Podcast: Sebastian Hotz (»El Hotzo«) über sein neues MINDSET als Schriftsteller

Er hat 1,3 Millionen Follower bei Twitter und Instagram, doch ein Buch zu schreiben, sei »die Erfüllung von dem, was ich jemals machen wollte«. Das sagt Sebastian Hotz, im Internet besser bekannt als El Hotzo, im Gespräch mit Wolfgang Tischer auf der Leipziger Buchmesse 2023. Dafür verprellt er sogar seinen Chef Jan Böhmermann.

Die Bühne in Halle 5 scheint zu platzen. Smartphones werden hochgehalten, und es wird fotografiert und gefilmt. Sind alle 1,3 Millionen Follower gekommen? Sein Gehirn könne Zahlen über 100 nicht verarbeiten, sagt Hotz, daher seien es 1,3 Millionen, die vor der Bühne stehen.

Hotz ist zum ersten Mal auf der Buchmesse und dann gleich als Bestseller-Autor, denn sein Buch MINDSET ist auf Platz 2 der SPIEGEL-Bestsellerliste eingestiegen.

Auf der Messe sind viele unbekannte Autorinnen und Autoren unterwegs. Und dann kommt so einer mit vielen Followern, schreibt ein Buch und zieht an ihnen vorbei.

Sebastian Hotz gibt sich bescheiden: »Ich habe einfach Glück gehabt, und jeder Mensch, der auf einer Bühne steht, hatte an irgendeinem Punkt großes Glück.« Allerdings müssen auch so viele Follower hart erarbeitet werden.

Sebastian Hotz gehört seit einiger Zeit auch zum Autorenteam des ZDF Magazin Royal von Jan Böhmermann. An diesem Freitag hätte er eigentlich bei der Sendung dabei sein sollen, die an diesem Tag erstmals live ausgestrahlt wird. Doch Hotz hat die Buchmesse vorgezogen, was Böhmermann zu einem entsprechenden Tweet veranlasst:

Eine ausführliche Beschreibung des Bühnenauftritts mit Fotos ist beim MDR unter dem Titel »El Hotzo: “Ich empfehle den Ladendiebstahl”« nachzulesen.

