Zum 140. Geburtstag: »knallvergnügt« – Ein Joachim-Ringelnatz-Abend mit Wolfgang Tischer (Live-Mitschnitt)

Am 7. August 2023 ist der 140. Geburtstag von Joachim Ringelnatz (1883-1934). Unter dem Titel »knallvergnügt« gestaltete Wolfgang Tischer am Vorabend einen Ringelnatz-Abend in der Kultur-Apotheke in Calw. Hören Sie hier den Live-Mitschnitt der Veranstaltung. Wolfgang Tischer erzählt aus dem Leben des Dichters und liest Ringelnatz-Klassiker wie »Die Ameisen«, »Die Schnupftabaksdose«, »Ich hab dich so lieb«, »Bumerang« und viele andere mehr. Das erste Gedicht dieses Abend war jedoch gar nicht von Ringelnatz.

Die Aufzeichnung wurde live vor Publikum aufgenommen am 7. August 2023 in der Kultur-Apotheke in Calw im Schwarzwald.

Über die Titelliste können Sie auch direkt zu den Gedichten springen. Dazwischen erzählt Wolfgang Tischer aus dem Leben des Dichters, der bis zu seinem 36. Lebensjahr Hans Gustav Bötticher hieß.

Der Mitschnitt steht nicht im Podcast, sondern ausschließlich über diese Website zum Anhören über den Player oder zum Download zur Verfügung. Eine Verwendung ist nur zu privaten Zwecken erlaubt.

Viel Spaß beim Hören!