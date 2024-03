Schreibzeug-Podcast live auf der Leipziger Buchmesse 2024

Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer nehmen ihren Schreibzeug-Podcast erneut live vor Publikum auf der Leipziger Buchmesse auf. Vom Messe-Freitag bis zum Messe-Sonntag immer um 15 Uhr (22.-24. März 2024, Halle 5 B700). Seid in Leipzig vor Ort dabei, und stellt den beiden eure Fragen rund ums Schreiben und Veröffentlichen von Büchern.

Live auf der Leipziger Buchmesse 2024

Die Podcaster Diana Hillebrand (Schriftstellerin) und Wolfgang Tischer (Literaturkritiker) reden im Podcast »Schreibzeug« über das Schreiben und Buchthemen. Es geht um Schreibtechniken, Bücher, Veröffentlichungen und über das Reichsein. Für alle, die schreiben – oder auch nicht. Alle 14 Tage erscheint eine neue Folge ihres erfolgreichen Schreibzeug-Podcasts. »Schreibzeug« gibt es überall dort zu hören, wo es Podcasts gibt.

Nach der erfolgreichen Live-Premiere auf der Leipziger Buchmesse 2023 nehmen Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer auf der diesjährigen Leipziger Buchmesse 2024 den Podcast erneut live vor Publikum auf. Vom Messe-Freitag bis zum Sonntag, immer um 15 Uhr. Seid dabei und stellt den beiden eure Fragen rund ums Schreiben und Veröffentlichen von Büchern.

Stellt eure Fragen vor Ort oder vorab per E-Mail

Fragen können direkt vor Ort gestellt werden. Wer nicht vor Ort in Leipzig dabei sein kann, kann Fragen auch vorab via E-Mail einreichen, am besten über das Kontakt-Formular auf der Website zum Podcast unter schreibzeug-podcast.de. Die Veranstaltungen werden später auch als Mitschnitt im Podcast zu hören sein.

Wann: Die Termine

Wo: Der Ort

Bühne autoren@leipzig – Halle 5 B700 der Leipziger Buchmesse

Abonniert »Schreibzeug« überall, wo es Podcasts gibt, dann erhaltet ihr automatisch kostenlos die neueste Folge. Alle 14 Tage. Immer am Sonntag.