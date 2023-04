Arno Geiger, Sebastian Hotz, Laura Kneidl und Ursula Poznanski – Gespräche auf der Leipziger Buchmesse 2023

In Kooperation mit der Leipziger Buchmesse präsentiert das literaturcafe.de endlich wieder Gespräche mit hochkarätigen Autorinnen und Autoren. In diesem Jahr mit Arno Geiger, Sebastian Hotz, Laura Kneidl und Ursula Poznanski. Immer um 13 Uhr auf der Bühne Forum autoren@leipzig in Halle 5 A700.



Donnerstag, 27. April 2023 um 13 Uhr, Forum autoren@leipzig Halle 5 A700

Arno Geiger: Das glückliche Geheimnis

Der Autor Arno Geiger berichtet über das Schreiben und den nicht einfachen Weg zum Erfolg.

Frühmorgens bricht ein junger Mann mit dem Fahrrad in die Straßen der Stadt auf. Was er dort tut, bleibt sein Geheimnis. Zerschunden und müde kehrt er zurück. Und oft ist er glücklich. Jahrzehntelang hat Arno Geiger ein Doppelleben geführt. Jetzt erzählt er davon, pointiert, auch voller Witz und mit großer Offenheit. Wie er Dinge tat, die andere unterlassen. Wie gewunden, schmerzhaft und überraschend Lebenswege sein können, auch der Weg zur großen Liebe. Wie er als Schriftsteller gegen eine Mauer rannte, bevor der Erfolg kam. Und von der wachsenden Sorge um die Eltern. Ein Buch voller Lebens- und Straßenerfahrung, voller Menschenkenntnis, Liebe und Trauer.

Arno Geiger im Gespräch mit Wolfgang Tischer vom literaturcafe.de

Donnerstag, 27. April 2023 um 13 Uhr auf der Bühne Forum autoren@leipzig Halle 5 A700

Freitag, 28. April 2023 um 13 Uhr, Forum autoren@leipzig Halle 5 A700

Sebastian »El Hotzo« Hotz: Mindset

Sebastian Hotz, besser bekannt als El Hotzo, im Gespräch über seinen ersten Roman.

Sebastian Hotz wurde im Internet unter dem Pseudonym »El Hotzo« bekannt. Mit einer beachtlich hohen Frequenz veröffentlicht er auf Twitter und Instagram gesellschaftskritische und treffsichere Postings. Millionen Menschen folgen ihm dort. Mittlerweile ist Hotz Autor beim ZDF Magazin Royale mit Jan Böhmermann und Podcaster (»Hotz & Houmsi«). »Mindset« ist der Titel des ersten Romans, den Sebastian Hotz geschrieben hat. Es geht darin um Maximilian Krach, der alles hat, was sich ein im Internet sozialisierter junger Mann im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts wünschen kann: teure Uhren, eine amtliche Anzahl Follower, eine so einfache wie geniale Geschäftsidee und einen unerschütterlichen Glauben an die eigene Einzigartigkeit. In vollbesetzten Seminarräumen in mittleren und kleinen deutschen Großstädten will er anderen das richtige »Mindset« vermitteln, das zum Erfolg führt. Und dann ist da Mirko, der sich aufmacht, mit Maximilians Hilfe aus seinem trostlosen Alltag auszubrechen.

Sebastian Hotz spricht mit Wolfgang Tischer über »Mindset« und den Erfolg im Internet.

Freitag, 28. April 2023 um 13 Uhr auf der Bühne Forum autoren@leipzig Halle 5 A700

Samstag, 29. April 2023 um 13 Uhr, Forum autoren@leipzig Halle 5 A700

Laura Kneidl: Vergiss uns. Nicht.

Bestseller-Autorin Laura Kneidl im Gespräch über ihre Bücher und das Schreiben.

Egal ob »New Adult« oder »Fantasy«, ein neues Buch von Laura Kneidl ist stets auf der Bestsellerliste zu finden. Mit »Vergiss uns. Nicht.« ist soeben der dritte Band der »Berühre mich nicht Reihe« erschienen, in dem sie Aprils und Gavins Geschichte erzählt. Auch dieses Buch schaffte es auf Anhieb auf Platz 1.

Laura Kneidl wurde 1990 in Erlangen geboren und studierte Bibliotheks- und Informationsmanagement in Stuttgart. Inspiriert von ihren Lieblingsbüchern begann sie 2009 an ihrem ersten eigenen Roman zu arbeiten.

Wolfgang Tischer vom literaturcafe.de spricht mit Laura Kneidl über ihre Bücher, das Schreiben, den Weg zum Erfolg und den Kontakt zu Leserinnen und Lesern.

Laura Kneidl im Gespräch mit Wolfgang Tischer vom literaturcafe.de

Samstag, 29. April 2023 um 13 Uhr auf der Bühne Forum autoren@leipzig Halle 5 A700

Sonntag, 30. April 2023 um 13 Uhr, Forum autoren@leipzig Halle 5 A700

Ursula Poznanski: Böses Licht

Die österreichische Autorin Ursula Poznanski schreibt nicht nur erfolgreiche Jugendbücher, sondern ebenso erfolgreiche Krimis.

Für ihren Thriller Erebos erhielt Ursula Poznanski 2011 den deutschen Jugendliteraturpreis der Jugendjury. Zudem schreibt Poznanski erfolgreich Krimis, die ebenfalls vorn auf der Bestsellerliste landen. »Böses Licht« ist der zweite Roman mit Ermittlerin Fina Plank, die sich diesmal auf die Theaterbühne begibt: Im Wiener Burgtheater ist ein Mord geschehen. Verstörende Drohungen, hysterische KünstlerInnen und ein unliebsamer Kollege machen Fina Plank zu schaffen – vor allem aber der Gedanke, dass der Fall mit der Festnahme des Mörders nicht gelöst sein wird …

Wolfgang Tischer vom literaturcafe.de unterhält sich mit Ursula Poznanski übers Schreiben in unterschiedlichen Genres und wie sie es wie keine Zweite schafft, das digitale mit dem realen Leben zu verknüpfen.

Ursula Poznanski im Gespräch mit Wolfgang Tischer vom literaturcafe.de

Sonntag, 28. April 2023 um 13 Uhr auf der Bühne Forum autoren@leipzig Halle 5 A700