Das literaturcafe.de auf der Leipziger Buchmesse 2023 – Halle 5 Stand A609

Besuchen Sie uns auf der Leipziger Buchmesse vom 27. bis 30. April 2023. Sie finden das literaturcafe.de in Halle 5 Stand A609. Außerdem gibt es Gespräche mit Arno Geiger, Sebastian Hotz, Laura Kneidl und Ursula Poznanski, einen Podcast-Workshop, Live-Podcasts und den Vortrag »Wie finde ich einen Verlag für mein Manuskript?«

Endlich findet die Leipziger Buchmesse wieder statt. Und auch das literaturcafe.de ist dort vom 27. bis 30. April 2023 wieder mit einem Stand vertreten. Schauen Sie vorbei und machen Sie am besten einen Termin aus, wenn jemand für Sie am Stand sein soll. Schreiben Sie uns an redaktion@literaturcafe.de mit dem Betreff »Messetermin«.

Denn neben dem Stand gibt es eine ganze Reihe an Aktivitäten, Workshops und Gesprächen:

Täglich um 13 Uhr gibt es unweit des Messestandes auf der Bühne autoren@leipzig in Halle 5 A700 Gespräche mit Autorinnen und Autoren: Arno Geiger, Sebastian Hotz, Laura Kneidl und Ursula Poznanski werden dort sein. Weitere Infos zu den Gesprächen und die genauen Termine finden Sie hier »

Vom vom 28. bis 30. April 2023 findet täglich um 15 Uhr die Live-Aufnahme des Schreibzeug-Podcast mit Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer statt (Leseinsel autoren@leipzig – Halle: 5, Stand: A305). Stellen Sie Ihre Fragen rund ums Schreiben und Veröffentlichen. Weitere Infos zu den Podcast-Aufnahmen und die genauen Termine finden Sie hier »

Am Freitag, 28. April 2023 von 16:30 Uhr bis 18 Uhr findet ein kostenloser Podcast-Workshop mit Wolfgang Tischer für Autorinnen, Autoren und Verlage statt (Congress Center Leipzig (CCL) – Vortragsraum 9). Weitere Infos zum Podcast-Workshop finden Sie hier »

Am Donnerstag, 27. April 2023 um 15 Uhr gibt’s auf der Leseinsel autoren@leipzig – Halle: 5, Stand: A305 den Vortrag »Wie finde ich einen Verlag für mein Manuskript? Oder ist Self-Publishing besser?«

Warum es schwieriger wird, veröffentlicht und gelesen zu werden. Und was man dagegen tun kann.

»Wie finde ich einen Verlag? Oder: Brauche ich überhaupt noch einen Verlag?« Vor genau 10 Jahren hielt Wolfgang Tischer vom literaturcafe.de mit diesem Titel einen Vortrag auf der Leipziger Buchmesse. 2023 ist das Thema aktueller denn je. Denn die Situation ist für Autorinnen und Autoren leider nicht besser geworden. Verlage streichen ihre Programmplätze. Was vor 10 Jahren noch verlegt worden wäre, wird heute mit Bedauern abgelehnt. Warum ist das so? Wie stellt sich die Situation heute dar? Welche Manuskripte haben noch Chancen bei Verlagen? Wie kann ich diese erhöhen? Welche Alternative bietet sich im Self-Publishing?

Seit vielen Jahren berät und informiert Wolfgang Tischer vom literaturcafe.de Autorinnen und Autoren zur Verlagssuche und zum Self-Publishing. Der Vortrag analysiert die aktuelle Situation und Wolfgang Tischer gibt Tipps.

Am Samstag, 29. April 2023, ist Wolfgang Tischer von von 10 Uhr bis 12:30 Uhr Referent auf der Leipziger Autor:innenrunde. Thema »Rezension, Lesermeinung und Shitstorm – Über Kritik und den Umgang damit«. Weitere Infos zur Leipziger Autor:innenrunde »

Sehen wir uns in Leipzig bei einer oder mehreren Veranstaltungen oder am Stand des literaturcafe.de Halle 5, A609? Wir freuen uns!