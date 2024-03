»Der Buchladen am Ende der Welt« von Ruth Shaw: Warum so viel Krimskrams?

Ruth Shaws Lebensgeschichte ist unglaublich. Sie hat diese in einem Buch veröffentlicht. Doch das Ergebnis mit dem Titel »Der Buchladen am Ende der Welt« ist leider ein getrübtes Lesevergnügen. Sie hätte es besser machen können.

In »Der Buchladen am Ende der Welt« erzählt Ruth Shaw aus ihrem abenteuerlichen Leben und Geschichten aus ihrer kleinen Buchhandlung in Neuseeland. Das klingt vielversprechend. Geschichten über Bücher und Buchhandlungen kommen bei begeisterten Lesern immer gut an. Das liegt in der Natur der Sache. Wer Bücher liebt, liebt meist auch ungewöhnliche Buchhandlungen.

Die heute über 80-jährige Neuseeländerin eröffnete mit 70 Jahren einen Buchladen. Quasi als Hobby in der Rente. Auf der Website des Verlages sowie im Innenteil des Buches findet man Bilder des »Wee Bookshops« mitten im Grünen im Süden Neuseelands. Besser gesagt der Bookshops – denn mittlerweile sind es mehrere Buchläden, sie erweiterte das reguläre Lädchen um eines für Kinder und einen Außenbereich mit Büchern, für die sich vor allem Männer interessieren.

Kurze Anekdoten aus den Bookshops bilden einen Teil von »Der Buchladen am Ende der Welt«. Diese wechseln sich ab mit Geschichten aus dem bewegten Leben von Ruth Shaw.

»Wie viel Geschichte passt in ein Leben?«, fragt man sich bei der Lektüre. Es ist unglaublich, was diese Frau alles mitgemacht und gemacht hat. Sie durchlebte viele Schicksalsschläge. Immer wieder brach sie alles ab und fing ganz neu an, rebellisch, ruhe- und rastlos. Erst im fortgeschrittenen Alter traf Ruth Shaw ihre Jugendliebe Lance wieder. Sie heiratete ihn (nach einer gescheiterten Verlobung in sehr jungen Jahren), wurde sesshaft und betreibt nun mit seiner Hilfe ihre Wee Bookshops.

Ruth Shaw arbeitete in ihrem langen Leben als Köchin für einen Erzbischof, Schweinezüchterin, private Krankenschwester, Streetworkerin und Skipperin – um nur ein paar ihrer Jobs zu nennen. Sie segelte zudem jahrelang über den Pazifik. Ihre Geschichte ist es wert, erzählt zu werden. Ruths Botschaft, die sie vorlebt: »Egal was passiert, gib nie auf. Gehe deinen Weg.« Und das zu einer Zeit, in der dies für Frauen alles andere als selbstverständlich war.

Das mag nach einer spannenden Lektüre klingen.

Leider liest sich das Buch holprig und sperrig.

Dies liegt einerseits an den Buchladen-Anekdoten, die sich mit Kapiteln aus dem Leben der Autorin abwechseln. Die Auswahl wirkt teilweise beliebig und unterbricht den Lesefluss, anstatt für Abwechslung und Spannung zu sorgen.

Eine der Anekdoten, die auf die Passage vom Tod ihres Kindes folgt, wirkt fehl am Platz. Allgemein hätte den Kapiteln mehr Tiefe gut getan. Mehr Raum, um das ganze Schicksal und die vielen Veränderungen im Leben der Autorin zu verarbeiten. Anders gesagt: Mehr »Show, don’t tell«.

Kann das Holpern beim Lesen auch an der deutschen Übersetzung liegen? In einigen Rezensionen auf Bewertungsportalen wird dies gemutmaßt. Sehen wir uns den ersten Satz des Buches im Original an:

»On the corner of Hillside Road and Home Street, opposite Lake Manapouri, sit Two Wee Bookshops, painted in a medley of bright colours and surrounded by plants, curiosities and the odd bookshop pet or two.«

Die deutsche Übersetzung von Anja Samstag lautet:

»Unweit des Lake Manapouri, an der Ecke Hillside Road und Home Street, stehen zwei kunterbunt bemalte winzig kleine Buchläden, umgeben von Pflanzen, allerlei Krimskrams und dem ein oder anderen Haustier, das hier wohnt.«

Im Englischen sitzen die Buchläden, was etwas kreativer klingt, im Deutschen stehen sie. Aus dem »Wee« im Eigennamen wurde in der Übersetzung ein »winzig klein«. »Curiosities« wurde zu »allerlei Krimskrams«. Das Englische klingt – wie so oft – intuitiv schöner und flüssiger. Jedoch liegt das an der Sprache allgemein und nicht an der Übersetzung, an der man auf den ersten Blick nichts bemängeln kann. Vielmehr wird ein Problem des Buches gleich im ersten Satz offensichtlich: Die genauen Beschreibungen. Welchen Leser am hiesigen Ende der Welt interessiert die Straßenecke? Die kann man auch googeln. Die Details sollen Authentizität vermitteln, verwirren und langweilen aber.

Ein weiteres Beispiel: »Als ich 1969 zur Crew stieg, war die Curry Sark ein Einmaster mit Marconi-Takelung und einem 44-PS-Motor von Fordson. Sie führte elf Segel, darunter drei Sturmsegel aus Leinen. Der Spinnaker war 186 Quadratmeter groß und Gennaker 116 Quadratmeter. Die Cutty Sark war 1953 an Bill Bradly verkauft worden. Er nahm mit ihr an der Whangarei-Nouméa- und an der Sydney-Hobart-Regatta teil.«

Wie bitte? Solche Stellen kommen zu oft vor, als dass man locker darüber hinweglesen könnte.

Das Buch ist voll von Ortsbeschreibungen, Eigennamen, Fachbegriffen und überflüssigen Details. Das liefert Nicht-Ortsansässigen oder Laien keinen Mehrwert.

An dieser Stelle könnte man sich fragen, was im Lektorat los war? Hat man aus wirtschaftlichen Gründen über die Schwachstellen hinweggesehen? Wohl wissend, dass sich ein Buch mit dem Titel »Der Buchladen am Ende der Welt – Eine wahre Geschichte über ein abenteuerliches Leben und die Liebe zum Lesen« mit einem hübschen Cover sowieso verkauft? Wäre es ohne die Details zu dünn geworden?

Schade. Man hätte Besseres aus der Geschichte von Ruth Shaw machen können.

Juliane Hartmann

