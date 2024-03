Das Debüt: »Birobidschan« von Tomer Dotan-Dreyfus gewinnt Bloggerpreis

Die fünf Titel der Shortlist für »Das Debut 2023«

Seit 2017 vergibt das literaturaffine Team um Initiatorin Bozena Badura den Bloggerpreis »Das Debut« für das beste Romandebüt des jeweils vergangenen Jahres. Ehemalige Preisträger sind z. B. Shida Bazyar (»Nachts ist es leise in Teheran«, 2016), Bettina Wilpert (»Nichts, was uns passiert«, 2018) oder Deniz Ohde mit »Streulicht« (2020). Isa Tschierschke war diesmal in der Bloggerjury mit dabei.

Logo des Bloggerpreises

Im vergangenen Jahr 2023 wurden von den Verlagen über 90 Titel eingereicht. Daraus wurde im Januar 2024 eine Shortlist von fünf Titeln erstellt, die ein Dutzend Buchblogger bewerten sollte. Am Sonntag, dem 3. März 2024 wurde der Gewinnertitel verkündet.

Ein Debüt ist die Stunde der Lektorinnen

2024 bin ich mit meinem Blog Lightning-Bug.de mit in der Jury von »Das Debüt«. Bei einer Lesung von Karen Duve in Osnabrück Anfang Februar frage ich unter dem Eindruck meiner neuen Verpflichtung: »Frau Duve, wie blicken Sie heute auf Ihr Frühwerk?« Die Antwort ist kurz und prompt: »Eine gute Lektorin ist wichtig.«

Ich fahre nach Hause, fange an zu lesen und merke schnell, was sie meint. Nicht alles, was Spaß macht zu schreiben, erzeugt das gleiche Gefühl beim Lesen. Seitenlange Listen mit technischen Details zur Papierherstellung, Einzelheiten der eigenen Befindlichkeit an einem Sonntagmorgen ohne W-LAN oder die Schilderung von Verdauungsstörungen sollten eine Romanhandlung nicht dominieren.

Es ist kalt auf der Shortlist

Auffällig ist, dass bei allen Titeln der Shortlist (und auch bei vielen anderen Debüts von 2023) das Thema »Verschwinden« und »Unsichere Welten« dominiert. Die Protagonisten bewegen sich durch unzuverlässige Geschichten, in denen sich mehrere Realitäten gegeneinander zu verschieben scheinen. Außerdem frieren die Figuren in allen (!) fünf Büchern. Es ist kalt auf der Shortlist!

In »Kaspar« von Viktor Gallandi begibt sich ein Teenager als Praktikant einer mysteriös bleibenden Firma auf die abenteuerliche Suche nach einem abtrünnigen Abteilungsleiter. Zähneklappernd übernachtet er im kalten Auto. Hier mein Leseeindruck.

In »Zeiten der Langeweile« von Jenifer Becker (Leseeindruck) versucht eine junge Frau, ihre digitalen Spuren im gesamten Internet zu verwischen. Leere und Kälte, die dadurch in ihrem Alltag entstehen, spiegeln sich im Berliner Wetter. Die Ich-Erzählerin muss eine Daunenjacke über ihren Wintermantel ziehen.

In »Tunnel« von Grit Krüger (Leseeindruck) kämpft eine Alleinerziehende mit ihrer Tochter um Einkommen, Würde und ein bisschen gute Laune. Sie nimmt einen Job mit Kost und Logis im Pflegeheim auch deshalb an, um endlich mal wieder eine funktionierende Heizung zu haben.

Magdalena Saigers »Was ihr nicht seht oder Die absolute Nutzlosigkeit des Mondes« (Leseeindruck) beschreibt das manische Kunstprojekt eines Aussteigers, der in seinem Schaffen unsichtbar bleiben will. Mit der einzigen Person, die sonst noch in dem aufgelassenen Braunkohle-Abbaugebiet wohnt, das er sich für sein Werk ausgesucht hat, sitzt er abends am provisorischen Feuer, an dem beide sich etwas wärmen können.

Der Siegertitel »Birobidschan« von Tomer Dotan-Dreyfus (Leseeindruck) verknüpft kunstvoll drei Handlungsstränge und viele magische Elemente zu einem Portrait eines kibbuzähnlichen Schtetls in Sibirien. Ein Kollektiv von Figuren mit jüdischen und schamanischen Traditionen lebt hier eine eigene Form des Sozialismus. Und die Leichen findet man in dieser Geschichte im Schnee liegend.

Mit nur einem (!) Punkt Abstand bei den Jury-Stimmen landete Grit Krügers »Tunnel« auf dem zweiten Platz und auf dem dritten Magdalena Saigers »Was ihr nicht seht«.

Auszüge aus den Bewertungen der Jury-Mitglieder und mehr Informationen zu »Das Debüt« gibt es auf der Website des Bloggerpreises.

Isa Tschierschke