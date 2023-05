Schreibzeug-Podcast – Lehren aus Leipzig

So schnell wird die Leipziger Buchmesse des Jahres 2023 nicht vergessen sein. Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer blicken nach der Live-Aufzeichnung nochmals zurück und erörtern unter anderem, warum man auf der Messe nicht lesen, sondern Besseres veranstalten sollte.

Die letzte Folge 45 wurde live vor Publikum aufgezeichnet, und Diana und Wolfgang sprechen in Folge 46 über ihre Erfahrungen in Leipzig, nachdem die Buchmesse dreimal ausfallen musste. Was war besonders? Wo gab es den besten Kaffee? Warum funktionieren Lesungen auf Messen nur selten? Wie sind die Alternativen? Und mit welchen Fragen kamen die Menschen an den Stand des literaturcafe.de?

Nochmals der Aufruf: Gebt Schreibzeug eure Stimme beim »Deutschen Podcast Preis«

Außerdem kann für Schreibzeug beim »Deutschen Podcast Preis« für den Publikumspreis abgestimmt werden (Ja, der fehlende Bindestrich schmerzt fast körperlich). Wir sind in der Kategorie »Wissen« gelistet, und die Konkurrenz ist groß, denn dort finden sich makabererweise auch die ganzen True-Crime-Podcasts. Dennoch: Bitte stimmt für uns ab!

Wir bitten um eure Stimme! Vielen Dank! Hier klicken und abstimmen.

Abonniert »Schreibzeug« überall, wo es Podcasts gibt, dann erhaltet ihr automatisch kostenlos die neueste Folge. Alle 14 Tage. Immer am Sonntag.

Schreibzeug Podcast abonnieren bei:

RSS-Feed | Spotify | Google Podcasts | Apple Podcasts | Deezer | Pocket Casts | Overcast | Podcast Addict