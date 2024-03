Klaus-Peter Wolf, Martin Sonneborn, J. S. Wonda, Elias Hirschl und Markus Heitz – literaturcafe.de auf der Leipziger Buchmesse 2024

Gespräch mit Sebastian Fitzek auf der Bühne der Leipziger Buchmesse 2017 (Foto: Birgit-Cathrin Duval)

In Kooperation mit der Leipziger Buchmesse präsentiert das literaturcafe.de wieder hochkarätigen Autorinnen und Autoren. In diesem Jahr Klaus-Peter Wolf, Martin Sonneborn, J. S. Wonda, Elias Hirschl und Markus Heitz auf der Bühne Forum autoren@leipzig in Halle 5 B700. Hier sind alle Termine.



Elias Hirschl: CONTENT – Schreiben mit oder wie ChatGPT

Donnerstag, 21. März 2024 um 13 Uhr, Forum autoren@leipzig Halle 5 B700

Elias Hirschl (Foto: Wolfgang Tischer)

Lässt sich ChatGPT kreativ für Romane nutzen? Für seinen Roman „Content“ hat Elias Hirschl mit KI-generierten Texten experimentiert.

Die Welt geht unter. Doch bis dahin arbeitet die Erzählerin in Elias Hirschls neuem Roman in der Content-Farm Smile Smile Inc. und schreibt sinnbefreite Listen-Artikel, die Clicks generieren sollen. (Nummer 7 wird Sie zum Weinen bringen!) Die sind genauso bedeutungslos wie die Memes und YouTube-Videos, die ihre Kolleginnen produzieren. Oder die Start-ups, die ihr Freund Jonas im Wochenrhythmus gründet, während die Stadt brennt.

Elias Hirschl im Gespräch mit Wolfgang Tischer über das Schreiben am Puls der Online-Welt

Donnerstag, 21. März 2024 um 13 Uhr auf der Bühne Forum autoren@leipzig Halle 5 B700

Jane S. Wonda: Very Bad Kings und das WondaVersum

Freitag, 22. März 2024 um 13 Uhr, Forum autoren@leipzig Halle 5 B700

J. S. Wonda (Foto: Look Lovely Photo Art)

Über die dunklen Seiten von New Adult und das selbstorganisierte Autorinnenleben. Bestseller-Autorin und Selfpublisherin Jane S. Wonda über ihre Bücher und ihr Leben als Autorin.

Jane S. Wonda ist eine der erfolgreichsten Autorinnen in Deutschland und regelmäßig auf der SPIEGEL Bestsellerliste zu finden. Sie ist in Genres Unterwegs, die besonders viel „Spice“ versprechen: Dark New Adult und Dark Romance. Was fasziniert die Autorin und was die Leserinnen an diesen Genres? Wie schafft es die Autorin, als Selfpublisherin 30 bis 40 Romane zu schreiben und den eigenen Erfolg zu organisieren?

Jane S. Wonda im Gespräch mit Wolfgang Tischer vom literaturcafe.de

Freitag, 22. März 2024 um 13 Uhr auf der Bühne Forum autoren@leipzig Halle 5 B700

Klaus-Peter Wolf: Ostfriesenhass

Samstag, 23. März 2024 um 13 Uhr, Forum autoren@leipzig Halle 5 B700

Der aktuelle Krimi »Ostfriesenhass« von Klaus-Peter Wolf

Der neue Fall für Ann Kathrin Klaasen. Wie wird man zum literarischen Serientäter? Klaus-Peter Wolf über seine Ostfriesland-Krimis.

Mittlerweile zum 18. Mal lässt Klaus-Peter Wolf seine Hauptkommissarin Ann Kathrin Klaasen und ihr Team in Ostfriesland ermitteln. Regelmäßig landen die Bücher auf der SPIEGEL-Bestsellerliste. Wie hat der Autor das geschafft? Beruhigt ihn der vermeintlich verlässliche Erfolg oder ist jedes Buch eine neue Herausforderung? Im Gespräch mit Wolfgang Tischer vom literaturcafe.de berichtet Klaus-Peter Wolf, wie man am Schreibtisch und im Café zum literarischen Serientäter wird, der erfolgreich Serienmörder erfindet.

Klaus-Peter Wolf im Gespräch mit Wolfgang Tischer vom literaturcafe.de

Samstag, 23. März 2024 um 13 Uhr auf der Bühne Forum autoren@leipzig Halle 5 B700

Martin Sonneborn: Herr Sonneborn bleibt in Brüssel

Samstag, 23. März 2024 um 16 Uhr, Forum autoren@leipzig Halle 5 B700

Martin Sonneborn (Foto: Wolfgang Tischer)

Neue Abenteuer im Europaparlament. Martin Sonneborn über Bücher, Politik und andere irrsinnige Dinge.

Inzwischen ist Martin Sonneborn nicht mehr so naiv: Als er 2019 zum zweiten Mal für DIE PARTEI ins Europaparlament gewählt wird, weiß er bereits, wie in der EU Politik gemacht wird – und kennt alle Tricks. Das ist auch gut so, denn in seiner zweiten Amtszeit geht es in Europa um alles. (Fast). Und eine dritte Amtszeit steht ihm möglicherweise bevor.

