Zur Leipziger Buchmesse findet endlich auch die Leipziger Autor*innen­runde am 29. April 2023 wieder vor Ort statt. Die »Autor*innenkonferenz auf Augenhöhe« bietet eine Vielzahl an relevanten Themen für alle Autorinnen und Autoren. Wer dabei sein will, sollte sich jetzt anmelden.

In Format und Umfang ist diese Konferenz einzigartig. Ein Saal mit runden Tischen, an denen am Messe-Samstag, 29. April 2023 von 10 bis 17 Uhr insgesamt 66 Gespräche zu den verschiedensten Themen stattfinden. Dabei kann man zwischen den Tischen wechseln und jedes Thema wird gleich zweimal angeboten. Veranstaltet wird die Konferenz von der Leipziger Buchmesse in Kooperation mit Leander Wattig.

Nach einer kurzen Einführung der jeweiligen Referentin oder des Referenten, wird am Tisch über das Thema diskutiert. Der genaue Ablauf kann auf der Website der Autor:innerunde eingesehen werden. Dort finden sich auch die Referierenden und Themen. So geht es diesmal u. a. um:

Wie bekomme ich ein erstes Feedback zu meinem Manuskript?

TikTok vs. Instagram – Überholt BookTok bald Bookstagram?

Einfach nur vorlesen? Alles, was du zum Hörbuchsprechen wissen willst

Unsichtbare Optimierer, pedantische Nörgler, Text-Hebammen – was Lektor*innen für Ihren Text leisten können

Wie kommt man als Autor*in durch Krisenzeiten?

Warum ein Kapitel nicht mit dem Aufwachen beginnt und Adverbien oft überflüssig sind – über die häufigsten Anfängerfehler beim Schreiben und wie man sie vermeidet

Storytelling nach Aristoteles in 5 Schritten. Das Erfolgsrezept seit mehr als 2000 Jahren.

Probleme mit dem Verlag vermeiden und lösen – der perfekte Verlagsvertrag

Auch Wolfgang Tischer vom literaturcafe.de ist mit dabei. Er spricht und diskutiert von 10 Uhr bis 12:30 Uhr zum Thema »Rezension, Lesermeinung und Shitstorm – Über Kritik und den Umgang damit«.

Die Anzahl der verfügbaren Tickets ist aufgrund des Tischrundenformats begrenzt und seit dem Start im Jahr 2013 war die Konferenz stets ausverkauft. Nach drei Jahren Pause als Präsenzformat vor Ort (2021 fand die Runde digital statt), dürfte das Interesse groß sein. Die Tickets kosten 85 Euro (inkl. Eintritt zur Leipziger Buchmesse) oder 70 Euro nur für die Konferenz.

Link ins Web:

Hinweis: Das literaturcafe.de ist Medienpartner der Leipziger Autor*innen­runde