilenenden bieten hier Halt.

Nehmen wir allein den Titel des vom SWR zitierten Gedichtes:

grundlegende

Bereits in diesem einzigen Wort stecken gerade in seiner Kleinschreibung so viele Lesarten, Interpretationen und Möglichkeiten. Es kann als Hauptwort »das Grundlegende« sein, es kann als Adjektiv aber auch eine »grundlegende« Sache sein. Es kann als Hauptwort eine fundamentale Erzählung, eine »Grund-Legende« sein. Oder das lyrische Wir, das sich später im Gedicht meldet, könnte sagen: »Wir sind Grundlegende«. Und selbst damit endet das Spiel mit diesem Wort noch nicht, denn selbst der Grund kann Land und Boden aber auch die Ursache sein. Ein einziges Wort und so viel Poesie. Tante Erna staunt. So hat sie das noch nie gesehen.

Der Horizont eine Pappwand

Gedichte muss man manchmal lesen lernen. Manchmal muss man sich darauf einlassen, den Grund zu verlieren und sich mit der Sprache treiben lassen. Das weitere Gedicht soll nicht weiter analysiert werden, denn es hat so viel Raum und so viele Lesarten.

Man kann das ganze Gedicht »grundlegende« auf lyrikline.de lesen und auch anhören.

So sei am Schluss einer der wenigen nicht hämischen Kommentare bei Facebook zitiert:

Ich bin schon erschüttert, wie faul manche Geister sind.

Da ist der Horizont eine Pappwand.

Wolfgang Tischer

Judith Zander: im ländchen sommer im winter zur see: Gedichte. Gebundene Ausgabe. 2022. dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG. ISBN/EAN: 9783423290104. 20,00 € » Bestellen bei amazon.de Anzeige oder im Buchhandel

Judith Zander: im ländchen sommer im winter zur see: Gedichte. Kindle Ausgabe. 2022. dtv. 18,99 € » Herunterladen bei amazon.de Anzeige

____

* Nachtrag:

Ich wurde gefragt, warum im Beitrag nur Tante Erna erwähnt wird und was denn mit Onkel Otto sei. Ich wollte das eigentlich nicht Öffentlich ansprechen und zum Thema machen. Es wäre so schön, würde Tante Erna mit Onkel Otto zusammen ins Museum gehen, Gedichte lesen usw. Doch leider ist mit Onkel Otto seit Jahren nicht mehr viel los. Ins Museum? Für ihn undenkbar. Meist sitzt er vor dem Fernsehern und macht gar nicht mehr viel und grummelt vor sich hin. Eine traurige Geschichte …