Martin Sonneborn im Gespräch mit Wolfgang Tischer vom literaturcafe.de

Samstag, 23. März 2024 um 16 Uhr auf der Bühne Forum autoren@leipzig Halle 5 B700

Markus Heitz: Schnitzel-Surprise

Sonntag, 24. März 2024 um 14 Uhr, Forum autoren@leipzig Halle 5 B700

Markus Heitz (Foto: Birgit-Cathrin Duval)

Eine bitterbös-komische Persiflage auf alle Koch- und Backshows im TV – und auf Thomas Mann Vorwiegend schreibt Markus Heitz Phantastik und Horror. Mit Schnitzel Suprise wagt er Neues.

»Schnitzel Suprise« ist eine Satire auf Koch- und Backshows im TV: Thomas »Thom« Mann, Inhaber des »Manni’s Schnitzeleck«, war einst der beste Koch-Azubi seines Jahrgangs, hatte ein eigenes Restaurant und den ersten Stern in Griffweite. Doch dann endete der steile Aufstieg in der Schnitzelkneipe. Thom droht das finanzielle Ende. Da wird ein junger, findiger TV-Produzent auf ihn aufmerksam, und schon ist er mitten drin im Kochzirkus: Er soll bei »Restaurantretter am Limit« eine möglichst schlechte Figur machen, eine Koch-Kuppel-Show moderieren, sich »um Topf und Kragen« kochen, bei »Kitchen Machinista« Küchengeräte testen. Und vieles Absurde mehr. Das volle Küchenchaos ist bereits vorprogrammiert …

Markus Heitz im Gespräch mit Wolfgang Tischer vom literaturcafe.de

Sonntag, 24. März 2024 um 14 Uhr auf der Bühne Forum autoren@leipzig Halle 5 B700

Vortrag am Donnerstag: Coachen bis der Verlag kommt?

Donnerstag, 21. März 2024 um 15 Uhr, Forum autoren@leipzig Halle 5 B700

Wolfgang Tischer auf der Leipziger Buchmesse

Wie fällt man in der Masse der Schreibenden auf? Und wofür sollte man besser kein Geld ausgeben? Was sollte man besser lassen?

Jede und jeder will ein Buch schreiben und erfolgreich sein. Wie aber fällt man in der Masse der Schreibenden überhaupt noch auf? Mittlerweile gibt es unzählige Schreibcoaches, die sich den Autor:innen andienen. Sie kennen angeblich den Weg zum Erfolg, versprechen erfolgreiche Marketingstrategien und entwerfen die passende Social Media Strategie. Was aber bringt das wirklich? Sind all die Dinge ihr Geld wert? Was ist mit Schreibwettbewerben oder Online-Plattformen, die Erfolge und Veröffentlichungen versprechen?

Wolfgang Tischer vom literaturcafe.de kennt die Szene wie kein anderer und warnt vor zu hohen Erwartungen – und sinnlos investiertem Geld.

Eine Coaching-Session der besonderen Art mit Wolfgang Tischer

Donnerstag, 21. März 2024 um 15 Uhr auf der Bühne Forum autoren@leipzig Halle 5 B700

Freitag bis Sonntag: Schreibzeug-Podcast live!

Freitag bis Sonntag, 22.-24. März 2024 immer um 15 Uhr, Forum autoren@leipzig Halle 5 B700

Wolfgang Tischer auf der Leipziger Buchmesse

Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer nehmen ihren Schreibzeug-Podcast erneut live vor Publikum auf der Leipziger Buchmesse auf. Vom Messe-Freitag bis zum Messe-Sonntag immer um 15 Uhr (22.-24. März 2024, Halle 5 B700). Seid in Leipzig vor Ort dabei, und stellt den beiden eure Fragen rund ums Schreiben und Veröffentlichen von Büchern.

Alle weiteren Infos zu Schreibzeug live! gibt es hier »

Tipp: Anmelden zur Leipziger Autor*innen­runde 2024

Tischgespräche auf der Leipziger Autorenrunde (Foto: Leipziger Buchmesse)

Am Messe-Samstag findet erneut die »Leipziger Autor*innerunde 2024« statt. Die laut Eigenbeschreibung »Selfpublishing- und DIY-Konferenz auf Augenhöhe« bietet eine Vielzahl an relevanten Themen für alle Autorinnen und Autoren. Wer dabei sein will, sollte sich jetzt anmelden. Alle Themen und Referenten und Infos zu den Tickets finden sich unter autorinnenrunde.de

Auch Wolfgang Tischer vom literaturcafe.de ist wieder als Referent mit dabei. Er spricht und diskutiert von 10:20 Uhr bis 11:50 Uhr zum Thema »Erfolgreiche Medien- und Pressearbeit (nicht nur) für Self-Publisher*innen«.

Sehen wir uns in Leipzig?